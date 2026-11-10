김정은 위원장, 농근맹 제10차 대회 격려 및 농촌 3대 혁명화 지시

조선중앙TV 보도에 따르면 김정은 북한 국무위원장이 11월 9일 평양에서 열린 농업근로자동맹 제10차 대회 참가자들을 접견하고 농촌 발전과 혁명화를 강조했다.

조선중앙TV 는 11월 10일 보도를 통해 김정은 북한 국무위원장이 지난 9일 농업근로자동맹 (농근맹) 제10차 대회 참가자들을 만나 기념사진을 찍었다고 전했다. 이 행사에서 김정은 위원장은 노동당 외곽조직인 농업근로자동맹 의 역할과 농촌 발전을 위한 구체적인 지시를 내렸다.

농민 공로 인정과 당 정책 충실 요구

김정은 위원장은 새로 선출된 제10기 농근맹 중앙위원회 위원장 및 부위원장들을 직접 축하했으며, 애국농민들의 지난 5년간의 헌신과 공적을 높이 평가했다. 그는 "애국농민들은 지난 5년간에도 알곡생산장성으로 사회주의 위업의 전진을 든든히 받침해줬다"며 농민들의 노력이 사회주의 구축에 기여했음을 인정했다.

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이어 김정은 위원장은 새 전망계획 기간 동안 농업근로자동맹이 수행해야 할 기본 임무에 대해 명확히 지시했다. 그는 당 정책 관철을 철저히 담보해야 한다고 주문하며, 농촌 진지의 '3대 혁명화'를 더욱 힘있게 추진할 것을 명령했다. 이는 농업 현장의 기술적, 사상적, 문화적 개선을 포함하는 포괄적인 발전 전략이다.

선진 영농법 도입 및 생산 분야 혁신 강조

이번 농업근로자동맹 제10차 대회는 이달 6일부터 7일까지 평양에서 개최되었다. 대회 참석자들은 선진 영농방법을 적극적으로 받아들이고, 곡물 생산뿐만 아니라 축산, 과일, 채소 등 다양한 생산 분야에서도 혁신을 일으켜야 한다고 강조했다. 이는 북한의 식량 자급률 제고를 위한 다각적인 농업 전략의 일환으로 보인다.

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평양 인민문화궁전 앞에는 대회 참가자들이 빼곡히 자리 잡고 있으며, 김정은 위원장이 유임된 한종혁 농근맹 위원장과 악수하는 모습 등이 포착되었다. 이러한 행보는 농업 분야 리더십의 안정성과 정책의 지속성을 강조하는 정치적 신호로 해석된다.

당 대회 결정 관철을 위한 외곽조직 동원

북한은 지난 2월 최대 정치행사이자 향후 5년간의 정책 과업을 결정하는 제9차 당대회를 마무리한 뒤, 각 계층에 당대회 결정 관철을 독려하기 위해 당 외곽조직 대회를 연이어 소집하고 있다. 이는 당의 핵심 결정을 사회 모든 계층에 신속히 확산시키기 위한 체계적인 움직임이다.

청년동맹은 4월 제11차 대회를, 직맹은 6월 제9차 대회를, 여맹은 7월 제8차 대회를 각각 개최했다. 이와 달리 농업근로자동맹은 농번기를 피하고 추수를 마친 11월에야 제10차 대회를 개최한 것으로 확인되었다. 이는 농업 현장의 실정을 고려한 일정 조정이었음을 시사한다.

농업 정책의 향후 방향과 사회적 영향

김정은 위원장의 이번 지시는 북한 사회가 직면한 식량 문제와 농업 생산성 증대에 대한 정부의 높은 관심을 반영한다. 농촌 진지의 3대 혁명화 추진은 단순한 생산량 증대를 넘어, 농업 인프라의 현대화와 농민들의 사기 진작을 포함하는 광범위한 변화를 의미한다.

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향후 북한 농업 정책은 선진 영농기술의 도입과 다각적인 생산 구조 전환에 집중될 것으로 예상된다. 농업근로자동맹은 이러한 정책의 최전선에서 당의 의지를 농민들에게 전달하고 실행을 촉진하는 핵심 매개체로서 역할을 계속할 것이다.