김용범 정책실장 '다주택자 양도세 중과 유예 추가 연장 없다' 재확인...부동산 시장 변화 분석

김용범 대통령실 정책실장이 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 추가 연장 없음을 재확인하며 부동산 시장 변화에 대한 분석을 내놓았다. 강남3구 등 프리미엄 아파트 매물이 급증하고 고가 주택 중심의 가격 조정과 실수요자 매수 확대가 이어지는 등 시장의 이례적인 흐름을 강조했다. 유예 종료 이후 시장 불안 가능성에 대해서는 일부 매물 잠김이 발생할 수 있지만, 과거와 같은 급격한 가격 상승은 예상하지 않는다는 입장을 밝혔다.

김용범 대통령실 정책실장이 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치와 관련해 추가 연장은 없다는 입장을 재확인했다. 김 실장은 4일 청와대 춘추관에서 기자간담회를 열고 다주택자 양도세 중과 유예 종료 이후 부동산 가격 상승 우려에 대해 일부 매물 잠김이 나타날 수는 있지만, 과거처럼 급격히 상승할 가능성은 낮다고 내다봤다.

김 실장은 올해 초 대통령의 부동산 관련 메시지 이후 시장 흐름에 변화가 나타났다는 점을 강조하며 다주택 중과는 5월 9일 이후 연장 없다고 밝혔다. 지난 1월 23일 대통령의 엑스 게시글 이후 서울 주요 지역 아파트 매물이 증가했으며, 특히 강남3구와 용산 등 프리미엄 아파트 매매 매물이 아실 통계 기준 46% 늘었다는 게 김 실장의 설명이다. 반면 노원·도봉·강북 등 외곽 지역 매물 증가는 11% 수준이었다고도 했다. 김 실장은 강남3구 고가 아파트 중심으로 매물이 증가한 것을 매우 이례적인 현상이라고 평가했다.

통상 주택시장이 상승할 때는 강남권 등 이른바 아랫목부터 오르고, 하락할 때는 서울 외곽부터 조정되는 흐름을 보였는데, 이번에는 프리미엄 시장부터 가격 조정이 나타났다는 것이다. 가격 흐름의 변화도 짚었다. 강남3구와 용산구에서 2월 넷째 주부터 가격이 하락 전환했고, 3월 셋째 주에는 하락 폭이 1.14%까지 확대됐다고 설명한 김 실장은 주택가격 상승을 주도했던 지역이 먼저 하락한 것은 자산 불평등 관점에서도 긍정적 패턴이라고 말했다. 다주택자 중과 유예 종료 방침이 단순히 매물 증가에 그친 것이 아니라, 고가 주택 중심의 가격 조정과 실수요자 매수 확대로 이어졌다는 설명이다.

실제 거래에서도 변화가 확인됐다. 김 실장은 3월 서울에서 다주택자가 보유 주택을 매도한 물량이 2,087건으로, 지난해 월평균보다 32% 늘었다고 밝혔다. 해당 물량을 매수한 사람 중 무주택자 비중은 73%로 집계됐다. 지난해 평균 56%보다 크게 높아진 수치다.

반면 다주택자 매수 비중은 기존 4.9%에서 1.8%로 낮아졌다. 30대 이하 매수 비중도 42%로 나타났다. 김 실장은 무주택자가 물량을 샀다고 설명하며 주요 수요층이고 미래세대인 30대 이하 매수도 많았다고 말했다. 이어 이 같은 흐름이 세대 간 자산격차 완화에도 긍정적으로 작용할 수 있다고 평가했다. 유예 종료 이후 시장 불안 가능성에 대해서는 선을 그었다.

지난 2021년 6월 양도세 중과 시행 전후에도 기준일이 지난 뒤 다주택자 매물이 약 21% 감소한 사례가 있다는 점을 언급한 김 실장은 중과 유예 종료 이후 일정 부분 매물이 줄어들 수 있다고 인정했다. 하지만 현재 시장 여건이 당시와는 다르다는 점도 강조했다. 김 실장은 5월 9일부터 매물이 잠기는 것이냐, 매물이 어느 정도 줄어들 것이냐는 참고할 수 있다면서도 2021년 6월과 같은 패턴을 보일 것이냐, 그렇지는 않다고 말했다. 그 이유로는 정부의 정책 기조가 시장에 분명하게 전달되고 있다는 점을 들었다.

대출 규제와 토지거래허가제 등 기존 대책이 시행 중이고, 대통령이 주택·토지 세제를 투기 억제 방향으로 합리화하겠다는 입장을 여러 차례 밝혀 왔다고 설명한 김 실장은 가격은 결국 미래 부동산 시장에 대한 기대라며 투기·투자 목적에 대해서는 초과 수익을 용납하지 않을 것이라는 기대가 커지면 매물은 나올 것이라고 말했다. 최근 일부 지역에서 가격이 다시 오르는 흐름도 급등 전환으로 보기는 어렵다고 봤다. 김 실장은 지난 1~2주 사이 송파가 플러스가 됐고, 지난주는 서초도 플러스였으며 강남만 마이너스였다고 설명하면서도, 이는 두 달간 특별 요인으로 낮아졌던 가격이 제자리를 찾아가는 수준이라고 진단했다.

그는 매물 잠김이 지나면 옛날같이 막 올라갈 것이냐, 그렇게 보지는 않는다며 세제에 대한 정부 입장이 전달되고 있기 때문에 완만할 것으로 본다고 밝혔다. 이어 최근 거래가 활발한 지역도 15억원 이하 주택이 많은 서울 외곽과 경기 지역 중심이라며, 눌려 있던 실수요 거래가 회복되는 측면이 크다고 설명했다





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