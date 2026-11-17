tvN '기프트', MBC '너의 그라운드', SBS '풀카운트'가 겨울 방영을 앞두고 있다. 김우빈, 공명, 한효주, 김래원 주연의 새 야구 드라마가 프로야구 공백기를 메울 전망이다.

내년 초 방영을 앞둔 tvN, MBC, SBS의 신규 야구 드라마 시리즈가 국내 스포츠 엔터테인먼트 시장을 재편할 전망이다. 지난 15일 아시아프로야구챔피언십(APBC)의 준우승으로 막을 내린 올해 야구 시즌은 내년 3월 프로야구 시범경기 개시까지 선수들의 실제 경기를 볼 수 없는 공백기를 만들었다. 이처럼 겨울철 텅 빈 그라운드를 대신해 안방 극장에서 야구 팬들의 아쉬움을 달랠 콘텐츠가 잇따라 공개되며 높은 주목을 받고 있다.

김우빈 주연 '기프트', 능력치 보는 고교 야구

tvN의 토일드라마 '기프트' 는 다음 달 5일 첫 방송을 시작한다. 이 작품은 2021년부터 카카오웹툰에서 연재된 동명 웹툰을 원작으로 한다. 김우빈 은 프로야구 팀의 투수 코치로 재직 중이던 중 불의의 사고를 당한 뒤, 자신의 눈에 선수들의 능력치가 보이는 특별한 능력을 얻게 된 고등학교 야구부 감독 '민용'을 연기한다. 이 사고 이후 그는 덕천고 야구부로 부임하여 부진에 빠진 팀을 되살리는 임무를 맡게 된다.

Also read [사설]‘인용 보도’까지 손보겠다는 방심위, 언론 탄압 선 넘었다

드라마 포스터와 예고편을 통해 주요 캐릭터의 시각적 특징이 이미 드러나 있다. 김우빈 이 연기하는 '민용'의 시선 앞에는 선수들의 머리 위에 알파벳으로 표시된 듯한 능력치가 떠 있는 모습이다. 이 장면은 선수들의 성적이 선천적인 재능에 의존하는지, 아니면 후천적인 노력으로 결정되는지에 대한 극적 궁금증을 자아낸다.덕천고 선수는 전국에서 최하위 수준으로 묘사되며, 이들을 지도하며 성장해 나가는 과정이 주요 줄거리로 전개될 예정이다.

공명·한효주 '너의 그라운드', 프로 선수와 에이전트 로맨스

MBC의 금토드라마 '너의 그라운드' 는 다음 달 11일 첫 회를 방영한다. 이 드라마는 고교 시절 천재 투수로 불렸으나 큰 사건에 휘말려 슬럼프에 빠진 야구 선수 '해환'을 연기한 공명 과, 변호사 출신의 스포츠 에이전트 '희승' 역의 한효주 가 주인공으로 등장한다. '해환'은 프로무대에서 승승장구했으나 일련의 사건으로 인해 현재 2년째 재활 중인 상태다.

Advertisement

'희승'은 원래 실력파 변호사이지만 야구에 대한 지식이 부족한 상황이다. 그녀가 스포츠 에이전트로 파견되며 고교 시절 첫사랑 '해환'과 11년 만에 재회하는 설정이 운명적인 로맨스를 예고한다. 공명 과 한효주 는 극 중 '해환'이 소속된 가상 프로야구 팀 '미라클즈'의 유니폼 상의를 입고 지난 달 5일 창원NC파크에서 열린 프로야구 SSG-NC전 시구·시타 행사에 직접 참여해 화제를 모으기도 했다.

김래원 '풀카운트', 감독대행과 에이스 코치 대결

SBS는 내년 2월 말 가상의 프로야구 팀 '스타즈'를 배경으로 한 '풀카운트' 를 선보일 계획이다. 아직 첫 방송까지 3개월가량 남은 시기였음에도 불구하고, 현재 진행 중인 프로야구 포스트시즌 중계 방송을 통해 예고편을 상영하며 야구 팬들의 기대감을 극대화하고 있다. 김래원 은 스스로를 2류 선수 출신이라고 칭하는 배터리 코치 '진호' 역을 맡아 감독 대행을 수행하며 팀의 반란을 이끈다.

반면, 에이스 선수 출신의 투수 코치 '동희' 역의 박훈 과 치열한 대결 구도를 형성한다. 두 코치 간의 갈등과 팀 내 권력 다툼, 그리고 경기 중 작전 지시 과정이 주요하게 그려질 것으로 보인다. 김래원 과 박훈 의 갈등 구조는 예고편을 통해 이미 시각적으로 확인되며, 시즌 중 선수들의 활약상과 코치진의 미묘한 심리전이 주요 소재가 될 것이다.

야구 드라마 소재 다변화, 2030 여성 시청자 확보에 주력

올해 프로야구 관중 수는 1277만여 명으로 기록되며 역대 최다를 경신하는 등 뜨거운 인기를 구가했다. 이러한 대중적 인기의 확장은 야구 드라마 소재의 다변화로 이어졌다. 과거에는 스포츠 소재가 성별과 연령대가 한정되어 있어 높은 시청률을 보장받기 어려웠으나, 지난해 프로야구 입장권 예매자 중 20·30대가 60%를 차지했으며 여성 예매자 비율이 남성보다 높아졌다.

Advertisement

이에 따라 각 방송사는 타깃 시청층을 고려해 차별화된 콘셉트를 내세우고 있다. '기프트' 는 고교야구를, '너의 그라운드' 는 스포츠 에이전트의 세계를, '풀카운트' 는 시즌 중 코치진의 내부 모습을 주로 다루며 기존에 잘 다루지 않았던 소재를 발굴한다. MBC 관계자는 "야구 팬들이 늘어나면서 시청자들이 야구 드라마를 전보다 친숙하게 느낄 것"이라며, "겨울 시즌 야구에 대한 갈증을 드라마로 해소하는 한편, 야구에 관심 없던 시청층이 드라마를 통해 팬으로 유입될 것"이라고 기대감을 밝혔다.