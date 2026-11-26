김용범 메리츠금융지주 부회장이 위원장을 맡은 민간 중심 '자본시장 대전환 위원회'가 출범한다. 주주 가치 평등과 코스닥 재설계를 위한 제도 개혁의 주도권을 민간 전문가들에게 이양하는 주요 내용을 다룬다.

정부가 자본시장 개혁의 주도권을 민간 전문가들에게 이양하기로 확정했다. 26일 금융당국에 따르면 정부는 ' 자본시장 대전환 위원회'를 설립하며 위원장에 김용범 메리츠금융지주 부회장을 내정했다. 기존 금융위원회 중심의 정책 추진 방식에서 벗어나, 시장 전문가들이 제도 개혁의 방향을 직접 설정하고 추진할 수 있는 체계를 구축하는 것이 핵심 목표다.

민간 중심 위원회 구성과 운영 체계

자본시장 대전환 위원회는 법률상 설치된 조직이 아니므로 정책 결정이나 집행 권한을 직접 행사하지는 않는다. 그러나 위원 구성부터 의제 설정, 현황 점검에 이르기까지 전 과정이 민간위원만으로 이루어진다. 금융위원회조차 개혁기구에 직접 참여하지 않으며, 위원회 측이 자체적으로 회의를 열어 제도 개선 방안을 도출하고 정부에 이행을 촉구하면 금융위가 이에 대응하는 구조다. 이는 통상적인 민관 합동 태스크포스와 차별화된 점으로, 기존 제도의 문제점을 원점에서 재검토할 수 있는 독보적인 기구로 운영된다.

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주주 가치 평등과 사내이사 의무 도입

김용범 위원장은 이날 별도 입장문을 통해 이사 주인의 주주 충실 의무와 자사주 소각 의무 도입을 개혁의 첫 성과로 꼽았다. 그는 이러한 개혁 조치가 아직 절반의 완성에 불과하다고 평가하며 후속 조치의必要性을 강조했다. 특히 대주주의 1주와 일반 주주의 1주 가치는 동일해야 한다는 원칙을 '자본시장 헌법 제1조'로 규정하겠다는 의지를 밝혔다. 이를 통해 모든 주주가 기업 가치 성장의 과실을 고르게 누릴 수 있도록 제도를 설계하겠다는 것이다.

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정부 정책화 추진과 이위원장 입장

이억원 금융위원장은 김용범 위원장과 만나, 위원회의 제안이 관계부처 협의와 검토를 거쳐 조속히 정책화되도록 지원하겠다고 밝혔다. 입법이 필요한 사안에 대해서는 국회의 입법 기능과 긴밀히 연계하여 제도화해 나갈 계획이다. 정부는 위원회가 발굴한 개혁과제의 우선순위를 민간 전문가들의 판단에 폭넓게 반영할 것으로 전망하며, 관행에 얽매이지 않고 중요도에 따라 주요 과제를 속도감 있게 추진할 방침이다.

김용범 위원장의 전문성과 메리츠 개혁 사례

위원장으로 낙점된 김용범 부회장은 1963년생으로 서울대 경영학과를 졸업한 전문경영인이다. 삼성투신운용 채권운용본부장, 삼성증권 캐피탈마켓사업본부장, 메리츠종금증권 대표이사 사장, 메리츠화재 부회장 등을 역임하며 시장의 관행을 깨는 개혁을 주도해왔다. 2022년 메리츠화재와 메리츠증권을 금융지주의 완전자회사로 편입하는 지배구조 개편을 추진하여 이듬해 완료한 바 있다. 그의 이러한 경험은 자본시장의 장기적 안정과 주주 환원 정책 수립에 중요한 자산이 될 것으로 기대된다.