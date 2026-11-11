김정은, 동해안 해군기지 건설 현장 지도…기간 내 완공 주문

김정은 북한 국무위원장이 2026년 11월 11일 동해안 해군기지 건설사업을 현지에서 지도하고 목표한 기간 내 완공을 지시했다. 같은 날 강원도 통천군 일대 주택구도 시찰해 북한의 건설 동향에 관심이 모이고 있다.

김정은 북한 국무위원장이 2026년 11월 11일 동해안의 해군기지 건설사업 현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검하고 목표한 기간 내 완공을 주문했다. 이 소식은 조선중앙통신 이 12일 보도하면서 알려졌으며, 연합뉴스 이은정 기자가 서울에서 전했다.

조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 당 제9차 대회와 당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 결정에 따라 추진되고 있는 동해안의 중요해군기지 건설사업을 현지에서 지도했다. 같은 날 김 위원장은 강원도 통천군 일대에 새로 건설된 주택구도 함께 시찰한 것으로 전해졌다.

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동해안 해군기지 건설, 기간 내 완공 지시

김정은 국무위원장은 동해안 해군기지 건설 현장에서 현지 지휘관들로부터 공사 진척 상황을 보고받았다. 이어 김 위원장은 현대적인 해군기지 건설이 국가의 안전과 해상주권 보위에 직결되는 중대핵심사업이라고 강조했다.

김 위원장은 무조건 당 중앙이 결정한 기간 내에 당 중앙이 요구하는 질적 수준에서 완결돼야 한다고 지시했다. 공사 기간 준수와 완성도를 동시에 요구한 발언으로, 사업의 우선순위가 높다는 점을 드러낸 것으로 볼 수 있다.

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또한 김 위원장은 기지의 현대화, 다기능화, 요새화를 철저히 실현하기 위한 전략적 요소들의 배치와 관련한 지침을 제시했다. 아울러 공사지휘역량과 건설역량 증강 등 군항 건설의 진척을 위한 중요대책도 지시했다.

해군기지 건설사업은 당 대회와 전원회의 결정에 따라 추진되는 사업으로 소개됐다. 조선중앙통신은 이 사업을 당의 공식 결정과 직접 연결해 보도했다.

통천군 문화주택구 시찰과 농촌 건설 질책

김정은 국무위원장은 11일 강원도 통천군 일대에 완공된 1천여 세대 규모의 문화주택구, 즉 주택단지를 시찰했다. 해군기지가 건설되고 있는 같은 지역의 주택단지라는 점에서 두 사업이 나란히 점검된 셈이다.

통신에 따르면 김 위원장은 불과 두 달 남짓한 기간에 완공된 주택구의 전경을 살펴보고 만족을 표시했다. 그는 도농격차를 청산하고 전국의 동시다발적이며 균형적인 발전환경을 확고히 고착시키는 사업은 혁명의 주되는 영역인 건설로써 실천되고 입증된다고 말했다.

반면 김 위원장은 농촌살림집 건설을 비롯한 지방건설사업에서 비과학적인 형식주의와 비실리적인 멋따기식이 근절되지 않고 있다며 질책했다. 여러 차례 경고했음에도 각성하지 못하고 구태에서 벗어나지 못하고 있다고 지적한 것으로 통신은 보도했다.

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이 발언은 지방 발전과 주택 건설을 하나의 정책 과제로 묶어 제시한 것으로 읽힌다. 완공 속도와 함께 건설의 질과 방식까지 문제 삼았다는 점에서 지방건설 전반에 대한 기준을 강조한 메시지로 해석된다.

해군기지 위치 관측과 장전항 금강산 관광 배경

북한은 건설 중인 동해 해군기지의 구체적인 위치를 공개하지 않았다. 그럼에도 김 위원장이 11일 통천군 일대를 방문한 점을 고려하면, 장전항 고성항에 해군기지를 조성하거나 기존 군항의 기능을 확대하는 것 아니냐는 관측이 나온다.

장전항은 금강산 관광 당시 남측 유람선이 드나들었던 항구다. 1990년대 말 금강산 관광이 시작되면서 남측 유람선이 드나들 수 있도록 민군복합항으로 전환됐고, 이후 군함이 장전항을 이용하는 경우는 크게 줄어들기도 했다.

따라서 장전항의 과거 용도와 현재 관측을 함께 보면, 해군 전력 배치와 관련한 주목도가 높아지는 상황이다. 다만 북한이 위치를 공식 확인하지 않은 만큼, 현재로서는 조선중앙통신 보도와 방문 일정에 근거한 추정 단계에 머물러 있다.

이번 내용은 조선중앙통신이 12일 보도했고, 연합뉴스가 평양과 서울에서 이를 받아 전달했다. 해군기지 공정 지시와 주택구 시찰이 같은 날 이어졌다는 점에서 북한의 국가 건설 과제를 함께 보여주는 보도로 읽힌다.