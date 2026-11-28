한국국가정보원이 김정은 북한 국무위원장의 추가 중국 방문설을 확인하며 주시 중이라고 밝혔다. 지난 단둥 방문 이후 북중 관계 및 한반도 정세에 전 세계의 이목이 집중되고 있는 상황이다.

한국국가정보원 은 10월 28일 언론 공지를 통해 김정은 북한 국무위원장 의 추가 중국 방문설과 관련해 여러 동향을 주시하고 있다고 공식적으로 밝혔다. 이는 북한 최고지도자의 동향이 민감한 국제 정세와 직결됨에 따라 국내 안보 기관이 경계 태세를 갖춘 것으로 해석된다. 특히 지난달 24일 열린 중화인민공화국 건국 75주년 및 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 전격 방문했던 전례가 있어, 추가 방문 가능성이 제기되는 배경이다.

국가정보원, 추가 방중설에 대해 주시 중 확인

국가정보원은 이날 자사 공식 채널을 통해 보도된 김 위원장의 추가 방중설에 대해 구체적이고 신중한 입장을 재확인했다. 국정원은 전날 언론 매체를 통해 김정은 북한 국무위원장의 방중 일정이 임박했다는 보도가 나왔던 사실을 인지하고 있으며, 이에 따라 관련 정황을 면밀히 관찰하고 있다고 밝혔다. 이러한 공식 입장을 통해 국정원은 단순한 루머를 배제하고 실질적인 외교적 움직임이 있는지 면밀히 살피고 있음을 시사했다.

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이전 김정은 위원장의 단둥 방문은 최근 개통한 신압록강대교를 차량으로 건너 이루어진 바 있다. 당시 조선중앙통신은 10월 25일 보도를 통해 김 위원장이 북중 간 혈맹 관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 표명했다고 전한 바 있다. 이번 국가정보원의 언급은 이러한 전례를 바탕으로 향후 김 위원장의 행보가 북중 관계 강화의 일환일 수 있음을 염두에 둔 것으로 보인다.

시진핑과 이재명 회담, 중국 비상대기령 언급

추가 방중설의 실체적 근거는 최근 한·중 정상회담에서 나온 발언에서 기인한다. 한국방송공사는 시진핑 중국 국가주석이 지난 10월 18일 선저우에서 열린 한·중 정상회담에서 이재명 대통령에게 김정은 위원장의 방중 가능성을 직접 언급했다고 보도했다. 이 과정에서 시 주석은 현재 북한과 중국 국경 접경 지역인 단둥 지역에 비상대기령이 내려졌다고 전달한 것으로 알려졌다.

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그러나 청와대는 해당 보도에 대해 즉각적으로 논리를 부정했다. 청와대 관계자는 최근 한·중 정상회담에서 보도된 취지와 같은 언급은 없었으며, 외교 관례상 정상 간 논의된 구체 내용은 확인해 드리기 어렵다는 입장을 밝히는 등 공식 입장은 유지했다. 그럼에도 불구하고 중국측의 비상대기령 발령 보도는 외교적 예우나 안보 차원에서의 특별한 준비가 있었음을 시사하는 정황으로 작용하고 있다.

고위급 외교관 접촉, 외교적 신호탄?

북측의 고위급 외교 행보 또한 주목받고 있다. 앞서 김정은 북한 국무위원장의 측근으로 알려진 김성남 노동당 국제비서가 중국을 방문했다. 김성남 국제비서는 중국 공산당 서열 5위에 해당하는 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기, 그리고 왕이 외교부장 등 중국 고위층과 잇따라 면담을 진행한 것으로 전해졌다.

이러한 북중 고위급 접촉은 단순한 친선 차원을 넘어 향후 북중 관계의 방향성을 설정하기 위한 협의 과정으로 해석된다. 특히 김성남 국제비서의 방문은 김정은 위원장의 추가 방중 준비나 구체적인 안보 협의가 이루어지고 있다는 관측을 강화시키고 있다. 외교 소식통들은 북중 간 긴밀한 연락망이 유지되고 있으며, 중요한 외교적 사안이 논의되었을 가능성을 시사하고 있다.

북핵 문제와 북·미 대화 재개 전망

김정은 위원장의 추가 방중이 성사될 경우, 그 목적과 배경에는 한반도 안보 문제와 북·미 관계 정상화가 포함될 가능성이 크다는 분석이 지배적이다. 최근 중국 선저우에서 열린 미·중·러 정상회담에서 북한 핵 문제를 포함한 한반도 의제가 논의된 바 있으며, 이 같은 국제 정세 변화가 북중 간 협의에 영향을 미쳤을 것으로 추측된다.

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특히 북·미 대화 재개 가능성과 관련해 김정은 위원장이 북·미 대화의 전제조건으로 핵보유국 지위 인정을 내세워 대화의 여지를 열어두고 있다는 평가가 많다. 지난주 열린 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 방문하는 등 북·미 대화 성사 여부가 국제사회의 관심을 받았으나, 일단 무산된 상황이다.

따라서 김정은 위원장의 추가 중국 방문은 단순한 친선 교체를 넘어, 미중 간 외교적 흐름 속에서의 북한 위상 강화 및 북·미 대화 재개 조건을 마련하기 위한 외교적 움직임을 보일 수 있다. 관련 기관들은 향후 김 위원장의 동향을 예의주시하며, 이에 따른 한반도 정세 변화와 국제 외교적 파장에 대비할 것으로 보인다.