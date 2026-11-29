김정은 북한 국무위원장의 12월 초 중국 방문 가능성이 높아지고 있다. 시진핑 국가주석과의 회담을 통해 대미 전략을 조율하고 경제협력을 강화할 전망이다.

일본 교도통신은 11월 29일 중국 랴오닝성 단둥 철로 인근에 공사용 가림막이 새로 설치됐다고 보도하며, 김정은 북한 국무위원장이 12월 초 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가질 가능성을 제시했다. 이는 김 위원장이 지난 10월 24일 단둥을 방문하여 신압록강대교를 시찰한 데 이어, 중국 주요 도시들을 순방할 수 있음을 시사하는 대목이다.

단둥 호텔 예약 마감과 한국 정부 대비 태세

단둥의 중롄호텔은 12월 4일까지 객실 예약이 불가능한 상태다. 이 호텔은 북한 최고지도자의 방문 시 경호 및 안전을 위해 예약을 받지 않는 관례를 유지해 왔으며, 이는 김 위원장의 방중이 단순한 일정이 아님을 보여준다. 문재인 정부 당시인 지난 6월 시 주석의 방북 이후 약 6개월 만에 열릴 북중 정상회담에 대한 관심이 집중되고 있다.

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한국 정부는 김 위원장의 방중 가능성을 주시하며 만반의 대비 태세를 갖추고 있다. 이재명 대통령은 11월 29일 춘추관 기자간담회에서 방중 가능성에 대해 "우리도 정보가 있다. 가능성은 있지만 확정된 것은 아니다"라며 "담담하게 대비하면 된다"고 밝혔다. 국정원 또한 여러 동향을 꾸준히주시하고 있다고 밝혔다.

글로벌 정세와 트럼프拒绝 북미 정상회담의 배경

김 위원장의 방중 시기는 국제 정세의 흐름과 맞물려 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 10월 18일부터 19일 중국 선에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 북미 정상회담을 추진했으나 김 위원장은 이를 거부했다. 이에 반해 미중러 3국은 10월 19일 사상 첫 3국 정상회담을 통해 한반도 문제를 논의했다.

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향후 주요 일정으로 오는 12월 14일 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 재회할 예정이다. 이러한 맥락에서 김 위원장은 시 주석으로부터 3국 정상회담의 논의 내용을 공유받고, 대미 전략을 조율할 가능성이 크다. 특히 최근 김 위원장이 핵물질과 핵무기 생산시설을 시찰하며 핵탄두를 대대적으로 공개한 점은 '핵 강국' 위상을 강조하는 행보다.

경제 협력 강화와 전략적 협력 심화 모색

전문가들은 김 위원장이 현재 전략적으로 북중 관계 강화에 집중하고 있다고 분석한다. 장용석 서울대 통일평화연구원 객원연구원은 "미중 경쟁이 치열해지는 상황에서 러시아로부터 받을 수 있는 것이 한계가 있다고 판단, 전략적으로 북중 관계를 강화하고 있다"고 설명했다. 그는 "구체적 대가를 주기 어려운 트럼프보다 중국과 밀착하는 게 유리하다"고 덧붙였다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 "북한이 12월 말 노동당 3차 전원회의를 연다고 발표했으며, 경제적 성과가 필요하다"며 "김 위원장은 10월 말 단둥 방문을 통해 경제협력 의지를 보였는데, 정상 간 한 단계 도약한 경제협력을 구체화할 것"이라고 예상했다. 김 위원장의 이번 방중은 단순한 외교적 친선을 넘어 산업 및 경제협력 수준을 고도화하는 전략적 포석으로 해석된다.

핵 문제 인정 요구와 북미 대화 전진작전 여부

김성배 국가안보전략연구원 원장은 "김 위원장이 핵물질부터 전술핵, 수소탄 탄두까지 공개한 것은 미국에 북한을 핵 강대국으로 대우하라는 신호"라고 해석했다. 그는 "김 위원장이 시 주석을 만나면 북한을 핵 강국으로 인정하고 핵 군축 맥락에서 북핵 문제를 다뤄야 한다는 뜻을 강조할 것"이라고 말했다.

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홍민 연구위원은 "김정은이 미중러의 북핵 논의에 신경 쓰면서 자신들의 입장을 재강조하고 대미 전략적 소통을 강화하려 할 것"이라며 "이번 방중을 북미 회담을 위한 사전 작업으로 보기는 어렵다"고 진단했다. 반면 김성배 원장은 "대미 전략을 조율한 뒤 내년 상반기에 북미 대화가 이뤄질 수도 있다"는 전망을 제시했다.