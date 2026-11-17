김정은 국무위원장이 백두산 관광지구 건설 현장인 삼지연시를 시찰했으며, 딸 주애가 착용한 서구산 스키복이 북한 내 부의 격차와 통제의 이중잣대 논란을 촉발했습니다.

조선중앙통신 은 17일 김정은 북한 국무위원장이 지난 15~16일 딸 김주애 와 함께 백두산 인근 관광지구 건설 현장을 시찰했다고 보도했다. 두 사람은 삼지연비행장 개건 및 확장 공사장과 북포태산지구의 스키관광 휴양지 건설사업장을 돌며 관광자원 개발의 경제 및 문화적 효과를 강조했다고 한다.

삼지연 관광시설 건설 현황과 시찰 내용

김정은 국무위원장은 삼지연시를 산악관광지로 개발하기 위한 일환으로 공항 확장, 관광철도 건설, 스키장 및 숙박시설 조성 사업을 추진 중이다. 조선중앙통신이 공개한 사진에는 김위원장이 스키장과 호텔 등 관광시설을 둘러보는 동안 김주애가 직접 스키를 즐기는 모습이 담겨 있었다.

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북한 관영매체는 이번 현지지도와 함께 김주애의 스키 촬영 장면, 호텔, 휴게소 등 관광시설 사진을 대거 공개하며 관광 인프라 개발 성과를 선전했다. 이는 지도자 가족이 새롭게 조성된 여가 공간을 누리는 모습을 보여주며 사업의 성공을 홍보하려는 의도로 해석된다.

김주애의 서구산 스키복 브랜드 추정과 가격

사진 속 김주애가 착용한 흰색 스키복의 브랜드와 정확한 모델은 공식적으로 확인되지 않았으나, 팔 부분의 삼각형 로고와 바지 무릎 부근의 표식 등을 근거로 프랑스 스키 및 아웃도어 브랜드인 로시뇰이나 살로몬 제품이 아니냐는 추정이 나왔다.

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일부 보도에서는 두 브랜드의 스키 재킷과 바지 가격을 근거로 상하의 가격이 200만원 안팎에 이를 수 있다고 분석했다. 이는 북한 주민들의 평균 생활 수준과 비교했을 때 극도로 고가의 의류로 간주된다.

과거 명품 패션 착용 이력과 후계자 이미지 구축

김주애의 옷차림이 관심을 끄는 것은 이번이 처음이 아니다. 2023년 대륙간탄도미사일 발사 현장에서는 프랑스 명품 브랜드 디올의 검은색 패딩을 입은 모습이 포착됐다. 당시 외신들은 디올 공식 홈페이지에 공개된 유사 제품 가격을 근거로 약 1900달러 상당, 당시 환율 기준 약 240만~280만원의 제품으로 추정했다.

2024년 평양의 주택 준공식에서는 팔 부분이 비치는 블라우스를 입고 등장하기도 했으며, 이는 어린 소녀의 옷차림이라기보다 성인 여성의 패션을 연상시켰다. 통일연구원 박은주 연구위원은 김주애의 스타일 변화가 어린 소녀의 모습에서 벗어나 독자적인 이미지와 존재감을 구축하는 과정이라고 분석했다.

북한 내 복장 통제와 명품 패션의 모순

북한 사회의 복장 통제와 김주애의 의상 사이의 간극은 주목할 대목이다. 북한은 2020년 반동사상문화배격법 제정 이후 외부 문화와 생활양식에 대한 단속을 강화했으며, 2021년 스키니진과 특정 머리 모양, 피어싱 등이 자본주의적 생활양식의 상징으로 금지 대상이 되었다는 보도가 있다.

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미국 자유아시아방송은 2023년 북한 내부 소식통을 인용해 김주애가 점점 화려한 옷을 입고 등장하면서 주민들 사이에서 불편한 반응이 나온다고 전했다. 한 주민은 경제적 어려움을 겪는 사람들과 달리 김주애가 평범한 소녀라면 입기 어려운 옷을 입고 특별 대우를 받는 모습이 불편하다고 지적했다.

통일연구원 박은주 연구위원은 김주애의 옷차림이 주민들에게 박탈감을 안길 가능성이 있다고 분석했다. 북한에서 몸에 붙는 옷이나 염색 등 서구식 생활양식은 비사회주의 현상으로 단속 대상이 되지만, 김주애는 이와 대조적인 옷차림으로 공개석상에 등장한다.

보고서는 일부 젊은 층이 김주애의 모습을 동경하고 따라 하고 싶어 할 수 있지만, 일상적인 단속과 경제적 어려움을 겪는 주민들에게는 자신들이 누릴 수 없는 특권과 규범의 불평등을 드러내는 장면이 될 수 있다고 강조했다. BBC는 김주애의 패션을 북한 지도자들이 대대로 활용해온 이미지 복제 전략의 연장선에서 분석했다.

김정은이 집권 초기 할아버지 김일성의 옷차림과 외모를 재현해 정통성을 강조했듯, 김주애도 어머니 리설주를 닮은 정장과 아버지가 즐겨 입는 가죽 재킷을 착용하며 부모 세대의 이미지를 이어받고 있다. 김주애의 옷은 유행을 좇는 개인의 취향을 넘어 백두혈통의 권위를 시각적으로 계승하는 수단인 셈이다.