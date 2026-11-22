북한 김정은 국무위원장, 개헌에 따라 외국 대사 신임장을 직접 받는 의식 진행. 러시아 파디올리셰프 대사를 시작으로 한 외교적 관례 변화의 의미와 향후 전망을 분석합니다.

북한 국무위원회 위원장 김정은 이 9일 외국 대사로부터 신임장을 직접 받은 것으로 확인됐다. 최근 북한 관영 매체 '조선중앙텔레비전'은 10일 보도를 통해 김정은 위원장이 전날인 9일, 조선농업련맹제10차대회 참가자들과 기념촬영을 진행한 사실을 전했다. 이 같은 외교 관례의 변화는 북한 헌법이 개정된 지 약 한 달 만에 공식적으로 구현된 사례로 평가받는다.

개헌 조항 발동, 김정은 위원장의 직접 수락

30년 만에 최고 지도자가 외국 대사 신임장을 직접 받는 의식이 열린 것이다. 러시아 주재 북한 대사가 김정은 위원장에게 신임장을 바치는 장면은 북한 헌법이 개정된 직후인 지난 3월, 최고인민회의에서 통과된 수정 헌법의 조항이 적용된 첫 사례다. 헌법 제90조 제6항은 국무위원회 위원장에게 외국 사신의 신임장을 받는 권한을 명확히 부여하고 있다.

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이전에는 최고 지도자가 아닌 다른 기관장이 이 역할을 수행해 왔다. 김일성 주석 시대에는 최고 지도자가 직접 신임장을 받았으나, 김정일 국방위원회 위원장 시대 이후로는 최고인민회의 상임위원회 의장이 이 권한을 대행해 왔다. 이러한 오랜 관례를 깨고 김정은 위원장이 직접 나서면서, 북한 내부적으로 그의 국가 최고 지도자로서의 위상을 외교 의전 차원에서도 강조하려는 의도가 읽힌다.

파디올리셰프 대사, 30년만의 역사적 의식 주도

이날 신임장 수여 행사의 주인공은 안드레이 레오니도비치 파디올리셰프 러시아 주재 북한 대사다. 러시아 주재 북한 대사관은 22일 텔레그램 채널을 통해 파디올리셰프 대사가 김정은 위원장에게 신임장을 전달했음을 공식 발표했다. 이 소식은 러시아 국영通讯社 타스 통신을 통해 세계에 보도되며, 북한 최고 지도자의 외국 대사 신임장 직접 수락이 30년 만에 재개되었음을 알렸다.

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파디올리셰프 대사는 러시아 외교계에서 소련 시절부터 북한과 인연이 깊은 베테랑 외교관이다. 그는 1984년부터 1988년까지 평양에 주재하던 소련 대사관에서 근무했으며, 1991년부터 1996년까지는 대한민국에 주재하던 소련 및 러시아 대사관에서 일했다. 한국어를 구사할 수 있는 친한파 외교관으로 알려져 있으며, 지난 7월 말 임명되어 9월 평양에 부임했다.

파디올리셰프 대사는 취임 후 북한과 러시아 간의 실질적 협력을 확대할 의지를 피력해 왔다. 그는 경제, 문화, 교육, 스포츠 등 다양한 분야에서 양국 간 협력을 추진하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 이번 신임장 수여식은 이러한 협력 관계를 한 단계 업그레이드하려는 북한의 외교적 포석과 맞물려 주목된다.

외교적 상징성, 향후 대외 관계에 미치는 영향

김정은 위원장의 직접 수락 행보는 단순한 의전 절차의 변경을 넘어선 정치적 메시지로 해석된다. 개헌을 통해 헌법적으로 권한을 확보한 뒤, 이를 즉시 외교 의전에 반영함으로써 지도부의 권위주의적 통치 구조를 공고히 하려는 전략으로 읽힌다. 특히 최근 대내외적 고립 상태에 처해 있는 북한이 러시아 등 우방국과의 유대를 강화하며 외교적 돌파구를 모색하는 과정에서, 이러한 상징적 행보는 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

이번 행사에는 러시아 외에도 여러 국가의 외교 사절단이 김정은 위원장에게 신임장을 전달한 것으로 알려졌다. 김정은 위원장은 각국 대사들과 악수를 나누며 연설을 통해 외교적 의중을 전달했다. 이는 북한이 특정 국가뿐만 아니라 다국적 외교 네트워크를 통해 국제사회와의 접점을 넓히려는 노력을 이어가고 있음을 시사한다.

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향후 전망, 대북 외교와 지역 안보 구조 변화

앞으로 북한은 헌법상 새롭게 부여된 외교권을 적극 활용하여 대외 관계를 재편해 나갈 것으로 보인다. 파디올리셰프 대사의 활동처럼, 러시아를 비롯한 우방국들과의 실질적 협력은 군사 안보 분야를 넘어 경제 및 사회 문화 영역으로 확장될 가능성이 높다. 이는 한반도 주변 4강 외교 구도에 새로운 변수를 추가할 수 있으며, 북-러 관계의 전략적伙伴关系를 더욱 심화시킬 전망이다.

국제사회는 이번 사건의 의미를 예의주시하고 있다. 30년 만에 재개된 이 관례는 북한 정권 내에서 김정은 위원장의 절대적 권위가 어떻게 구축되고 있는지를 보여주는 지표가 될 수 있다. 또한, 개정된 헌법이 실제 외교 현장에서 어떻게 구현되는지 관찰함으로써, 북한이 향후 어떤 국제적 규범과 협상에 참여할지 예측하는 단서가 될 것이다. 북한 외교의 새로운 국면을 주시해야 할 시점이다.