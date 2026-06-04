김정은 위원장, 내고향 여자축구팀 우승 격려…'사랑과 은정' 체제 선전 강조

북한 내고향 여자축구단이 AFC 여자 챔피언스리그 우승 후 김정은 국무위원장에게 격려받으며, 정치적 선전 도구로 활용되는 과정을 상세히 보도한다.

2026년 6월 2일, 서울에서 전명훈 기자가 보도한 바에 따르면 북한의 대표 여자 축구팀인 '내고향 여자축구 단'이 2025‑2026 AFC 여자 챔피언스리그 (AWCL)에서 우승을 차지한 뒤, 김정은 국무위원장의 격려를 받으며 국가 차원의 선전 도구로 활용되고 있다.

지난 1일 노동당 중앙간부학교 창립 80주년 기념행사에서 김정은 위원장은 우승팀의 감독 리유일과 선수들을 직접 만나 악수하고 기념촬영을 진행했다. 김 위원장은 "우리 선수들은 조국을 사랑하고 빛내려는 열정으로 가득 차 있다"며, 그들의 우승이 '사랑과 은정'이라는 지도자의 정서적 지원 덕분이라고 강조했다. 특히 팀의 단장과 책임감독은 이 같은 발언을 인용해, "선수들의 강한 정신력과 조국 애국심이 우승이라는 결실을 맺게 했다"고 밝혔다. 북한 매체는 이와 같은 장면을 대대적으로 보도하며, 김정은 위원장의 사랑과 은정이 체육 성과를 촉진하는 핵심 원동력이라고 강조했다.

또한, 지난 2일에도 김 위원장은 창립 80주년을 맞은 노동당 중앙간부학교에서 내고향팀과 17세 이하(U‑17) 여자 축구 대표팀의 시범경기를 직접 참관하고, 현장에서 선수들과 함께 사진을 촬영했다. 북한 당국은 이러한 체육 활동을 통해 국제적으로 인정받는 성과를 내고, 이를 체제 선전과 결부시켜 국민들에게 지도부의 능력과 국가의 위력을 과시하고 있다. 이와 같은 선전 방식은 북한이 여성 스포츠를 포함한 다양한 체육 분야에서 국제 대회에서의 성공을 정치적 도구로 활용하는 일례로 볼 수 있다.

내고향팀의 AWCL 우승은 단순한 경기 결과를 넘어, 북한 내부에서 김정은 위원장의 리더십과 국가 체제의 우수성을 선언하는 상징적인 사건으로 자리매김했다. 따라서 이번 우승과 그에 따른 김 위원장의 격려는 북한 체제 선전의 새로운 흐름을 보여주며, 향후에도 체육 성과를 정치적 선전과 결합하는 전략이 지속될 가능성을 시사한다





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북한 여자축구 김정은 AFC 여자 챔피언스리그 체제 선전

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