북한 노동당 총서기 김정은이 핵추진잠수함용 원자로 생산 기지를 공개하며 핵보유국 입지를 재확인했다. 이는 미국과의 비핵화 협상 거부 신호로 분석된다.

북한 조선중앙통신은 26일, 김정은 국무위원회 위원장이 25일 핵발전 관련 장비 생산 기지를 시찰했다고 보도했다. 이는 북한이 핵발전 관련 장비 생산 기지의 존재를 공식 확인한 첫 사례로, 북한이 건설 중이라고 공언한 8,700톤급 핵추진잠수함 에는 원자력을 탑재할 가능성이 커졌다.

핵추진잠수함 원자로 생산기지 공개

김정은 위원장은 우라늄 농축 시설과 핵추진잠수함용 원자로로 의심되는 장비를 점검했다. 이 시설은 원자력 발전 관련 장비 생산기지이며, 핵무기 연구소도 함께 방문했다. 사진 자료를 바탕으로 한국안보포럼 신종우 사무총장은 이를 "핵잠수함용 원자로로 추정되는 장비"라고 평가했다.

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이번 공개는 핵잠수함 엔진의 소형 원자로를 생산하는 시설을 처음 드러낸 것으로 분석된다. 정부는 해당 시설이 핵추진잠수함용 원자로와 관련이 있을 가능성이 있다고 판단하며 현재 분석 작업을 진행 중이다.

비핵화 협상 거부 및 핵보유국 입지 강조

김정은 위원장은 비핵화를 요구하는 행위를 "선언된 전쟁"이라고 규정하며 강경한 입장을 재확인했다. 그는 핵무장국으로서의 지위에 대해 "이 사실을 확고한 사실로 굳히는 데 무한한 인내를 행사할 용기가 있다"고 밝혔다.

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이는 미국 트럼프 대통령과의 정상회담을 원하는 미국에 대해 비핵화 논의가 불가능함을 다시 한번 경고하는 행보로 해석된다. 그는 "우리의 핵 능력은 이제 현실"이라며 "아무의 승인이나 인정을 구하지 않을 것"이라고 강조했다.

핵무기 연구소 및 확장된 농축 시설 시찰

통신에 따르면 시찰 대상은 "새롭게 건설된 중요 자료 생산 공장"과 "확장 중인 다른 공장"이었다. 영변 핵단지 내에 존재했던 이전에는 공개되지 않던 우라늄 농축 시설의 확장판일 가능성도 제기된다.

북한은 이번 시설 공개를 통해 핵전력을 강화하는 장소를 외부에 알렸다. 이는 비핵화 협상이 불가능함을 강조하려는 의도로 읽히며, 적대적인 국경에 직면한 현실에 대응하는 조치로도 풀이된다.

작전적핵무기 개발과 현대전 대응 강화

김정은 위원장은 시찰 과정에서 한국을 겨냥한 작전적핵무기 개발의 필요성도 강력히 강조했다. 그는 핵무기 제조 분야에서 다양한 임무를 수행하는 작전적핵무기를 다중 영역에서 활용해야 한다고 밝혔다.

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그는 이러한 필요성이 현대전에서 작전적핵무기가 지닌 군사적 가치와 국경 너머 적대적인 적대자와 맞서야 하는 불가피한 현실에서 비롯된 중요한 과업이라고 설명했다. 이는 북한이 핵전역 능력을 체계화하고 있다는 점을 다시 한 번 확인하게 한다.