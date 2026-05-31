김정은, 신의주온실농장 시찰…"사계절 채소 생산·지방발전 본보기"

북한 김정은 국무위원장이 평안북도 신의주의 대규모 온실 농장을 부인 리설주 여사, 딸 주애 등과 함께 방문해 채소 생산 현황을 점검하고 향후 과제를 제시했다. 수해 복구와 지역 발전을 상징하는 이 프로젝트에 대한 지속적 관심을 보였다.

김정은 북한 국무위원장이 5월 31일 평안북도 신의주의 신의주온실종합농장을 시찰했다고 조선중앙통신이 6월 1일 보도했다. 이날 시찰에는 부인 리설주 여사와 딸 주애가 동행했으며, 김여정 당 총무부장과 조용원 최고인민회의 상임위원장, 김재룡·리일환·정경택 당 비서 등 주요 인사들도 함께했다.

김 위원장은 수경·토양 온실, 시험재배 온실, 유채밭 등을 둘러보며 온실에서 생산되는 채소가 매일 수백 톤씩 수확된다는 보고를 받고 만족을 표시했다. 그는 남새(채소) 생산과 관련해 에너지 소비 최소화와 작물별 효율적 환경 보장, 원가 절감, 사계절 재배를 강조하며 품종 다양화, 과학기술 기반 비배관리, 농장 간 경쟁 등을 주문했다. 또한 농산작업 기계화와 운반수단 자동화, 채소 보관시설 및 판매소 확충, 신기술 보급 체계 및 온실 전문가 육성 체계 강화를 과업으로 제시했다.

김 위원장은 새로 건설 중인 보건시설, 종합봉사소, 남새종합가공공장 건설 현장도 찾아 공사 진척 상황(약 50%)을 점검하고, "완공되면 위화도 지구가 새 시대 지방변화의 본보기가 될 것"이라고 기대를 밝혔다. 북한은 2024년 여름 대규모 수해를 겪은 신의주 위화도 지역에 여의도 면적(2.9㎢)의 1.5배 규모 대형 온실 농장을 건설하며 '인민중시' 및 지방발전 정책의 대표 사례로 선전해 왔으며, 김 위원장은 착공식 포함 지난해 다섯 차례, 올해도 새해 첫 현지지도와 2월 준공식 등 총 세 차례 이곳을 방문할 정도로 깊은 관심을 보여왔다.

이번 방문은 수해 복구와 지역 발전 상징성이 큰 프로젝트에 대한 지속적인 지원과 관리 의지를 보여주는 것으로 해석된다





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