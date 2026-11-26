김정은 북한 국무위원장이 11월 25일 핵물질 생산기지 및 핵무기 연구소를 직접 시찰하고 전술핵의 다양한 분야 활용을 강조했다. 통일부 및 국방부 등 각 부처의 분석과 함께 북한의 핵 보유 정당성 주장 배경을 심층 전달한다.

김정은 북한 국무위원장이 11월 25일 핵물질 생산기지 및 핵무기 연구소 를 직접 방문하여 시설의 생산 실태를 점검했다. 조선중앙통신은 11월 26일 보도를 통해 김 위원장이 노동당 제9차 대회가 제시한 핵전략 계획의 실행을 위한 2026년도 활동 총화를 진행했다고 전했다.

핵 전략 실행 및 전술핵 다영역 활용 지침

김 위원장은 이번 시찰을 통해 무기급 핵물질 생산기지, 핵동력 관련 설비 생산기지, 그리고 핵무기연구소를 차례로 돌아보았다. 그는 핵무기 제작 부문에서 다양한 사명 수행과 관련된 전술핵을 다양한 분야에서 활용하는 데 주의를 기울여야 한다고 강조했다.

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특히 김 위원장은 현대 전쟁에서 전술핵이 지닌 군사적 가치와, 가장 위험한 적국과 국경을 마주한 불가피한 현실을 근거로 이 문제의 중요성을 다시 한번 지적했다. 이러한 발언은 북한이 기존의 핵 보유를 넘어 실전 적용 능력을 강화하려는 의도를 명확히 보여준다.

미국 오커스 동맹 비판과 핵 보유 정당성 재확인

김 위원장은 동북아 지역의 안보 환경을 근거로 북한의 핵 보유 및 핵 능력 강화가 정당하다고 주장하며, 핵보유국 지위를 포기하지 않겠다는 입장을 재확인했다. 그는 미국이 오커스(AUKUS)를 통해 위험한 핵 확산 사례를 동북아에 이식하고 있다고 비판했다.

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그는 이 안보 동맹이 인근 추종국들의 핵잠수함 보유를 부추기고, 동맹국들과의 핵 공유 및 공동 핵무기 사용을 추구한다고 주장했다. 북한의 핵 보유는 명백히 가장 흉포한 외부 세력의 핵 위협과 압박으로 인해 산생되어 고착된 것이라는 설명이다.

헌법상 영구고착 및 비핵화 대화 불가입장 명시

김 위원장은 최고법인 헌법에 의해 영구고착된 국가의 핵보유국 지위는 절대적으로 불가침적이라고 밝혔다. 적수들의 핵 위협을 억제하고 통제하며, 최악의 경우 보복할 수 있는 힘을 가지는 것이 핵심이라고 언급했다.

그는 이러한 핵 억제력을 위해 그 누구의 인정이나 승인을 추구하지 않을 것이라고 강조했다. 이는 북한이 국제사회의 비핵화 압박에 맞서 독단적인 핵 보유 논리를 고수하고 있음을 시사하는 것이다.

국제적 맥락과 국내 당국의 엄중한 대응 분석

이번 핵시설 현지지도와 관련 발언은 11월 19일 중국 선전에서 열린 미중러 3국 정상회의 공동성명 직후 이루어져 주목된다. 해당 성명에서는 핵 위험 감소와 핵확산 방지를 위한 대화 진행이 명시되어 있었기 때문이다.

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통일부 당국자는 김 위원장이 공개적으로 핵물질 생산시설을 방문한 것이 네 번째이자, 올해 6월 이후 6개월 만이라고 평가했다. 또한 핵동력 설비 생산기지 방문은 처음이며, 미국을 직접 언급하며 비핵화 대화 불가 입장을 강조한 것으로 분석했다.

국방부는 북한의 전술핵 운용 확대 의지를 엄중히 보고하고 있다고 밝혔다. 북한이 한반도 및 역내 평화를 위해 핵개발 정당화 시도를 즉각 중단하고 유엔 안보리 결의를 이행해야 한다고 촉구했다.

아울러 국방부는 한국 군이 한미 핵협의그룹(NCG)을 통한 확장억제 실행력을 강화하고, 한국형 3축체계를 고도화하며 북한의 어떠한 핵 위협에도 확고한 군사대비태세를 유지하고 있다고 덧붙였다. IAEA의 영변 시설 증축 발표와 함께 북한의 군사적 긴장 고조가 우려되는 상황이다. 전문가들은 김 위원장이 기존에 공개되지 않았던 영변의 새로운 핵시설을 방문했을 가능성도 배제하지 않고 있다.