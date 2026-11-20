김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대화 제의에 응하지 않고 평양 교육 인프라 건설 현장을 시찰하며 내정 집중 의지를 밝혔다.

김정은 북한 국무위원장이 미국의 도널드 트럼프 대통령과 예정되었으나 불발된 정상회담 대신, 평양시의 교육 인프라 건설 현장을 직접 시찰하며 내정 개혁에 전념하는 모습을 보였다.

조선중앙통신은 21일(현지 시간), 김정은 위원장이 20일 평양시에 건설 중인 교구비품공장과 교육기자재공장 건설을 현지에서 지도했다고 보도했다.

Also read 1만 농민 여의도 농성, 농자재 5천억·CPTPP 저지 요구

이번 시찰에는 조용원 및 김승두 노동당 비서, 그리고 박청전 국방성 고문 등이 함께 동행한 것으로 통신은 전달했다.

교육 하부구조 건설을 국가 부흥의 핵심으로 지목

김정은 위원장은 교구비품공장 건설 현장에서 시설과 생산 예정인 교구비품 견본 등을 꼼꼼히 살피며, 이 공사에 동원된 군인들이 최상의 수준으로 시공했다고 평가했다.

Advertisement

그는 "교구비품 생산이야말로 미래의 세대에 대한, 교육에 대한 전폭적이며 포괄적인 투자"라고 강조하며 교육혁명 방침 관철을 위한 교육 하부구조 건설이 가장 기초적이고 관건적인 문제라고 덧붙였다.

이어 김 위원장은 당과 국가의 부흥발전을 위한 사업으로서 이 공사의 중요성을 재차 강조하며, 내각과 각급 기관의 협력을 독려하였다.

새 시대 교육혁명 성공을 담보할 믿음직한 토대 구축 강조

교육기자재 공장 건설 현장을 이어 둘러본 김정은 위원장은 가장 선진적이고 훌륭한 교육의 전모를 명확히 떠올릴 수 있는 믿음직한 교육토대의 구축으로써 새 시대 교육혁명의 성공을 담보해야 한다고 당부했다.

그는 또한 "우리 교육이 현격한 변화의 노정을 밟고 있는 현시점에서 교육발전과 직결된 하나하나의 사업들을 전망성 있게 계획하고 드팀없이 실행해나가는 것이 중요하다"고 말했다.

Advertisement

공개된 사진의 경관에 비춰 볼 때, 두 공장의 정확한 소재지는 명시되지 않았으나 평양 류경호텔 인근 및 송신·송화지역 같은 평양 신도시 부근으로 추정된다.

북미 정상회담 불발 속 내정 경제 및 민생 현안 집중 행보

이번 시찰은 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 성사 여부가 주목받았던 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 정상회담이 불발된 가운데 이뤄졌다.

지난 15~16일 김 위원장의 북중 접경지 관광지구(백두산) 시찰 일정이 공개되며 한때 북미 회동을 염두에 둔 동선일 가능성이 제기되기도 했으나, 김정은 위원장은 트럼프 대통령의 러브콜에 호응하지 않았다.

오히려 17~18일 함경남도 리원군과 락원군의 양식장 및 온실농장, 함흥의 김정숙 해군대학을 시찰하는 등 평양 소재 교육비품 공장 현지 지도에 이르기까지 내부 경제 및 민생 현안에 집중하는 행보를 일관되게 보였다.