김정은 북한 국무위원장의 중국 방문이 임박했다는 분석이 제기된다. 단둥 호텔 만실과 대사관 공사 등 징후를 바탕으로 정상회담 가능성과 북미 대화에 대한 중국의 중재 역할을 전망한다.

조선중앙통신 은 2026년 10월 25일 보도를 통해 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인했다고 전했다. 김정은 위원장은 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 단둥을 방문하여 친선 계승 의지를 밝힌 것으로 보도되었다. 이번 방문은 북한과 중국 간의 전통적인 우호 관계를 다시 한번 강조하는 의미가 있다.

김정은 위원장의 중국 방문이 임박했다는 징후들이 중국 현지 곳곳에서 포착되고 있다. 김 위원장이 전용열차를 이용할 경우 통과하는 중국 단둥의 철로 주변에 가림막이 설치되는가 하면, 압록강변 호텔에서는 다음 주까지 일반 예약 접수를 중단했다. 이러한 보안 강화 조치는 북한 최고지도자의 방문에 따른 경호 및 안전 조치로 판단된다.

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정재흥 세종연구소 외교전략센터장은 김 위원장의 방중 성사 가능성에 무게를 두고 있다. 그는 김성남 노동당 국제비서가 최근 중국을 방문한 것도 김 위원장의 방중을 미리 준비하기 위한 목적이었을 것이라고 설명했다. 이와 함께 박병광 국가안보전략연구원 수석연구위원은 여러 징후를 볼 때 김 위원장의 방중이 임박해 보이며, 시점은 이르면 내주 초가 될 수도 있다고 관측했다.

정부 내에서도 동향 파악 움직임이 분주해진 분위기다. 이 날 정부 당국자는 아직 가시적인 특이 동향은 없지만 방중 가능성이 전혀 없는 것은 아니라고 답변했다. 국정원도 여러 동향을 주시 중이라고 밝힌 바 있다. 전문가들은 중국 내 여러 도시 방문 검토가 진행 중이며, 다음 달 초순께 김 위원장과 시진핑 중국 국가주석이 중국에서 정상회담을 갖는 방안이 부상하고 있다고 전했다.

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중롄호텔은 압록강철교와 북한 신의주 일대를 조망할 수 있는 곳으로, 김 위원장의 방중을 준비하기 위한 사전 작업의 일환으로 보인다. 호텔 관계자는 단체 예약으로 만실 상태이며, 다음달 5일부터 예약이 가능하다고 말했다. 또한 베이징 주재 북한대사관이 이달 초 확장 및 수리 공사를 한 정황이 포착되기도 했다. 이는 과거 북한 최고지도자의 방중 전에 경호와 안전을 고려해 객실 예약이 제한되거나 기존 예약을 취소시킨 전례와 맞닿아 있다.

만약 양국 정상회담이 성사된다면 북한은 최근 선전에서 열린 미중 정상회담과 미중러 정상회담의 결과를 공유받을 것으로 보인다. 김정은 위원장은 중국 측에 북미 대화의 선결 조건과 같은 메시지를 전달할 공산이 크다. 시진핑 중국 국가주석은 내달 14일 마이애미에서 열릴 주요 20개국(G20) 정상회의에서 북한의 입장을 미국 측에 전달하며 북미 대화를 추동하는 역할을 할 가능성이 있다는 분석이다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 북한의 연말 결산과 같은 전원회의를 앞두고 북중 정상 간 수준에서 핵 문제와 경제협력을 논의하는 전략적 소통 과정이 될 수 있다고 짚었다. 그는 북미 대화 프레임보다는 북중 간 협력 공고화 프레임으로 보는 것이 바람직하다고 제안했다. 정재흥 센터장은 북한이 셔틀외교 차원에서 중국과 러시아를 오가며 정치, 경제, 외교, 안보 전반에 걸쳐 소통하는 모습이 앞으로 계속 노출될 것이라고 내다봤다.

김정은 위원장이 중국을 방문할 경우 약 한 달여만의 재방중이 된다. 그는 신압록강대교가 공식 개통된 지 약 열흘만인 지난달 24일 중국 단둥을 하루 일정으로 전격 방문했으나 당시 시 주석과의 만남은 성사되지 않았다. 이번 방문에서는 양국 간 정상회담이 성사되어 북중러 연대를 위한 양국 공조 방안이 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 박원곤 이화여대 교수는 중국 입장에서 김정은을 불러들임으로써 북한에 대한 자신들의 영향력을 미국에게 보여주는 전략적 의미가 있을 수 있다고 분석했다.