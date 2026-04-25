김재섭 의원, 정원오 후보 공격…또다시 '번지수' 오류?

김재섭 국민의힘 의원이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 발언을 왜곡하여 비판하며 논란을 일으켰다. 정 후보는 교통체증 해소 방안으로 '자동차 공급 축소'를 주장한 것이 아니라, 유연근무제를 통한 통행량 분산을 제시한 바 있다.

국민의힘 김재섭 의원이 더불어민주당 정원오 서울시장 후보를 다시 한번 공격하며 논란을 일으켰다. 김 의원은 정 후보가 교통체증 해소 방안으로 '자동차 공급 축소'를 제시했다는 기사를 공유하며 비판적인 입장을 표명했다.

그러나 이번 공격 역시 사실과 다르게 번지수를 잘못 찾은 것으로 드러났다. 김 의원은 정 후보의 발언을 왜곡하여 '자동차 공급을 줄이자는 주장은 난생 처음 보는 초식'이라며 힐난했고, 심지어 서울 집값 문제와 국제 도시 경쟁력까지 엉뚱하게 연결하며 비판 수위를 높였다. 정확한 발언 맥락을 살펴보면, 정 후보는 유연근무제, 출퇴근 시차제, 재택근무 활성화를 통해 출퇴근 시간의 통행량을 분산시켜 교통체증을 완화하자는 주장을 펼쳤다. 즉, 도로를 확장하는 것보다 시민들에게 시간을 돌려주는 방식으로 도시를 변화시키겠다는 의도였다.

정 후보는 도로를 넓혀도 차량 증가 속도를 따라가지 못하면 교통체증이 해결되지 않는다는 점을 강조하며, 통행량 자체를 줄이는 것이 효과적인 대안이라고 설명했다. 이러한 정 후보의 주장은 이미 학술적으로도 인정받는 '브라에스의 역설'과도 맥락을 같이 한다. 그럼에도 불구하고 김 의원은 정 후보의 발언을 '자동차 공급 축소'로 단정 짓고 비난을 이어갔다. 정원오 후보 측은 해당 보도에 대해 정정보도를 요청하며 적극적으로 해명에 나섰다.

정 후보 측은 유연근무제를 통한 통행량 분산이 핵심이며, 일부 언론이 발언을 왜곡하여 보도했다고 주장했다. 최초 보도 언론사에 대한 언론중재위원회 및 선거관리위원회 제소 방침도 밝히며 강경한 대응을 예고했다. 김 의원은 정 후보의 해명에 대해 '통행량 공급'이라는 표현을 문제 삼으며 기초학력 검증시험을 요구하는 등 엉뚱한 비판을 이어갔다. 이러한 김 의원의 행태는 적절한 비판의 모습으로 보기 어렵다는 지적이 나오고 있다.

이번 사건은 정치적 공방 속에서 사실 확인 없이 상대를 공격하는 행태가 얼마나 위험한지를 보여주는 사례라고 할 수 있다





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정원오 김재섭 서울시장 선거 교통체증 유연근무제

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