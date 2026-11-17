북한 최고 지도자 김정은 위원장이 딸 김주애와 함께 삼지연군 관광 건설현장을 시찰했다. 주애는 약 200만 원 상당의 서양산 스키복을 착용해 국제적 감각을 과시했다.

북한 국가중요시설건설지도총국 기관지 '로동신문'과 북한 관영매체 조선중앙통신(KCNA)은 17일, 김정은 국무위원장이 딸 김주애 와 함께 량강도 삼지연군 일대의 관광 개발 현장을 시찰했다고 보도했다. 김정은 위원장은 이번 방문을 통해 삼지연 공항 개축 및 확장 공사 현장과 북포타산 지구 스키관광 리조트 건설 현장을 직접 점검했다.

삼지연 스키 리조트 건설과 김정은의 관광 개발 구상

김정은 위원장은 15일과 16일 이틀간 삼지연군 일대를 시찰하며 관광 자원 개발의 경제적, 문화적 중요성을 강조했고, 특히 백두산( Mount Paektu )을 비롯한 관광 자원의 개발 필요성을 역설했다. 북한은 삼지연을 산악 관광 목적으로 개발하기 위해 공항 확장, 관광 철도 건설, 스키 리조트 및 숙박 시설 건립을 추진 중이며, 이번 시찰은 이러한 인프라 구축 성과를 확인하기 위한 행보로 해석된다.

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조선중앙통신이 배포한 사진 자료에는 김주애가 스키 리조트에서 활주하는 모습과 김정은 위원장이 숙소, 휴게소 등 관광 시설을 현장 지시하는 장면이 포함되었다. 이는 북한이 새로운 관광 인프라 구축 성취를 홍보함과 동시에, 통치 가족이 새롭게 조성된 여가 공간을 이용하는 모습을 동시에 보여주는 전략적 메시지이다.

김주애의 스키복과 고가의 서양산 브랜드 추정

시찰 과정에서 주목을 끈 것은 김주애의 의상이었다. 백두산 인근 스키장에서 그녀는 흰색 스키복을 입고 경사면을 질주하는 모습이 포착되었다. 정확한 브랜드와 모델은 확인되지 않았으나, 팔에 있는 삼각형 로고와 바지 무릎 근처의 표시를 통해 프랑스의 스키 및 아웃도어 브랜드인 로시뇰(Rossignol) 또는 살로몬(Salomon) 제품으로 추정된다.

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양쪽 브랜드의 재킷과 바지 가격을 종합해 볼 때, 상의와 하의를 합친 비용은 약 1,500달러(약 200만 원) 수준으로 평가된다. 이는 북한 주민들의 의복에 대한 이데올로기적 통제가 엄격하게 이루어지는 것과 대비되어, 통치 가족이 서양산 고가 의류를 통해 국제적 미감과 특별한 지위를 과시하는 수단으로 활용하고 있음을 시사한다.

김주애의 패션 변화와 차기 권력 승계 신호

김주애의 패션에 대한 관심은 이번이 처음이 아니다. 2023년 중거리 탄도 미사일(ICBM) 발사 현장에서는 프랑스 럭셔리 브랜드 디오르(Dior)의 블랙 패딩 재킷을 착용해 당시 약 1,900달러(약 240만~280만 원) 상당의 의류로 추정된 바 있다. 또한 2024년 평양 주택 준공식에서는 성인 여성의 패션으로 볼 수 있는 투명한 소매의 블라우스를 입고 나타나기도 했다.

2022년 11월 ICBM 발사 현장에 처음 공개된 이후 김주애는 군사 시설과 경제 현장을 아버지와 함께 방문하며 의상을 점진적으로 성숙하게 변화시켜 왔다. 정교한 정장부터 가죽 코트, 모피 아우터까지 다양한 스타일을 선보이며 김정은 위원장과 유사한 색상이나 디자인을 선택하기도 했다.

내부 단속과 통치 가족의 사치 행위 간의 괴리

통일 연구단체인 세종연구소 정성장 부소장은 이전 BBC와의 인터뷰에서 김주애가 성숙한 정장과 연출을 통해 후계자로서 젊은 나이라는 약점을 상쇄하려는 의도가 있을 수 있다고 분석한 바 있다. 이는 그녀를 어린 딸이 아닌 성숙한 차기 권력 후보로 이미지를 구축하려는 노력으로 해석된다.

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반면 북한 사회 내부에서는 2020년 반동적 사상문화배격법을 시행하며 외부 문화와 라이프스타일에 대한 단속을 강화했다. 2021년에는 스키니진, 특정 헤어스타일, 피어싱 등이 자본주의적 라이프스타일의 상징으로 지목되어 금지 대상이 되기도 했다. 이러한 엄격한 내부 통제와 통치 가족이 고가의 서양산 명품을 착용하는 행보는 북한 내부의 뚜렷한 위계질서와 이중적 구조를 또렷이 드러낸다.