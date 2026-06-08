김정은, 북중 관계를 '제1 전략 사업'으로 규정…시진핑과 회담

김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 북중 관계를 가장 중대한 전략 사업으로 규정하고 하나의 중국 원칙 지지를 재확인했다. 양국은 외교, 군사, 경제 등 여러 분야에서의 협력 강화에 합의했다.

김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 북중 관계를 '국가의 가장 중대한 제1 전략 사업'으로 규정하고 ' 하나의 중국 ' 원칙 지지를 재확인했다. 이번 회담은 2025년 초 시진핑 주석의 첫 해외 방문지로 평양이 선택되면서 더욱 주목받았다.

김 위원장은 회담에서 "새 시대 조중 우호를 공고히 하고 발전시키는 것은 인민의 선택이자 시대의 요구"라며 양국 관계의 중요성을 강조했다. 또한 "조중 관계를 국가 간 관계의 모범으로 만들기 위해 노력하고, 지역과 세계의 평화와 번영에 공동으로 기여하겠다"고 밝혔다. 김 위원장은 최근 국제사회가 전례 없는 거대한 변화를 겪고 있다고 진단하며, 북한이 앞으로도 변함없이 하나의 중국 원칙을 견지하고 중국의 핵심 이익을 수호하기 위한 정책과 입장을 확고히 지지할 것이라고 약속했다.

그는 시 주석이 올해 첫 해외 방문지로 평양을 선택한 것에 대해 "조중 관계에 대한 각별한 중시와 우의를 보여주는 것으로, 조선 측에 큰 고무가 된다"고 평가했다. 이에 시 주석은 외교·법집행·군대 등 여러 분야에서 북한과의 교류를 강화할 것을 강조했다. 시 주석은 구체적으로 "외교·법집행·군대 등 분야의 교류를 강화하고, 나와 김정은 총서기 동지가 도달한 중요 합의를 잘 이행해 중조 관계 발전을 위한 지혜와 역량을 모아야 한다"고 말했다. 아울러 무역·농업·건설·과학기술·보건의료 등 실질 협력을 확대하고, 국경 통상구의 전면 재개통과 민항 항공편, 국제 여객열차 운행 재개를 통해 인적 교류를 확대하자고 제안했다.

시 주석은 "피로 맺어진 중조 전통 우호는 양국 인민의 공동의 소중한 재산"이라며 북한 내 중국인민지원군 열사 기념시설 유지·관리와 혁명 전통 교육 및 청소년 사상교육을 함께 실시해 전통 우호를 계승하길 희망했다. 이번 정상회담은 북중 간 전략적 협력을 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 보인다. 양국은 한반도와 동북아시아 정세 변화 속에서도 확고한 연대를 과시했다. 특히 시 주석이 강조한 '전통 우호'는 북중 관계의 역사적 깊이를 상기시키며, 향후 양국이 직면한 다양한 도전에 공동 대응할 것임을 시사한다.

전문가들은 이번 회담을 통해 북한이 중국의 지지를 재확인하고, 중국은 북한을 통해 한반도에서의 영향력을 유지하려는 의도가 반영된 것으로 분석하고 있다. 김정은 위원장은 '하나의 중국' 원칙을 재확인하며 대만 문제에서 중국 입장을 지지함으로써 외교적 지지를 보답하는 형국이다. 양국 정상은 또한 민간 교류 확대에도 합의했다. 국경 통상구 재개통과 항공·철도 운행 재개는 인적·물적 교류의 활성화를 예고한다.

이는 코로나19 이후 거의 중단됐던 북중 간 이동을 정상화하는 중요한 조치로 평가된다. 또한 시 주석이 언급한 혁명 전통 교육과 청소년 사상교육은 양국이 공유하는 이념적 유대를 강화하려는 의도로 해석된다. 이러한 움직임은 미국과의 갈등 속에서 중국과 북한이 서로에게 더욱 의존하게 되는 계기를 마련하고 있다. 요컨대 이번 회담은 단순한 우호 과시를 넘어, 실질적인 협력과 전략적 공조를 강화하는 자리였다





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북중 정상회담 김정은 시진핑 하나의 중국 전략적 협력

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