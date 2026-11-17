김정은 북한 국무위원장이 15일부터 16일까지 이틀간 삼지연시와 백두산 일대를 시찰하며 관광 인프라扩建과 경제적 효과를 강조했습니다. APEC회의와 맞물린 북미 정국 변화 속에서의 행보가 주목받고 있습니다.

김정은 북한 국무위원장이 2026년 11월 15일과 16일 이틀 동안 함경북도 삼지연시 의 주요 관광지구 건설 현장을 직접 시찰했다고 조선중앙통신 이 11월 17일 보도했다. 이번 시찰은 삼지연비행장의 개건 및 확장 공사장과 북포태산 지구의 스키관광 휴양지 건설사업장 등을 방문하며 진행되었으며, 김 위원장은 백두산 을 비롯한 북부 지역 관광자원 개발이 가질 경제적·문화적 효과와 그 중요성을 여러 차례 강조한 것으로 알려졌다.

삼지연 공항 확장 공사와 교통 인프라 구축 계획

조선중앙통신에 따르면, 김정은 위원장은 삼지연시 관광지구 건설 현장을视察하면서 이곳이 특색 있는 산악관광지로 변모하기 위해서는 공항 시설의 선결이 필수적임을 지적했다. 그는 삼지연비행장의 활주로 확장 공사가 국제민간항공기구(ICAO)의 표준규격에 맞추어 추진되어야 한다고 명확히 지시했다. 이는 향후 삼지연시가 항공, 철도, 도로 등 다각적인 교통망을 갖추게 되며, 통신과 보건, 체육, 숙박 시설 등 관광업 발전에 필요한 기반 인프라가 완비될 것임을 시사하는 조치로 해석된다.

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특히 김 위원장은 공사가 완공될 경우 삼지연시가 단순한 건설 현장을 넘어 관광업 발전의 핵심 거점으로 거듭나게 될 것이라고 내다보았다. 이에 따라 삼지연비행장의 개건 및 확장공사뿐만 아니라 관광철도 부설공사, 숙박 및 급양 봉사시설들의 신설 및 확장공사, 그리고 교통 운수 시설들의 확충 등이 연차별 계획에 따라 체계적으로 추진되고 있는 것으로 확인되었다.

북포태산 스키장과 백두산 관광 자원 평가

김 위원장은 북포태산지구의 스키관광 휴양지 건설사업장도 방문하여 스키장과 호텔 시설 등을 직접 둘러보았다. 이때 김 위원장은 시설 전반에 대해 '정말 흠잡을 데 없는 만점짜리'라고 만족감을 나타내며 건설 현황을 높게 평가했다. 또한 관광자원 개발과 지방의 자립적 발전, 그리고 인민들의 물질적 문화수준 향상을 견인할 수 있는 새로운 영역을 끊임없이 개척하는 것이 북한 당국의 지방발전 정책에서 중요한 요구사항임을 역설했다.

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또한 김 위원장은 백두산까지 올라 성지의 건설 현황을 점검했다. 그는 백두산에 건설되는 모든 건축물들이 규모가 작더라도 국가의 유일무이한 기념비적 창조물이며, 세계적으로도 견줄 만한 곳이 없는 명소라고 평가했다. 이러한 발언은 북한 내부적으로 백두산을 단순한 관광지를 넘어 이념적 성지이자 전략적 관광 중심지로 재정의하려는 의도가 드러난 것으로 분석된다.

주애 군의 동석과 스키장 공개 이미지 분석

이번 시찰에는 김정은 위원장의 딸인 주애 군이 함께하여 시선의 중심이 되기도 했다. 북한 매체가 공개한 사진에는 흰색 스키복을 입고 스키 슬로프를 활강하는 주애 군의 모습이 담겨 있었다. 흥미롭게도 사진 속 주애 군은 스키를 타지 않을 때에도 뒷굽이 높은 구두를 신고 있어 이목을 끌었으며, 김 위원장과 부인인 리설주 여사는 선글라스를 착용하고 그녀들을 지켜보는 듯한 모습이었다.

스키장 현장에는 김정은 위원장을 위한 고급 안락의자가 별도로 배치된 것으로 알려졌으며, 이러한 세부 장면들은 김정은 위원부와 딸 주애 군의 동선을 구체적으로 보여준다는 점에서 의미가 크다. 이는 북한 내부 언론이 주도권을 계승하는 차세대 지도부 후보의 모습을 대중에게 노출시키는 동시에, 지도부의 가족적 이미지를 강화하려는 전략적 연출로 읽을 수도 있다.

APEC 회의 배경과 북미 간 잠재적 소통 시사점

이번 시찰의 시점이 주목받는 이유는 중국 선전에서 열리고 있는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 맞물려 있기 때문이다. 현재 국제사회에서는 APEC 회의를 계기로 미국과 북한 간 회담이 성사될 가능성이 거론되고 있는 상황이다. 이러한 맥락에서 김정은 위원장이 북중 접경지역인 삼지연시에 체류하고 있다는 사실이 확인되면서, 막판 북미 간 대화 성사 여부에 대한 관심이 집중되고 있다.

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김정은 위원장이 북미 간 협상 카드나 경제적 유인을 제시하기 위해 관광 개발과 같은 인프라 프로젝트를 강조한 것 아니냐는 분석도 나온다. 백두산과 삼지연 지역은 북한이 외국인 관광객 유치를 통해 외화벌이에 나설 수 있는 핵심 지역으로, 향후 국제사회의 제재 완화나 경제 협력 논의가 있을 경우 주요 쟁점이 될 수 있기 때문이다. 따라서 이번 시찰은 단순한 건설 현황 점검을 넘어, 향후 북한 경제 정책의 방향성과 대외 관계의 변화를 읽을 수 있는 중요한 단서로 작용할 전망이다.