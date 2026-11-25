김정은 북한 국무위원장이 11월 25일 핵물질 생산기지 및 연구소를 시찰하며 전술핵의 다영역 활용을 주문했습니다. 미중러 회의 공동성명 직전이라 국제적 주목을 받습니다.

김정은 북한 국무위원장이 2026년 11월 25일 핵물질 생산 및 핵무기 연구 부문의 사업을 현지에서 직접 지도했다고 조선중앙통신 이 11월 26일 보도했다. 김 위원장은 핵무기 제작 부문에서 전술핵 무기를 다양한 군사 영역에서 효과적으로 활용해야 한다고 강조하며, 현대전의 군사적 가치와 국경 안보 현실을 근거로 그 중요성을 재확인했다.

핵시설 시찰과 전술핵 강조 배경

김정은 북한 국무위원장은 무기급 핵물질 생산기지, 핵동력 관련 설비 생산기지, 그리고 핵무기연구소를 차례로 방문했다. 노동당 제9차 대회가 제시한 핵전략 계획 실행을 위한 2026년도 핵물질 및 핵무기 생산 부문의 활동을 총화하기 위한 목적이었다. 새로 건설된 중요물질 생산공장의 실태와 확장 중인 공장의 건설 상황을 살피고, 새로 생산된 핵동력 관련 설비와 장치의 성능을 확인했다.

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김 위원장은 핵무기연구소를 찾아 올해 활동실적을 보고받은 자리에서 "핵무기 제작 부문에서 각기 다른 사명을 수행하는 전술핵을 다영역에서 활용하는 데에 주목해야 한다"고 지시했다. 그는 전술핵이 현대전에서 가지는 군사적 가치와 가장 위협적인 적국과 국경을 마주하고 있는 불가피한 현실에서 부상하는 절실한 과제임을 밝혔다.

AUKUS 및 핵확산에 대한 북한 입장

김정은 위원장은 미국의 오커스(AUKUS, 미국·영국·호주 안보동맹)를 통한 핵전파 사례를 비판했다. 그는 미국이 동북아시아 지역에 위험한 핵전파 사례를 그대로 이식하여 북한 인근의 추종국들의 핵잠수함 보유를 부추기고 있다고 주장하며, 동맹국들과의 핵공유 및 공동핵무기 사용을 추구한다고 꼬집었다.

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이어 그는 적수들에 의해 국제 핵전파 방지제도가 사실상 붕괴되고 핵사용 위험이 날로 증가하는 현실이 한반도 안보구도에 엄중한 파장을 일으킨다고 지적했다. 이러한 상황은 국가 방위 개념에서 새로운 방위 논리와 각성, 발현을 요구한다고 강조하며, 이러한 지적을 통해 북한의 핵 보유가 명백히 가장 흉포한 외부 세력의 핵 위협과 압박으로부터 산생되고 고착된 것임을 재확인했다.

핵보유국 지위 확고 및 전문가 분석

김정은 위원장은 최고법인 헌법에 의해 영구고착된 북한의 핵보유국 지위는 절대적으로 불가침적이라고 주장했다. 그는 적수들의 핵위협을 억제, 통제하고 최악의 경우 보복할 수 있는 힘만 가지면 된다고 명시하며, 절대로 그 누구의 인정이나 승인도 추구하지 않을 것이라고 단언했다.

신종우 한국국방안보포럼(KODEF) 사무총장은 김 위원장이 방문한 핵 시설이 지난 6월 찾았던 영변 핵단지 내 신축공장이 아닌 다른 장소일 가능성을 제기했다. 그는 우라늄 농축시설의 바닥과 천장 구조가 낮아 영변과 다른 시설로 추정되며, 지상 시설은 핵추진 잠수함의 원자로로 추정되는 농축우라늄 시설이라고 분석했다.