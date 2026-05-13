김용범 정책실장 AI 시대 상용화로 초과세수 공유 주장 상전포동

김용범 청와대 정책실장이 이재명 대통령 주재 K-조선 미래비전 간담회에 참석해 AI 시대 상용화로 초과세수 공유를 제안했다. 그러나 국민의힘은 이를 ‘공산당’ 운운하며 비난하고, 사실 왜곡한 정치 공세라 비판했다.

김용범 청와대 정책실장이 13일 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 이재명 대통령 주재 K-조선 미래비전 간담회에 참석해 자료를 살펴보고 있다. 연합뉴스 김용범 청와대 정책실장의 ‘국민배당금제’ 논의 제안이 색깔론 공세로 번지고 있다.

초과세수를 활용해 인공지능(AI) 시대에 대비하자는 것인데 국민의힘은 ‘공산당’ 운운하며 비난했다. 사실을 왜곡한 치졸한 정치 공세다. 전 세계가 일자리·불평등 같은 AI시대 그늘에 대비해 이익 공유를 고민하는 현실을 감안하면 시대착오적 색깔론이라 할 수 밖에 없다. 장동혁 국민의힘 대표이사도 13일 지방선거 중앙선거대책위원회 발족식에서 ‘국민배당금제는 공산주의 배급경제 신호탄’이라고 비난했다.

전날, 안철수 의원도 ‘정부가 직접 기업 이익을 나누겠다는 건 공산주의 국가’라고 했다. 이재명 대통령도 이날 엑스를 통해 ‘음해성 가짜뉴스’라고 반박했다. 국민의힘 주장은 김 실장 제안과는 거리가 한참 멀다. 김 실장은 지난 11일 밤 페이스북에서 ‘AI 인프라 공급망에서 전략적 위치가 구조적 호황을 만들고 초과세수로 이어진다면, 그 돈을 어떻게 쓸 것인가는 고민해야 할 설계의 문제’라며 사회적 논의를 제안했다.

‘배당금제’란 용어가 정제되지 못했다는 지적을 받을 순 있겠으나 어디를 봐도 사기업 이윤을 가져다 분배하겠다는 의도로 해석할 여지는 없다. 2021~2022년 반도체 호황기 초과세수를 원칙 없이 소진한 과거를 교훈 삼아 사회 환원을 고민해야 한다는 주장도 하등 이상할 것이다





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