김정은 북한 국무위원장의 차기 방중 가능성이 제기되는 가운데, 정부는 북중 고위급 교류와 관계 정상화 속도를 예의주시하고 있다. 미중 간 전략적 소통과 북미 대화 재개 조율 과정에서의 북중 역할에 주목할 필요가 있다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 랴오닝성 단둥을 방문하여 북중 혈맹 관계를 재확인한 데 이어, 조만간 추가로 중국을 방문할 가능성이 대두되고 있다. 이에 따라 정부와 정보당국은 김 위원장의 차기 방중 일정을 예의주시하며 정밀 감시에 들어갔다.

조선중앙통신은 지난 25일 보도를 통해 김 위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 단둥을 방문했다고 전했다. 이 방문은 북중 간 혈맹 관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝히는 자리가 되었다. 이와 관련, 김 위원장이 중국을 전격 방문했던 지난달 말 이후 북중관계에 주목할 만한 여러 동향이 포착되고 있다.

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북중 고위급 교류 확대와 전략적 신호

북중관계는 최근 최고위급 교류를 통해 빠른 속도로 정상화를 거듭하고 있다. 지난 10월 3일에는 노동당 대외관계 총괄 책임자인 김성남 당 국제비서가 중국을 방문했다. 김성남 비서는 중국공산당 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기, 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장, 류하이싱 중국공산당 대외연락부 부장과 잇따라 면담을 진행했다.

특히 김 위원장은 중국 측에 언제든 방문할 수 있다는 메시지를 전달한 것으로 알려졌다. 외신과 외교 소식통에 따르면 김 위원장은 "언제 와도 이상하지 않다"는 전제로 중국 측의 준비 상황을 점검하고 있는 것으로 보인다. 이는 단순한 친선 방문을 넘어 전략적 의미を持つ 중요한 외교적 움직임으로 해석된다.

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한중 정상회담 논의와 청와대 입장

이러한 북중관계의 긴밀한 흐름은 한중 양국 정상 간 대화에서도 논의된 바 있다. 시진핑 중국 국가주석은 지난 18일 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 열린 한중 정상회담에서 이재명 대통령에게 최근의 북중 관계 동향에 관해 설명한 것으로 알려졌다.

이에 청와대는 시 주석이 김 위원장 방중 가능성을 언급했다는 일부 언론 보도와 관련해 "보도된 취지와 같은 언급은 없었다"고 부인했다. 하지만 구체적인 논의 내용 확인을 피하면서도 "북중관계 동향을 예의주시하고 있다"고 밝히는 등 북중 간 고위급 교류와 관계 동향에 주목하고 있음을 직접적으로 부인하지는 않았다.

주중북한대사관 확장 공사와 외교적 관측

김 위원장의 차기 방중을 위한 중국 측 준비 정황도 포착되고 있다. 중국 베이징에 위치한 주중북한대사관이 이달 초 확장 및 수리 공사를 진행한 사실이 확인되었다. 이는 김 위원장을 맞이하기 위한 시설 정비 작업이 아닌가라는 관측을 낳았다.

또한 김정은 위원장은 지난 8일 북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석을 평양 목란관에서 환영하며 연회를 마련하기도 했다. 이는 북중 간 정상급 교류의 빈도가 높아지고 있음을 보여주는 사례로, 향후 추가적인 최고위급 만남이 예상되는 배경이 된다.

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미중 G20 정상회의 전 북중 전략적 소통 가능성

전문가들은 김 위원장 또는 북한 고위급의 차기 방중 시기가 내달 14일 마이애미에서 개최되는 주요 20개국(G20) 정상회의 이전이 될 가능성이 크다고 예측한다. 중국은 내년도 경제정책 기조를 결정하는 중앙경제공작회의를 내달 10일을 전후해 시진핑 주석 주재로 개최할 예정이다.

APEC 정상회의 이후 성사되지 않았지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 김 위원장과의 대화에 꾸준히 관심을 표명하는 가운데, 북미 대화 재개를 위한 조율 과정에서 북중이 전략적 소통에 나설 가능성이 높다. 김 위원장의 방중이 성사될 경우, 북한은 선전에서 열린 미중러 정상회담 결과를 공유받고 중국 측에 북미 대화 관련 메시지를 전달할 공산이 크다.

최근 김 위원장은 새로운 우라늄 농축시설과 다수의 핵탄두를 공개하며 북한의 핵 보유를 인정해야 한다는 입장을 강화했다. 이는 미국과의 '탐색전'에서 대화 조건에 대한 메시지를 적극 던진 것으로 해석될 수 있으며, 북중 관계의 밀착이 북미 간 외교적 판도에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.