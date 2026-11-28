김용준 전 헌법재판소장이 27일 별세했다. 지체장애를 극복하고 첫 장애인 대법관 및 헌재소장으로 활약한 그의 생애와 주요_LEGACY를 정리한다.

김용준 전 헌법재판소 장이 지난 27일 오후 7시 5분쯤 별세했다. 향년 87세로, 고인의 사망 소식은 한국 법조계와 사회 전반에 깊은 애도와 충격으로 전해졌다.

소아마비 극복한 첫 장애인 대법관

김 전 소장은 1938년 서울에서 태어나 어린 시절부터 극한逆境를 헤쳐나왔다. 그는 3살 때 소아마비를 앓아 지체장애 판정을 받았지만, 의지력을 통해 서울고등학교 2학년 재학 중 검정고시에 합격하며 서울대학교 법과대학에 진학했다. 이어 1957년 만 19세의 나이에 고등고시 사법과에 수석으로 합격하는 놀라운 성과를 거두었다.

Also read 대한민국 국민 아버지 최불암 별세...향년 87세

그는 1960년 당시 최연소인 22세의 나이에 판사로 임용되어 법조인의 첫걸음을 떼었다. 이러한 탁월한 능력은 1988년 대법관에 임명되면서 역사적 의미를 더했다. 그는 지체장애인으로서는 최초로 대법관에 오르는 영예를 안았으며, 이는 장애인 권리 향상에 큰 이정표가 되었다.

헌법재판소장 시절 주요 위헌 결정들

김용준 전 소장은 1994년부터 2000년까지 제2대 헌법재판소장으로 재임하며 한국 헌법 사법에 중대한 영향을 미쳤다. 그의 재임 기간 중 헌법재판소는 과외교습 전면 금지 조항과 군 제대자 가산점제 등에 대해 위헌 결정을 내렸다. 또한 동성동본 혼인 금지에 대해서는 헌법불합치 결정을 선고하는 등 사회적 논쟁을 일으킨 사안들을 처리했다.

Advertisement

특히 1996년 '5·18 민주화운동 등에 관한 특별법' 관련 재판에서 흥미로운 입장을 보였다. 그는 이미 공소시효가 만료된 범죄에 대해 특별법을 소급 적용하는 것이 헌법에 어긋난다는 '한정위헌' 의견을 제시한 바 있다. 이 같은 법적 해석은 이후 관련 법률 개정과 사법 처리 과정에서 중요한 참고지가 되었다.

박근혜 정부 국무총리 후보 지명 및 사퇴

퇴임 후 김 전 소장은 사회복지공동모금회장과 법무법인 율촌 상임고문 등을 역임하며 사회 공헌 활동에 매진했다. 2012년 대선 당시 박근혜 새누리당 후보의 공동선거대책위원장을 맡았으며, 대선 승리를 이끌었다. 이후 제18대 대통령직인수위원장을 지내며 정권 인수 작업의 핵심 역할을 수행했다.

2013년 박근혜 정부의 초대 국무총리 후보자로 지명되었으나, 사임하게 되었다. 두 아들의 병역 면제와 부동산 투기 의혹 등이 제기되면서 공직 진출에 대한 논란이 커졌기 때문이다. 김 전 소장은 이러한 논란을 불식시키기 위해 자진 사퇴하여 정국 안정에 기여하기도 했다.

국립서울현충원 안장 및 빈소 안내

고인의 유족으로는 부인 서채원씨와 아들 김현중씨, 김범중씨, 딸 김지희씨, 사위 최영익씨 등이 있다. 빈소는 서울 서대문구 세브란스병원 장례식장 17호실에 마련되었으며, 가족과 지인들의 조문이 이어지고 있다.

Advertisement

발인은 29일 낮 12시 40분으로 예정되어 있으며, 영결식은 서울 서대문구 세브란스병원 장례식장에서 치러질 예정이다. 고인의 마지막 안식처는 국립서울현충원이 될 예정이다. 고인의 빈소는 서울 서대문구 세브란스병원 장례식장 17호실에 마련되었으며, 많은 이들의 조화를 기다리고 있다.