김정은 북한 국무위원장이 15~16일 삼지연시 관광지구 건설 현장을 시찰하며 백두산 개발을 강조했습니다. 이는 APEC 정상회의를 앞두고 북미 관계 변화에 대한 중요한 정치적 신호로 분석됩니다.

김정은 북한 국무위원장 이 중국 및 북미 간 외교적 민감성이 높은 시점에 북중 접경 지역인 삼지연시 관광 개발 현장을 직접 방문했습니다. 조선중앙통신 은 17일, 김 위원장이 지난 15일과 16일 이틀 동안 삼지연비행장 및 스키장 건설 현장을 시찰하며 관광 자원 개발의 경제적, 문화적 중요성을 부각했다고 보도했습니다. 이는 아시아태평양경제협력체( APEC) 정상회의가 중국 선전에서는 열리는 시기와 맞물려, 최근 거론되는 북미정상회담 성사 여부에 대한 주목을 집중시키는 조치로 해석됩니다.

삼지연 관광 인프라 및 비행장 확장 계획

조선중앙통신의 보도에 따르면, 김정은 위원장은 딸 주애와 함께 삼지연비행장 개건 및 확장 공사장, 북포태산지구의 스키관광 휴양지 건설 사업장 등을 일일이 돌아봤습니다. 북한 매체는 김 위원장의 지도에 따라 삼지연시에서 북포태산지구의 스키관광휴양지 건설과 백두산 등산관광 노선 확장공사, 삼지연 비행장 개건 및 관광철도 부설공사, 숙박 및 급양 봉사시설들과 교통 운수 시설들의 신설 및 확장 공사가 연차별 계획에 따라 추진 중임을 전했습니다.

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특히 김정은 위원장은 삼지연시를 특색 있는 산악관광지로 전환하기 위해서는 비행장 개건 및 확장공사가 선행되어야 한다고 지시했습니다. 그는 활주로 확장 공사를 국제민간항공기구(ICAO)의 표준 규격에 맞춰 진행할 것을 명확히 명령했습니다. 아울러 공사가 완공될 경우, 삼지연시가 항공, 철도, 도로 등 교통망을 비롯해 통신, 보건, 체육, 숙박시설 등 관광업 발전에 필요한 기반시설을 완벽하게 갖추게 될 것이라고 전망했습니다.

부녀의 동행과 스키 브랜드 노출로 인한 관심

시찰 과정에서 김 위원장 부부와 함께한 주애의 모습은 국내외의 큰 관심을 끌었습니다. 북한 조선중앙TV 등 매체는 슬로프를 활강하는 주애의 모습을 공개했으며, 홀로 순백색 스키복을 착용한 주애가 스키를 타지 않을 때는 뒷굽이 높은 구두를 신고 있는 모습이 포착되었습니다. 주애가 타던 스키의 밑바닥에는 스위스 고급 브랜드 '스토클리'(Stockli) 로고가 선명하게 확인되었습니다.

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김여정 북한 노동당 부장 역시 스키장을 방문한 것으로 전해졌으며, 박정천 중앙군사위 부위원장이 착용한 스키화와 폴은 오스트리아 브랜드 '피셔'(Fischer)의 'RC ONE' 제품으로 확인되었습니다. 김 위원장 부부는 선글라스를 착용하고 부녀의 활강 모습을 흐뭇하게 지켜보는 듯한 모습을 보였으며, 스키장에는 김 위원장을 위한 고급 안락의자가 특별히 배치되어 시찰의 격식을 더했습니다.

혁명 성지로서의 백두산 및 지방 자립 정책 강조

김정은 위원장은 백두산에 올라 혁명의 성지에 건설되는 모든 건축물이 국가의 유일무이한 기념비적 창조물이며, 세계적으로도 견줄 만한 곳이 없는 명소라고 평가했습니다. 그는 관광 자원 개발을 포함해 지방의 자립적 발전과 인민들의 물질문명 향상을 견인해나갈 수 있는 새로운 영역들을 끊임없이 개척하는 것이 북한 당국의 지방발전정책에서 중요한 요구사항이라고 역설했습니다.

북포태산 스키장과 호텔 등을 시찰한 김 위원장은 현장에 대해 "정말 흠잡을 데 없는 만점짜리"라며 강한 만족감을 표했습니다. 이는 단순한 관광 개발을 넘어, 북한이 내부적으로 지방 자립 체계를 강화하고 외부 관광객 유치와 함께 내수 경제 활성화라는 이중적인 목표를 향해 나아가고 있음을示す 것으로 분석됩니다. 특히 백두산을 중심으로 한 관광 자원 개발은 북한이 추구하는 경제 및 문화적 효과를 극대화하기 위한 핵심 전략으로 자리 잡고 있습니다.