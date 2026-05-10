김용범 정책실장이 던진 금융 혁신의 화두: 신용평가시스템의 구조적 모순과 포용적 금융으로의 이행

정통 경제 관료 출신인 김용범 정책실장이 현행 신용평가체계의 한계를 공개적으로 비판하며, 중저신용자가 소외되는 금융 구조의 개선과 포용적 금융의 실현을 강조했습니다. 과거의 데이터에만 의존하는 평가 방식의 맹점과 금융권의 현실적 제약을 심층적으로 분석합니다.

정통 경제 관료로서 한국 금융의 기틀을 닦아온 김용범 청와대 정책실장이 최근 현행 신용평가시스템 의 근본적인 문제점을 공개적으로 제기하며 금융권에 커다란 파장을 일으키고 있습니다. 김 실장은 자신의 사회관계망서비스인 페이스북을 통해 금융의 구조 시리즈라는 주제로 총 4편의 글을 게시하며, 현재의 금융 시스템이 가진 냉혹함과 구조적 결함을 날카롭게 비판했습니다.

특히 그는 과거의 이력만을 중심으로 개인의 신용도를 평가하는 현재의 방식이 많은 중저신용자를 제도권 금융 서비스에서 배제시키고 있다고 주장하며, 이들을 다시 금융의 영역으로 끌어들이는 포용적 금융의 필요성을 강력하게 역설했습니다. 이러한 주장이 더욱 주목받는 이유는 김 실장이 과거 재정경제부 은행제도과장과 금융위원회 금융정책국장, 그리고 부위원장을 역임하며 한국의 신용평가시스템을 직접 설계하고 다듬어온 핵심 당사자이기 때문입니다.

그는 스스로를 가리켜 잔인한 시스템을 설계하고 정당화해 온 명백한 공범이라고 표현하며, 과거의 자신의 행보에 대한 뼈아픈 성찰과 함께 시스템의 전면적인 전환을 촉구했습니다. 김 실장이 문제의 핵심으로 지목한 것은 바로 현재의 신용평가 방식이 가진 과거 지향성과 불공정성입니다. 현재 우리나라의 대표적인 신용평가사인 KCB 등은 대출 상환 이력, 부채 수준, 신용 거래 기간과 같은 과거의 데이터만을 기반으로 신용 등급을 산정합니다. 하지만 이러한 방식은 개인의 현재 상환 능력이나 미래의 가능성을 반영하지 못하는 한계가 있습니다.

예를 들어, 정규직 근로자보다 실제 소득이 더 높은 자영업자라 할지라도 현재의 시스템에서는 낮은 신용 등급을 받을 가능성이 큽니다. 실제로 학계에서는 이러한 신용 제약 현상이 임시직이나 자영업자에게서 더 빈번하게 나타난다는 분석이 지속적으로 제기되어 왔습니다. 더욱 심각한 문제는 이른바 도넛 시장 현상입니다. 신용 점수 분포를 살펴보면 초고신용자와 저신용자의 비율은 높은 반면, 그 사이에 위치해야 할 중신용자의 비율이 유독 낮게 나타나는 기형적인 구조를 띠고 있습니다.

이는 신용평가시스템이 정교하게 작동하지 않아 중신용자들이 적절한 평가를 받지 못한 채 대출 시장에서 밀려나고 있음을 시사합니다. 결국 가장 도움이 필요한 사람들이 오히려 가장 높은 이자를 부담해야 하는 역설적인 상황이 고착화된 것입니다. 김 실장의 이러한 인식 변화는 이재명 대통령과의 일화에서 비롯되었습니다. 이 대통령이 가장 절박한 사람이 왜 가장 비싼 이자를 내야 하느냐고 물었을 때, 처음에는 이를 금융의 기본 원리를 모르는 질문이라고 생각하며 헛웃음을 지었다는 것이 김 실장의 고백입니다.

그러나 시간이 흐르며 그는 그 질문이야말로 금융이 당연하게 여겨온 전제의 심장을 찌르는 핵심적인 의문이었음을 깨달았습니다. 그는 금융이 과연 누구를 보호하고 있으며, 누구를 위해 존재하는가라는 근본적인 질문을 시장에 던지며, 시중은행들이 고신용자라는 안전한 온실 속에서만 영업하는 관행을 강하게 비판했습니다. 은행이 공공적 성격을 띠는 준공공기관임을 고려할 때, 중저신용자들도 합리적인 가격에 자금을 조달할 수 있도록 평가 시스템을 개선하는 노력이 필수적이라는 논지입니다.

하지만 이러한 김 실장의 제언에 대해 금융권과 학계 일각에서는 현실적인 제약과 책임 소재에 대한 다른 시각을 보이고 있습니다. 많은 이들이 문제의식에는 공감하면서도, 그 책임이 오롯이 은행에만 있는가에 대해서는 의문을 제기합니다. 특히 1997년 외환위기 이후 도입된 엄격한 자기자본 규제가 은행들로 하여금 위험 자산인 중저신용자 대출보다는 안전한 주택담보대출에 집중하게 만들었다는 분석이 지배적입니다. 정부가 정한 자기자본 비율을 유지해야 하는 상황에서 위험 가중치가 높은 대출을 늘리는 것은 은행 입장에서 상당한 부담이 될 수밖에 없습니다.

또한 대안신용평가시스템인 ACS의 도입 필요성은 오래전부터 논의되어 왔지만, 실제로 한국 시장에서 실효성 있게 작동하는 모델을 찾아내고 정착시키는 것은 인터넷 전문은행들조차 해결하지 못한 난제라는 지적이 많습니다. 결국 포용적 금융의 실현을 위해서는 단순히 은행의 영업 방식 변화를 촉구하는 것을 넘어, 규제 체계의 합리적 조정과 데이터 기반의 과학적인 평가 모델 개발이라는 두 가지 과제가 동시에 해결되어야 할 것으로 보입니다





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