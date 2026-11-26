김정은 북한 국무위원장이 핵물질 생산 기지 및 연구소를 현지 지도하며 전술핵무기 활용의 중요성을 강조했습니다. 방미와의 대치 속에서 비핵화 의제 거부 의사를 재확인한 developments입니다.

조선중앙통신 은 2026년 11월 26일 보도를 통해, 김정은 북한 국무위원장이 지난 11월 25일 핵물질 생산 및 핵무기 연구 부문을 현지에서 직접 지도했다고 전했습니다. 북한 군수공업부 소속 기관과 연구소를 순회하며 생산 실태를 점검한 이번 활동은 북한이 핵전력 강화에 집중하고 있음을 재확인시키는 사건입니다.

핵물질 생산기지 및 연구소 현지 지도

김정은 위원장은 무기급 핵물질 생산 기지와 핵동력 관련 설비 생산기지, 그리고 핵무기연구소를 차례로 방문했습니다. 이 과정에서 위원장은 노동당 제9차 대회가 제시한 핵전략 계획 실행을 위한 2026년도 핵물질 및 핵무기 생산 부문의 활동을 총화했습니다. 현지 지도는 생산 과정의 현실적인 문제를 확인하고 지시사항을 전달하는 형식으로 진행되었으며, 위원장은 전술핵무기를 다양한 영역에서 활용하는 데 주의를 기울여야 한다고 강조했습니다.

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핵보유국 지위 불가침 주장과 미국의 동맹국 협력

김정은 위원장은 핵시설 현지 지도와 함께 핵심 발언을 통해 북한의 입명을 명확히 했습니다. 위원장은 미국과 동맹국들의 핵협력을 강조하는 것을 비난하며, 북한의 핵보유국 지위는 '절대적으로 불가침적인 것'이라고 주장했습니다. 만약 이를 부정할 경우 가장 극독한 주권침해이자 내정간섭 행위로서 공공연한 선전포고로 간주하겠다고 경고했습니다. 이는 도널드 트럼프 대통령의 거듭된 대화 제의 속에, 북한이 핵 보유의 정당성과 불가역성을 언급하며 비핵화 의제를 거부하겠다는 뜻을 분명히 한 것으로 해석됩니다.

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공개된 화산계열 핵탄두 및 핵추진 설비 분석

공개된 사진을 통해 기존에 알려진 화산-31 외에도 화산-25, 화산-21 등 일련번호가 다른 다양한 화산계열 핵탄두의 존재가 처음으로 확인되었습니다. 또한 새로 생산된 핵동력 관련 설비 장치에 대해 전문가들은 건조 중인 핵추진 잠수함의 원자로일 가능성이 있다는 분석을 내놓았습니다. 이는 북한이 핵잠수함 등 전략무기 개발에 필요한 동력원을 확보하고 있음을 시사하는 중요한 단서입니다.

영변 시설 방문 및 방위부의 대응 입장

최근 국제원자력기구가 영변에 새 시설 증축 사실을 발표했다는 점을 고려할 때, 김정은 위원장은 기존에 공개되지 않았던 영변의 새로운 핵시설을 방문했을 가능성도 배제할 수 없습니다. 이에 따라 방위부는 북한이 한반도에서 전술핵 운용 확대 의지를 밝힌 점을 엄중히 보고 있으며, 유엔 안보리 결의 이행을 촉구했습니다. 방위부는 한국형 3축체계를 고도화하고 한미 핵협의그룹을 통한 확장억제 실행력을 강화하여, 북한의 어떠한 핵 위협에도 확고한 군사대비태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다.