김정관 산업부 장관 방미 통해 한미 전략적 투자 및 통상 현안 해결 총력

김정관 산업통상자원부 장관이 미국과 캐나다를 방문하여 대미투자특별법 시행에 따른 1호 투자 추진 현황을 점검하고, 무역법 301조 조사 대응 및 캐나다 잠수함 사업 수주를 위한 고위급 외교 활동을 전개했습니다.

김정관 산업통상자원부 장관이 미국과 캐나다를 방문하여 한미 간의 전략적 투자 관계를 공고히 하고, 주요 통상 현안을 해결하기 위한 긴급 외교 행보에 나섰다. 이번 방문의 핵심 의제 중 하나는 지난 3월 12일 대한민국 국회를 통과한 대미투자특별법 , 즉 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법의 본격적인 시행과 그에 따른 구체적인 투자 실행 방안을 모색하는 것이었다.

김 장관은 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항에서 기자들과 가진 인터뷰를 통해, 해당 법안이 오는 6월 18일부터 정식으로 시행됨에 따라 1호 대미 투자 프로젝트의 공식 발표 시점 또한 법 시행 이후인 6월 이후가 될 것임을 분명히 했다. 이는 단순히 시기적인 조율을 넘어, 법적 근거를 명확히 하여 투자의 안정성과 전략적 가치를 극대화하려는 정부의 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 특히 대미 투자는 단순한 자본의 이동이 아니라 한미 양국의 경제 안보 동맹을 강화하는 상징적 의미를 지니고 있어, 절차적 정당성과 실행 가능성을 면밀히 검토하는 과정이 필수적이다.

특히 시장의 큰 관심을 끌고 있는 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 프로젝트와 관련하여, 김 장관은 해당 프로젝트가 검토 대상에 포함되어 있었음은 사실이라고 인정하면서도, 이것이 과연 첫 번째 투자 사례가 될 것인지에 대해서는 아직 확답을 내릴 수 없는 단계라고 선을 그었다. LNG 터미널 사업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 인프라 사업인 만큼, 환경 영향 평가, 현지 법규 준수, 그리고 수익성 분석 등 복잡한 사전 절차가 수반된다.

일각에서는 일본이 한국보다 빠르게 대미 투자를 이행하며 우위를 점하고 있다는 우려를 제기하고 있으나, 김 장관은 이에 대해 실무진 간의 긴밀한 협의가 차질 없이 진행되고 있으며 단순히 발표 시점이 늦는 것이 투자의 지연을 의미하는 것은 아니라고 반박했다. 한국은 일본보다 시작 시점이 다소 늦었을 수 있으나, 투자의 핵심은 단순한 선언이 아니라 실질적인 실행과 성과에 있다는 점을 강조하며, 한국만의 전략적 속도 조절을 통해 더욱 내실 있는 투자 성과를 거두겠다는 자신감을 보였다.

동시에 김 장관은 미국 무역대표부(USTR)가 한국과 일본을 대상으로 진행하고 있는 무역법 301조 조사라는 민감한 통상 현안에 대해서도 정면으로 대응했다. 무역법 301조는 미국이 상대국의 불공정 무역 관행에 대해 일방적으로 보복 조치를 취할 수 있는 강력한 권한을 부여하는 법안으로, 한국 경제에는 상당한 리스크로 작용할 수 있다. 김 장관은 이번 조사의 목적이 과거 위법 판결이 내려졌던 상호관세 15%를 다시 복원하는 수준에서 이루어질 것으로 이해하고 있으며, 미국 측의 최종 조치가 이 범위 내에서 결정될 수 있도록 모든 외교적 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

특히 도널드 트럼프 행정부의 강력한 보호무역주의 기조 속에서, 이번 방미 기간 중 트럼프 행정부 주요 인사들과의 면담을 통해 301조 조사와 관련한 한국의 입장을 충분히 전달하고, 불필요한 무역 갈등이 고조되지 않도록 세밀한 협상을 진행할 계획이다. 미국 방문에 앞서 김 장관은 캐나다 오타와를 방문하여 멜라니 졸리 산업부 장관과 팀 호지슨 에너지 및 천연자원부 장관을 만나는 등 북미 지역 전체를 아우르는 전략적 네트워크 구축에도 힘썼다. 특히 캐나다의 차세대 잠수함 도입 사업 수주를 위해 캐나다 정부의 적극적인 관심과 지지를 요청하며 K-방산의 북미 시장 진출 가능성을 타진했다.

잠수함 사업은 단순한 무기 수출을 넘어 장기적인 유지 보수와 기술 협력이 수반되는 고부가가치 사업으로, 이번 요청이 결실을 맺을 경우 한국 방위산업의 위상은 한 단계 더 격상될 것으로 기대된다. 이는 경제 통상뿐만 아니라 안보 협력까지 아우르는 포괄적 전략 파트너십을 강화하려는 한국 정부의 다각적 외교 전략의 일환으로 볼 수 있다. 향후 일정으로 김 장관은 워싱턴에서 하워드 러트닉 상무부 장관을 비롯한 트럼프 행정부의 핵심 경제 인사들과 만나 한미 전략적 투자 예비협의를 진행할 예정이다.

이 자리에서는 앞서 언급된 대미 투자 특별법의 실효성 있는 운영 방안과 더불어, 공급망 안정화 및 첨단 기술 협력 방안이 심도 있게 논의될 전망이다. 또한 미국 연방의회 인사들과의 접촉을 통해 한국 기업들의 현지 투자 환경 개선을 요청하고, 정치적 변동성이 큰 미국 정세 속에서 한국의 경제적 이익을 보호하기 위한 입법적, 정책적 지지를 확보하는 데 주력할 계획이다. 이번 방문은 글로벌 공급망 재편과 보호무역주의 강화라는 거대한 파고 속에서 한국이 나아가야 할 방향을 설정하고, 한미일 및 북미 협력 체제를 공고히 하는 중대한 전환점이 될 것으로 보인다





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