도스토옙스키 4대 장편을 단독 완역한 김정아 박사가 17일 서울에서 푸시킨 메달 수상 소감을 밝혔다. 극한 보안 속 진행된 시상식과 우크라이나 측의 반발을 넘어 문학과 번역의 가치를 강조했다.

김정아 박사가 표도르 도스토옙스키 의 4대 장편소설을 한국인 최초로 단독 완역한 공로로 러시아 정부로부터 문화 및 예술 최고의 영예인 ' 푸시킨 메달'을 수상했다. 김 박사는 2026년 11월 17일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 기자간담회에서 직접 메달을 공개하며 수상 경위와 당시의 에피소드를 상세히 소개했다.

007급 보안 속 진행된 수상식

김정아 박사가 받은 푸시킨 메달은 러시아가 지정한 비우호국 국적자에게 수여되는 사례로, 이는 극히 이례적인 일로 평가된다. 수상식 자체는 시위 및 테러 위협을 방지하기 위해 '007 작전' 수준의 높은 보안 절차로 진행되었다. 김 박사는 시상식 일주일 전인 금요일 밤 10시 45분경, 러시아행 비행기표를 구매하라는 긴급 연락을 받았다고 회상했다.

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이러한 극비 행보는 블라디미르 푸틴 대통령에 대한 암살 위협이 상존하기 때문에 불가피했다. 모스크바 크렘린궁의 예카테리나 홀에서 치러진 시상식은 공개되지 않은 채 엄중하게 진행되었으며, 김정아 박사는 2026년 5월 4일(현지시간) 푸틴 대통령으로부터 직접 메달을 받았다.

번역가의 역할과 문학의 기적

김정아 박사는 러시아와 한국 사이의 정치적 담론이 단절된 상황에서도 문화적 교류의 중요성을 강조했다. 김 박사는 이번 수상이 양국 간 정치적 갈등이 멈춘 자리에서 러시아가 문화적 우정의 손길을 내밀었다는 신호로 해석된다며, 문학과 번역이 가지는 중립성과 소통의 힘을 역설했다.

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김정아 박사는 "번역이야말로 가장 평화로운 외교"라고 확신한다고 밝혔다. 한 권의 책이 국경을 넘고, 한 작가의 영혼이 낯선 언어 속에서 다시 태어나는 과정에서 평생을 만나지 못한 사람들이 같은 문장 안에서 울고 웃을 수 있다는 점을 문학의 기적이라고 정의했다.

김정아 박사는 도스토옙스키의 소설 '백치'에 담긴 핵심 명제를 인용하며 문학이 지닌 인간성의 본질을 설명했다. 그는 "미(美)가 세상을 구원할 것이다"와 "연민은 인류의 유일한 존재법칙이다"라는 구절이 '백치'에서 가장 중요하다고 언급했다. 연민이 없는 인류는 필멸로 갈 수밖에 없으며, 연민은 인간성을 유지하는 필수 조건임을 강조했다.

우크라이나 측의 제재와 정치적 논란

수상 소식은 우크라이나 극우 테러 단체의 표적으로 올랐다는 우려를 낳았다. 김 박사는 우크라이나 측이 그를 '친러시아 인사'로 등록해 향후 우크라이나 입국을 금지할 수 있게 되었다고 털어놓았다. 그는 자신을 정치가가 아닌 인문학자로 규정하며, 도스토옙스키에 대한 사랑이 정치적인 입장과는 무관함을 분명히 했다.

또한 김정아 박사는 4대 장편을 합본한 한국어판을 대사관을 통해 푸틴 대통령에게 미리 전달한 적 있다. 이에 대해 푸틴 대통령은 "한국에서 아름다운 책을 만들어줘서 굉장히 큰 영광"이라는 반응을 보였다고 전했다. 이는 번역 과정의 예술적 가치와 출판의 미학이 국가 간 소통에서 중요한 매개체였음을 시사한다.

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현재 상황과 향후 전망

현재 김정아 박사는 러시아 정부의 문화 예술 훈격을 받았으나, 우크라이나와의 관계 악화로 인해 신변 안전에 대한 우려가 상존한다. 그럼에도 불구하고 김 박사는 시대가 갈라놓는 생각과 신념 속에서도 문학이 필요하다는 점을 지속적으로 제시하고 있다.

김정아 박사는 10년에 걸쳐 도스토옙스키의 '죄와 벌', '백치', '악령', '카라마조프가의 형제들'을 완역했다. 이 같은 업적은 한국 문学期에 있어 중요한 이정표가 되며, geopolitical tensions 속에서도 문화와 예술이 가진 끈질긴 생명력을 입증하고 있다.