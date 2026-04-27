김정은, 공포정치 강화 위해 김일성 정치대학 등 활용…최근 13년간 최소 358명 처형

김정은 북한 국무위원장이 집권 이후 평양 및 인근 지역을 공개 처형 장소로 활용하여 공포 정치를 극대화해왔다는 보고서가 발표되었다. 특히 김일성 정치대학은 고위 간부 처형 장소로 사용되었으며, 코로나19 국경 봉쇄 이후 처형이 급증한 것으로 나타났다.

북한의 주요 군 간부 양성 기관인 김일성 정치대학 은 조선인민군 내 엘리트를 배출하는 최고 교육기관으로 알려져 있다. 그러나 김정은 국무위원장의 통치 하에서 이 대학은 예상치 못한 용도로 사용되었다. 2013년 가을, 김일성 정치대학 에서 고위 간부들이 총살당하는 사건이 발생했으며, 이는 김정은 의 공포 정치를 보여주는 단적인 예시이다.

당시 한국 동영상 및 음란물을 시청하다 적발된 간부들을 처형하는 장소로 김일성 정치대학을 선택함으로써, 김정은은 미래의 정치 간부들에게 강력한 경고 메시지를 전달하고자 했다. 자료 전환기정의워킹그룹(TJWG)의 보고서에 따르면, 김정은 집권 이후 평양 및 그 인근 지역은 공개 처형 장소로 활용되어 공포 정치를 극대화하는 데 사용되었다. 특히 김정은 집권 초기와 코로나19 국경 봉쇄 기간 동안 공개 처형이 급증했으며, 이는 내부 통제와 처벌 강도를 높이기 위한 조치였다.

지난 10년간 탈북민 880명을 인터뷰하고 북한 전문 매체의 보도를 분석한 결과, 김정은 집권 13년 동안 최소 144회의 처형이 집행되었고, 최소 358명이 처형된 것으로 확인되었다. 대부분의 경우 현장에서 사형이 선고되고 즉시 집행되었으며, 평균적으로 한 번에 2.6명이 처형되었다. 공개 처형이 가장 많이 발생한 지역은 북·중 접경 지역인 양강도 혜산시로, 23회(20.7%)에 달했다. 이는 빈번한 탈북과 밀수 행위와 관련이 있는 것으로 분석된다.

양강도 혜산시의 혜산비행장은 현재 운영되지 않지만, 과거 기능을 상실한 활주로에서 공개 처형이 이루어졌다. 평양에서도 많은 공개 처형이 발생했으며, 이는 특정 집단을 겨냥한 유형의 처형과 관련이 있었다. TJWG는 처형 시 직업, 소속 기관, 계급, 지위 등이 유사한 사람들을 참관하게 하여 공포심을 극대화하고 복종심을 강화하려는 의도였다고 분석했다. 김일성 정치대학에서 발생한 처형은 이러한 유형의 대표적인 예시로, 처형 대상은 주로 당과 군의 고위 간부 또는 그 가족이었다.

코로나19 봉쇄 전에는 김정일사회안전대학, 김일성정치대학, 강건명칭 종합군관학교 등이 처형 장소로 사용되었으나, 봉쇄 이후에는 국가보위성 10국 탐지부 운동장, 호위사령부 보병여단 사격장 등으로 장소가 변경되었다. 이는 국제 사회의 주목을 피하기 위한 조치로 해석된다. 또한, 국경 봉쇄 이후 처형 장소가 전국 곳곳으로 확대되었으며, 경제난 심화와 함께 처형이 증가하는 경향을 보였다. 특히 국경 봉쇄 후 K-POP 등 외부 문화와 종교 관련 처형·사형 선고가 크게 증가했으며, 김정은의 지시 위반 등 정치적 범죄로 인한 처형 또한 증가했다.

이러한 상황은 김정은의 4대 세습 추구와 문화사상 통제, 정치적 지배 강화와 관련이 있는 것으로 분석된다. 전문가들은 북한 인권 문제에 대한 국제적 관심과 함께, 국제형사법상 책임을 묻기 위한 상설 조사 기구 설치를 검토해야 한다고 주장한다





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