김용범 실장, 은행 준공공 기관 정의하며 금융권 구조적 문제 지적

김용범 청와대 정책실장이 은행의 준공공 기관적 성격을 강조하며 1997년 외환위기 이후 굳어진 외국 자본 중심의 지배구조가 중·저신용자를 소외시키는 구조를 낳았다고 지적했다. 김 실장은 SNS를 통해 금융권에 대한 고강도 비판 메시지를 이어가며 은행의 사회적 역할을 강조했고, 금융 구조 재설계의 필요성을 역설했다. 그러나 금융권에서는 정부의 과도한 경영 간섭 우려와 주주권 침해 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다.

김용범 청와대 정책실장이 최근 SNS를 통해 국내 은행에 대한 고강도 비판을 이어가며 금융권 의 구조적 문제를 지적했다. 김 실장은 은행이 준공공 기관 으로 운영되어야 하며, 1997년 외환위기 이후 굳어진 외국 자본 중심의 지배구조가 중·저신용자 를 소외시키는 결과를 낳았다고 강조했다.

특히 김 실장은 페이스북을 통해 은행이 완전한 민간 기업이 아니며, 국가의 면허와 예금자 보호라는 공적 안전망을 등에 업고 위기 시 구제금융의 보호를 받는 준공공 기관이라고 설명했다. 그는 이 같은 특권에 상응하는 사회적 역할을 요구하는 것이 시장 개입이 아니라 계약의 이행이라고 주장하며, 은행의 사회적 책임을 강조했다. 김 실장은 현재 은행권의 보신주의와 중·저신용자를 외면하는 구조를 외환위기 당시 시스템 붕괴를 막기 위해 받아들인 외국 자본의 성격과 연결했다.

그는 한국 금융의 외국인 지분이 유독 높은 것은 은행의 경쟁력이 뛰어나서가 아니라 예측 가능한 수익 구조와 안정적인 배당 등에 대한 선호의 결과라고 지적했다. 실제로 국내 4대 금융지주의 외국인 지분율은 KB금융 75.74%, 하나금융 68.22%, 신한금융 61.37%, 우리금융 45.89%에 달하며, 이는 글로벌 자본이 변동성을 꺼려 중신용 구간 공급을 기피하는 구조를 만들었다는 분석이다. 김 실장은 이러한 구조를 바꾸자는 것이 민간 영역에 대한 부당한 개입이 아니라고 반박하며, 포용금융을 위해 금융 구조를 재설계해야 한다고 강조했다.

그는 금융이 더 많은 사람을 제도 안으로 품도록 구조를 다시 설계해야 하며, 위험이 더 정확하게 가격으로 반영되도록 해야 한다고 말했다. 김 실장은 지난 1일부터 이어진 일련의 메시지에서 신용평가 체계에 의문을 제기하며 금융권의 변화를 압박해왔다. 그는 이번 글에서 은행의 팔을 비틀거나 외국인 지분을 강제로 낮추자는 얘기가 아니라고 선을 그었지만, 금융권에서는 이 같은 준공공성 프레임이 정부의 과도한 경영 간섭을 정당화하는 수단으로 쓰일 수 있다고 우려하고 있다.

특히 과반의 지분을 외국인 등 민간 주주가 보유한 상장 법인에 대해 준공공 기관의 잣대를 대는 것은 주주권 침해 소지가 발생할 수 있다는 지적이다. 김정식 연세대 경제학부 명예교수는 구조적인 문제도 있지만 핵심적인 문제는 경제 성장 저하로 부실 대출이 늘고 신용 불량자가 양산되는 것이라고 지적했다. 그는 신용평가만 재설계한다고 해결될 문제는 아니며, 정부 기금을 통한 정책금융을 강화해 공공성을 강화할 수 있다고 덧붙였다





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금융권 은행 준공공 기관 외환위기 중·저신용자

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