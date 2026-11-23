김정은 북한 국무위원장이 10개국 대사의 신임장을 접수하며 국가 주권 및 안전 이익 수호를 강조하고 대외 관계 확대 발전을 지향한다고 밝혔다. 동아시아 정세 변화에 대응한 북한의 외교적 의도와 향후 방향성을 분석한다.

김정은 북한 국무위원장이 10개국 신임 대사들의 신임장 을 직접 접수하며 외교적 행보를 본격화했다. 조선중앙통신 은 23일, 김 위원장이 22일 오전 노동당 중앙위원회 본부청사에서 신임장 수여식 및 기념사진 촬영 후 연설을 진행했다고 보도했다. 이 행사에는 최선희 북한 외무상도 참관했으며, 북한 헌법 개정을 통해 국무위원장이 외교 사절의 신임장 을 접수하는 권한을 가진 지 약 8개월 만에 처음 공개적으로 행사한 의미 있는 사례다.

30년 만에 첫 공개 신임장 접수 행보

조선민주주의인민공화국 최고지도자가 외국 대사의 신임장을 직접 받는 공식 행사는 약 30여 년 만에 처음이다. 러시아 관영 타스통신 역시 전날 이러한 이례적인 행보가 보도된 바 있다. 이번 조치는 올해 3월 최고인민회의에서 개정된 헌법에 따라 국무위원장에게 부여된 외교 사절 신임장 접수 권한을 처음 직접 행사한 것이다. 이는 단순한 의전을 넘어 국가 최고지도자의 위상을 대내외적으로 과시하고 정상국가로서의 이미지를 부각하려는 전략으로 해석된다.

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앞서 김정은 위원장은 지난 19일 중국 선전 아시아태평양경제협력체 정상회의 기간 중 도널드 트럼프 미국 대통령이 거듭 손짓을 했음에도 무반응으로 일관했다. 미중러 정상회담 이후 사흘 만에 외교행보에 나선 점 등을 볼 때, 이번 신임장 접수식은 불확실한 국제 정세를 직면한 북한의 외교적 공세 신호탄으로 보인다. 중국이나 러시아 외에는 김 위원장과 직접 면담할 기회가 없었던 각국 대사들을 직접 만나며 앞으로 보다 왕성한 외교 활동을 전개하겠다는 의도를 담았다고 분석된다.

동아시아 안보 환경 변화와 국방력 강화 강조

김정은 위원장은 연설에서 현 국제정세가 그 어느 때보다 다사다변하고 위기적이라고 진단했다. 그는 동아시아 지역의 정치군사적 환경이 북한의 힘과 능력을 요구하고 있다고 주장했다. 전 지구적인 안보 불안정 위기와 정치경제적 혼란상을 목격하고 있는 만큼, 충분한 안전감과 평화에 대한 확신성을 보장할 수 있는 힘과 능력을 확보하는 것이 절실하다는 것이다. 특히 북한의 핵무기 개발 등 국방력 강화를 정당화하는 기존 논리를 재차 강조하며, 외부의 위협에 대비한 안보 태세를 강화할 방침임을 밝혔다.

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북한은 정책 방향과 관련해 대내적으로는 경제의 안정적 성장을 최우선으로 고려한다고 설명했다. 동시에 대외적으로는 주권 및 안전 수호 원칙 아래 대외관계의 확대와 발전을 지향하겠다는 입장을 재확인했다. 김 위원장은 국가 주권과 안전 이익, 발전권을 철저히 수호하는 것이 조선민주주의인민공화국 정부의 주된 관심사라고 강조했다. 이는 미국 및 서방 국가들과의 갈등 구조를 유지하면서, 다른 지역 국가들과는 관계를 넓히려는 균형 잡힌 외교 전략의 일환으로 읽힌다.

통일부 평가와 향후 북-인도네시아 외교 관계 전망

윤민호 통일부 대변인은 정례 브리핑을 통해 김정은 위원장의 신임장 접수 행보가 국가수반으로서의 위상을 대내외에 보여준 측면이 있다고 평가했다. 그는 주요 내용이 평화와 안정을 보장하기 위한 국방력 강화 및 주권 수호 강조 등 북한의 기존 입장을 재확인한 것이라고 분석했다. 이번 행사는 단순한 외교적 예절의 차원을 넘어, 북한이 국제사회의 주목을 끌며 자신의 정책 기조를 알리는 도구로 활용되고 있음을 시사한다.

신임장을 접수한 10개국은 인도네시아, 스웨덴, 베트남, 러시아, 브라질, 체코, 인도, 필리핀, 태국, 방글라데시 등 다양하다. 이 중 러시아는 이미 북한과 밀접한 관계를 유지하고 있는 반면, 나머지 9개국은 주로 아시아와 유럽, 남미 지역에 분포해 있다. 한국 정부와 서방 국가들과 직접적인 외교적 교류가 제한된 상황에서, 북한은 이러한 비서방 및 중립적 성향의 국가들과 관계를 심화하며 외교적 고립을 탈피하려는 노력을 기울이고 있다. 앞으로 김정은 위원장과 같은 고위급 인사의 직접적인 대화와 협상을 통해 각국과의 관계를 한층 더 발전시켜 나갈 것으로 예상된다.