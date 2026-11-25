김정관 산업통상부 장관이 반도체 산업 경쟁력 유지를 위해 고소득 연구개발 인력의 주 52시간 노동제 예외 도입을 촉구했다. 노동부와의 입장 차이 및 석유최고가격제 정상화 계획도 함께 다루었다.

김정관 산업통상부 장관이 중국과의 기술 경쟁 우위 확보를 위해 반도체 분야의 고소득 연구개발 (R&D) 인력에 대한 주 52시간 노동시간 제한 예외 조치를 서둘러 도입해야 한다고 재차 촉구했다.

김 장관은 25일 기자간담회를 통해 초광역특구법안에 포함된 노동 시간 특례제의 적용 시기에 대한 질문에 즉답을 내놨다. 그는 "내일부터 시작했으면 좋겠다"며 규제의 시급성을 강조했다. 김 장관은 현재 한국 기업들이 직면한 경쟁 구도를 분석하며, 연구개발 단계에서 발생하는 시간적 제약이 한국 기업의 글로벌 경쟁력을 약화시키는 주요 요인으로 작용하고 있다고 지적했다.

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반도체 R&D 인력 노동시간 예외 도입 필요성

김정관 장관은 중국의 반도체 산업 추격이 가속화되는 상황에서 연구개발은 한국이 가진 '마지막 승부처'라고 단언했다. 그는 타이밍을 놓칠 경우, 규제를 풀어야 한다는 절실함을 느꼈을 때는 이미 반성할 기회조차 잃어버릴 수 있다고 우려했다.

특례 적용 대상은 연봉이 1억원을 초과하는 고소득 연구인력이다. 김 장관은 해당 인력에 대한 근무 시간 확대는 단순한 업무 강요가 아니라 그들이 가진 '일할 권리'를 존중하는 것이라고 해석했다. 그는 사회 전체가 이러한 고소득 전문직의 근로 형태를 충분히 수용할 수 있다고 믿음을 표명했다.

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산업부-노동부 입장 충돌과 석유정책 정상화

김 장관은 고용노동부와의 협의 과정에 대해서도 솔직한 입장을 전했다. 두 부처 간에는 아직 팽팽한 줄다리기 상태이지만, 접점을 찾기 위해 지속적으로 노력 중이라고 밝혔다. 현재 고용노동부는 노동시간의 총량 자체는 유지한 채, 근무 시간을 유연하게 운용할 수 있는 방안을 검토하고 있는 반면, 산업부는 연구개발 인력에 대해 주 52시간이라는 상한선 자체를 해제해야 한다는 입장이다.

이외에도 김 장관은 석유최고가격제의 단계적 정상화 가능성을 시사했다. 그는 적절한时机가 오면 휘발유와 경유의 성격 차이를 고려하여 유종별로 차등을 두며 단계적으로 제도를 정상화하겠다는 생각이라고 설명했다. 다만, 당장 시행할 계획은 없다고 선을 그었다.

정유사 손실보전과 석유최고가격제 종료 전망

정유사들의 손실 보전액 산정 작업은 거의 마무리 단계에 접어들었다. 김 장관은 정유사들이 정산 결과에 반발하여 이의신청이나 소송을 제기할 경우 정부로서는 이를 존중할 것이라고 전제했다.

그러나 그는 정유업계가 국가적 지원 없이는 원유 수급이 어려웠음을 기억해야 한다고 역설했. 국민 세금이 원유 정상 수급을 위해 사용되었고, 석유최고가격제가 사회 안정 유지에 크게 기여했음을 고려할 때 균형 잡힌 판단을 내려줄 것을 기대했다.