북한 김정은 국무위원장과 러시아 알렉산드르 코즐로프 장관이 평양에서 경제공동위원회 회의를 열고 비군사 분야 협력 확대에 합의했다. 김 위원장은 러시아 예술인 공연을 관람하며 푸틴 대통령에게 친서를 전달할 것을 지시했다.

북한의 김정은 국무위원장이 26일 평양에서 열린 북러 정부 간 경제협력 및 문화 행사에 직접 참여해 양국 관계의 다각화를 확인했다. 조선중앙통신은 27일 김 위원장이 동평양대극장 에서 열린 러시아 예술인 기념공연을 관람했다고 보도했다. 이 행사에는 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관이 단장을 맡은 러시아 정부 대표단이 초청되어 참석했다.

북러 경제공동위원회 제13차 회의 성과

동평양대극장 행사와 궤를 같이하여 북러 경제공동위원회 제13차 회의가 평양에서 개최되었다. 북한 측 위원장인 윤정호 대외경제상이 회의를 주도했으며, 러시아 측에서는 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관이 위원장을 맡아 참석했다. 안드레이 포드욜리셰프 주북 러시아 대사 등 양국 핵심 관계 부서가 모두 회의에 참여한 것이다.

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양측은 회의를 통해 경제 분야 협조사업을 활성화하기로 합의했다. 조선중앙통신의 전언에 따르면, 양국은 조로 두 나라 국가수반들의 전략적 인도 아래 날로 강화 발전하고 있는 두 나라 사이의 전투적 우의와 친선, 동맹적 관계를 더욱 굳건히 하자는 의지를 다시금 확인했다. 이는 양국 인민들의 복리를 도모해 나가려는 정책적 결단을 재확인한 것이다.

내각 총리급 주요 인사와의 다자 회동

경제 협의 외에도 북한 내각 총리급 인사와 러시아 대표단 간의 소통이 활발히 이루어졌다. 박태성 내각총리는 같은 날 평양의사당에서 코즐로프 장관을 만나 별도의 면담을 진행했다. 또한 김덕훈 내각 제1부총리도 코즐로프 장관을 만나, 양국 경제협조를 활성화하기 위한 유익한 담화를 나눴다고 통신은 덧붙였다.

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러시아 문화부 대표단 역시 안드레이 말리셰프 차관을 단장으로 동시 방북하여 협력 범위를 넓혔다. 코즐로프 장관을 단장으로 하는 러시아 정부 대표단과 말리셰프 차관을 단장으로 하는 러시아 문화부 대표단은 방북 일정을 마치고 27일 귀국했다. 이들은 지난 26일 평양에 도착하여 일정을 진행했다.

군사외 비군사 분야 협력 외연 확장

군사협력을 고리로 밀착해온 북한과 러시아가 이번 러시아 천연자원부와 문화부 대표단의 동시 방북으로 협력의 외연을 더욱 넓히고 있다. 이번 방북은 경제 및 문화 등 비군사 분야에서도 협력의 틀을 강화하는 모습으로 해석된다. 이는 양국 간 상호 신뢰를 정치적, 군사적 수준을 넘어 일상적인 경제 및 문화 교류로 확대하려는 시도로 보인다.

러시아 정부 대표단은 평양 해방탑에 헌화하는 등 상징적인 활동도 병행했다. 조선중앙통신은 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관을 단장으로 하는 러시아 정부 대표단이 지난 26일 평양 해방탑에 헌화했다고 27일 보도했다. 이를 통해 양국 간 역사적 우정을 재확인하고 방문의 의미를 더했다.

김정은의 평가 및 푸틴 대통령 전달 지시

김정은 위원장은 코즐로프 장관과 공연 후 별도로 만나 의견을 교환했다. 이 자리에서 김 위원장은 양국 간 협력이 긴밀해지고 확대되는 데 대해 긍정적으로 평가했다. 또한 코즐로프 장관에게 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 가장 따뜻한 인사와 훌륭한 축원을 전해달라고 당부했다.

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이번 일련의 행사는 2026년 11월 26일 및 27일에 진행된 것이다. 북한은 이번 경제공동위원회 회의와 문화 공연의 성공적 개최를 통해, 러시아와의 전략적 동반자 관계를 경제 및 문화 영역으로 심화시키고자 하는 의지를 명확히 제시했다. 향후 양국 간 구체적인 경제 사업 및 문화 교류가 어떻게 구체화될지 관측이 예상된다.