김원중, 복귀전 세이브! 롯데, 키움 꺾고 분위기 반전

롯데 자이언츠의 김원중 투수가 복귀전에서 세이브를 기록하며 팀의 승리를 이끌었다. 롯데는 키움 히어로즈와의 경기에서 5-4로 승리하며 승차격을 좁히고 가을야구 진출에 대한 희망을 높였다.

프로야구 롯데 자이언츠 의 수호신 김원중 투수가 팀의 승리를 확정짓고 화려하게 복귀했다. 28일 부산 사직구장에서 펼쳐진 키움 히어로즈 와의 경기에서 롯데는 5-4로 승리하며 분위기를 반전시켰다.

선발 김진욱 투수의 안정적인 투구와 함께, 9회초 위기 상황에서 마운드에 오른 김원중 투수는 1이닝을 무실점으로 막아내며 팀의 승리를 지켜냈다. 특히, 김원중 투수는 올 시즌을 앞두고 교통사고라는 어려움을 겪었음에도 불구하고, 마수걸이 세이브를 기록하며 건재함을 과시했다. 이번 승리는 롯데에게 매우 중요한 의미를 지닌다. 9위 키움과의 승차격을 1경기로 좁히면서, 가을야구 진출에 대한 희망을 더욱 키웠기 때문이다. 이날 경기에서 롯데의 승리에 기여한 것은 김원중 투수뿐만이 아니었다. 6회부터 마운드에 오른 현도훈 투수는 2이닝을 무실점으로 막아내며 데뷔 후 첫 승리투수가 되는 영광을 안았다.

이는 2018년 육성선수로 두산 베어스에 입단한 이후 오랜 노력 끝에 얻은 값진 결과이다. 타선에서는 리드오프 장두성이 5타수 2안타 2타점 1득점으로 공격을 이끌었고, 전민재 선수도 4타수 3안타 1타점 1득점으로 타격감을 회복하며 팀 승리에 힘을 보탰다. 경기 초반 5회까지 2-2로 팽팽하게 맞선 양 팀은 6회에 승부처를 맞이했다. 키움 선발 라울 알칸타라 투수가 흔들리는 틈을 타 롯데 타선이 집중력을 발휘하며 득점을 올렸다. 1사 2, 3루 상황에서 이호준 선수의 적시타와 장두성의 2타점 3루타가 이어지면서 롯데는 5-2로 리드를 잡았다.

하지만 9회초, 롯데는 위기를 맞았다. 최준용 투수가 난타를 허용하며 2점을 내주면서, 승리까지 남은 거리가 좁혀졌다. 무사 1루라는 위기 상황에서 롯데 벤치는 과감하게 김원중 투수를 마운드에 올렸다. 올 시즌 구위 난조로 마무리 자리를 내줬던 김원중 투수는 특유의 침착함과 노련함으로 위기를 극복했다.

첫 타자 안치홍을 유격수 병살타로 처리하고, 김건희를 삼진으로 아웃시키면서 승리를 확정지었다. 김원중 투수의 완벽한 투구는 롯데 팬들에게 큰 감동을 선사하며, 팀의 분위기를 끌어올렸다. 한편, 다른 경기 결과도 흥미로웠다. KT 위즈는 LG 트윈스를 6-5로 꺾고 단독 선두를 유지했으며, 한화 이글스는 SSG 랜더스를 7-6으로, 삼성 라이온즈는 두산 베어스를 5-4로, NC 다이노스는 KIA 타이거즈를 5-4로 각각 꺾었다.

특히, 나머지 4개 경기 모두 1점차 승리로 마무리되면서, 치열한 경쟁을 예고했다. 롯데 자이언츠는 김원중 투수의 복귀와 함께 다시 한번 가을야구 꿈을 향해 달려갈 것이다





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롯데 자이언츠 김원중 프로야구 KBO 세이브 키움 히어로즈 승리

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