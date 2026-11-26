김정은 북한 국무위원장이 방북한 러시아 대표단을 접견하고 동평양대극장에서 러시아 예술인들의 기념공연을 관람했다. 북러 간 경제·과학기술 협력 강화 및 문화 교류 협력이 본격화되는 가운데, 양국 정상급 회동과 실무 협상이 병행되어 포괄적 협력 관계가 심화되고 있다.

2026년 11월 27일, 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장 이 전날인 11월 26일 북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의의 일환으로 진행된 러시아 예술인들 기념공연을 관람했다고 보도했다. 공연은 평양의 동평양대극장 에서 열렸으며, 김 위원장은 공연을 직접 참관하며 북러 관계의 밀접함을 상징적으로 과시했다.

러시아 대표단 접견 및 문화 교류 행사 진행

공연에 앞서 김정은 위원장은 러시아 정부 대표단 단장인 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관, 문화부 대표단 단장인 안드레이 말리셰프 문화부 차관, 그리고 안드레이 포드욜리셰프 주북러시아대사와 만나 대표단의 방북을 환영했다. 이어 연설에 나선 북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 공동위원장들은 이번 공연이 두 나라 인민들 사이의 전통적인 친선관계를 한층 더 두터이 하고, 여러 분야에서의 교류와 협조를 강화하는데 활력을 부어주는 의의 있는 계기가 될 것이라고 밝혔다.

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공연이 끝난 후 김정은 위원장은 직접 무대에 올라 러시아 예술인들을 축하하고, 이들과 기념사진을 찍는 등의 친밀한 시간을 가졌다. 이번 행사에는 김정은 위원장의 배우자 리설주 여사와 조용원 당 비서, 윤정호 대외경제상, 김여정 총무부장 등 북한 당·정부의 주요 간부들과 예술계 관계자들이 함께 참석하여 행사의 격을 높였다. 러시아 측에서도 정부 및 문화부 대표단, 주북 러시아대사관 관계자들이 동석하여 양국 문화 교류의 중요성을 공유했다.

북러 경제공동위원회 실무 협상 및 핵심 인물 발언

문화 행사와 parall로 경제 분야에서의 협력을 구체화하기 위한 북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의를 위한 실무급 협상도 진행됐다. 통신에 따르면 분과위원회 회의와 실무그룹 회의, 부문별 회담 등이 각각 치러졌으며, 실무급이 참가한 협상에서 이번 회의 의정서에 반영할 여러 분야에서의 협조실현을 위한 구체적인 사항들이 심도 있게 토의되었다.

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경제공동위원회 북한 측 위원장인 윤정호 대외경제상은 연설에서 북러 친선 관계가 양국 정상의 전략적 지도 아래 새로운 전성기를 맞았으며, 최근 여러 분야에서 상호 협력과 왕래가 활발히 이루어지고 있다고 강조했다. 러시아 측 위원장인 코즐로프 장관은 대표단을 환대해준 데 깊은 사의를 표하면서, 올해 북러 친선을 과시하는 다방면적인 사업이 활발히 진행되어 실질적인 성과를 마련해가고 있다고 평가했다.

과거 방문 이력과 군사 협력 강조 행위

알렉산드르 코즐로프 장관은 지난해 11월 경제공동위원회 회의 참석차 평양을 방문한 바 있으며, 올해 4월에는 미하일 무라슈코 러시아 보건부 장관과 함께 북한을 방문하여 원산 북러 친선병원 착공식에 참석한 경력이 있다. 이번 방북은 양국 간 고위급 인적 교류와 물리적 협력망이 지속적으로 확대되고 있음을 보여주는 사례이다.

한편, 대표단은 전날 옛 소련군 추모 상징물인 해방탑에 꽃을 헌정하는 예식도 가졌다. 또한 쿠르스크 파병 북한군을 기리는 '해외군사작전 전투위훈 기념관'을 참관하는 등 양국 군사 협력을 강조하는 행보를 보였다. 북한은 러시아 파병을 계기로 양국 관계가 한층 긴밀해진 가운데, 러시아 예술인들을 잇달아 초청하고 김 위원장이 직접 공연장을 찾는 등 문화·예술 교류를 통한 양국 간 유대를 부각해온 상태다.

북러 협력 심화와 향후 협력 방향

이번 제13차 북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 회의와 연계된 문화 행사는 단순한 친선 외교를 넘어, 양국 간 전략적 파트너십을 공고히 하는 다층적 의미를 지닌다. 경제 협력 위원회에서의 실무 논의와 문화 예술 교류는 서로 보완적인 역할을 하며, 정치적 신뢰 구축과 실질적인 협력 성과 도출을 동시에 추진하는 양국의 의지를 반영하고 있다.

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앞으로 양국은 이번 회의에서 도출된 구체적인 사항들을 의정서에 반영하여, 무역, 경제, 과학, 기술, 문화 등 다양한 분야에서 협력을 구체화해 나갈 것으로 예상된다. 특히 김정은 위원장의 직접적인 관심과 참여는 북러 관계가 기존 수준을 넘어 새로운 단계로 진입하고 있음을外界에 전달하는 중요한 신호로 작용하고 있다.