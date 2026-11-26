북한 김정은 국무위원장이 27일 평양에서 열린 러시아 예술인 공연을 관람하며 알렉산드르 코즐로프 장관 등 러시아 대표단과 화합을 약속했다.

김정은 북한 국무위원장이 11월 27일 평양 동 평양대극장 에서 열린 러시아 예술인 들의 기념공연을 관람했다고 조선중앙통신이 보도했다. 이 행사는 북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의를 계기로 개최되었으며, 양국 간 전통적인 우호 관계를 강화하는 상징적인 행보로 평가된다.

러시아 대표단 환영 및 주요 인사 참석

공연에 앞서 김정은 위원장은 러시아 정부 대표단 일행을 직접 환영했다. 대표단 단장을 맡은 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관을 비롯해 안드레이 말리셰프 문화부 차관과 안드레이 포드욜리셰프 주북러시아대사 등 러시아 고위 인사가 동석했다.

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북측에서는 김여정 노동당 총무부장과 윤정호 대외경제상, 그리고 조용원 당 비서 등 주요 당정 간부와 예술계 관계자들이 공연장을 함께했다. 김정은 위원장의 배우자인 리설주 여사도 공연 관람에 참여해 이목을 끌었다.

친선 관계 강화 및 협력 의지 표명

북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 공동위원장들은 공연 시작 전 연설을 통해 이번 행사의 의미를 강조했다. 이들은 이번 공연이 양국 인민들 사이의 전통적인 친선관계를 두터이 하고, 다양한 분야에서의 교류와 협조 강화에 활력을 불어넣을 의미 있는 계기가 될 것이라고 밝혔다.

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이 같은 발표는 최근 북러 간 경제적, 과학기술적 협력이 단순히 공식적인 협상 차원을 넘어 문화와 예술을 통한 민간 및 고위급 유대감을 다지는 방향으로 확장되고 있음을 시사한다.

공연 후 무대 인사 및 기념 촬영

공연이 종료된 후 김정은 위원장은 직접 무대에 올라 러시아 예술인들을 축하했다. 위원장은 예술가들과 기념사진을 찍으며 호의적인 분위기를 조성했다. 이 과정은 러시아 예술인들을 향한 북한 지도부의 배려와 양국 문화 교류에 대한 높은 관심을外界에 명확히 전달하는 장으로 기능했다.

이번 행사는 2026년 11월 27일 진행된 제13차 북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 회의와 연계되어 진행되었다. 이는 두 나라가 안보와 경제를 넘어 문화 영역에서도 긴밀한 협력을 유지하고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.

양국 협력의 상징적 의미

동평양대극장에서 열린 이번 행사는 단순한 엔터테인먼트를 넘어, 김여정 부부장 윤정호 상 등 핵심 권력층이 참여한 점에서 정치적인 중대성을 지닌다. 러시아측 인사들과의 동석은 양국 정상이나 고위 관계자 간의 소통 채널이 원활하게 유지되고 있음을 확인시켜준다.

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특히 알렉산드르 코즐로프 장관과 안드레이 말리셰프 차관 등 정부 부처 수장급 인사의 참석은 북러 관계가 전략적 파트너십 차원에서 구체적이고 실질적인 영역으로 깊어지고 있음을 반영한다. 문화 공연을 매개로 한 이러한 접촉은 향후 더 다양한 분야의 협력으로 이어질 가능성을 열어둔다.