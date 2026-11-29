김정은 북한 국무위원장이 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 관계를 재확인했다. 전문가들은 이 방문이 북미 대화 재개에 미치는 영향과 향후 북한 대외 전략의 변화를 분석하고 있다.

조선중앙통신은 25일 보도를 통해 김정은 북한 국무위원장 이 지난 24일 중국 랴오닝성 단둥을 방문했다고 전했다. 이 방문은 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞둔 시점에 이루어졌으며, 김정은 위원장은 북중 간의 혈맹 관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 표명했다. 이번 방문은 북한의 대외 외교 행보가 단순한 친선 차원을 넘어 지역 정세와 글로벌 패권 경쟁 속에서의 입지 확장을 위한 전략적 움직임으로 해석되고 있다.

방중 목적과 북중 관계 재정립

김정은 위원장의 단둥 방문은 2026년 10월 24일 중국 측이 정한 중요한 기념일의 맥락에서 이루어졌다. 조선중앙통신의 보도에 따르면, 김 위원장은 중국 지도부 및 현지 관계자들과의 대화를 통해 양국 간 우호 협력 관계를 더욱 공고히 다지는 데 주력했다. 전문가들은 이번 만남이 단순한 의전 차원을 넘어, 중국이 북한에 대한 영향력을 미국에 동시에 과시하는 정치적 신호로解读된다며 주목하고 있다. 시진핑 중국 국가주석과의 만남을 통해 김정은 위원장은 국내외적으로 자신의 위상을 높일 수 있는 중요한 계기를 마련했다.

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핵심 의제와 전략적 협력 방향

만약 향후 북중 정상회담이 본격화될 경우, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 미중, 한중, 미중러 정상회담 내용 공유가 주요 의제로 다뤄질 것으로 보인다. 특히 북미 정상회담 전망 및 공동 대응 모색, 북·중·러 연대를 위한 양국 공조 방안 등이 심도 있게 논의될 전망이다. 중국은 2018년 북미대화 과정에서 배제되었던 경험을 학습효과로 삼아, 이번 기회에 북미 대화에 일정 부분 관여함으로써 한반도에 대한 영향력을 유지하려는 전략을 취할 것으로 판단된다. 이는 중국이 북미 정상회담을 추동하는 중재자 역할을 수행하려 할 가능성을 시사한다.

북미 대화 재개 가능성과 견해 차이

도널드 트럼프 미국 대통령도 시진핑 중국 국가주석에게 북미 정상회담을 추동하는 역할을 요청한 바 있다. 그러나 전문가들 사이에서는 중국이 북미 대화를 적극적으로 추동하기 어려울 것이라는 시각과, 내년 북미 간 대화가 성사될 수 있을 것이라는 견해가 엇갈린다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한과 직접 만나자고 지속 제안하고 있는 반면, 북한은 이미 경제적으로 중국, 군사적으로 러시아라는 버팀목을 확보한 상황이다. 김정은 위원장은 미국과의 담판에서 중국이 뒷배가 되어주기를 원하는 것이지, 중재 역할을 바라는 것은 아니라는 점이 강조된다.

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핵심 쟁점과 향후 전망

김정은 위원장 입장에서는 연말 결산을 앞두고 시진핑 중국 국가주석을 만나 관광 등 북중 경제협력 확대 방안과 대외 전략을 수립하는 것이 중요하다. 2026년 10월 현재 미국 주도로 미중러가 핵확산 관련 의제를 계속 거론하고 있어, 북한의 입장과 대응 전략을 확고하게 전달할 필요가 있다. 그러나 내년 초 북미 대화 가능성은 크지 않다고 보는 것이 중론이다. 북한이 미국을 만날 용의가 없다고 단정할 수는 없지만, 미국이 북한의 핵보유국 지위 인정, 제재 완전 해제, 대북 적대시 정책 철회 등을 행동으로 보여주지 않는 이상 실제 대화로 이어지기에는 아직 요원한 상태다.

향후 북중 관계 및 지역 정세 영향

앞으로 북한이 중국과 러시아를 오가면서 정치, 경제, 외교, 안보 전반에 걸쳐 협력하고 소통하는 모습이 자주 나타날 것으로 예상된다. 북한은 2018년과 같은 고립된 상태가 아닌, 핵보유국으로서의 위상을 극대화하려는 전략을 취하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 협상 공세가 계속될 예정이지만, 북한이 중국을 경유해야 할 명분이 약해진 상황이다. 결국 북미 간 문제는 북미가 풀어야 할 과제이며, 시진핑 중국 국가주석과의 관계는 북한이 대미 협상에서 유리한 고지를 점거하기 위한 기반 다지기로 작용할 가능성이 크다. 양국 간의 긴밀한 공조는 향후 동북아 정세 안정과 새로운 균형을 모색하는 데 중요한 변수로 작용할 것이다.