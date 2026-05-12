김용범 정책실장: AI 인프라 과실 환원 위한 국민배당금제 제안

김용범 청와대 정책실장은 인공지능(AI) 인프라 시대의 과실에 대한 국민가 배당금제 도입을 제안했다. 과실은 삼성전자, SK하이닉스 등의 기업 영업이익에 따른 초과 세수를 어디에 투입해야 하는지에 대한 의견 제시로 인해 사회적 화두로 등장했다.

김용범 청와대 정책실장은 12일 ‘인공지능(AI) 인프라 시대의 과실은 특정 기업만이 끌어낸 결과가 아니다’라며 이를 국민에 환원하기 위한 ‘ 국민배당금제 ’를 제안했다. 최근 사회적 화두로 떠오른 삼성전자, SK하이닉스 등의 기업 영업이익에 따른 초과 세수를 어디에 투입해야 하는지에 대한 의견을 제시한 것.

김 실장은 이날 자신의 SNS 계정에 ‘AI 인프라 공급망에서의 전략적 위치가 구조적 호황을 만들고, 그것이 역대급 초과 세수로 이어진다면, 그 돈을 어떻게 쓸지는 선택의 문제가 아니라 응당 고민해야 할 문제’라며 이같이 밝혔다. 이어 ‘이 과실은 반세기에 걸쳐 전 국민이 함께 쌓은 기반 위에서 나온 것’이라며 ‘과실의 일부는 구조적으로 국민에게 환원돼야 한다’고 강조했다.

그는 ‘2021∼2022년 반도체 호황기 때의 초과 세수는 사전에 설계된 원칙 없이 그때그때 소진이 됐는데, 이번 사이클의 규모는 그때와 비교가 되지 않을 정도로 클 수 있다’며 ‘이전과 같은 방식으로 흘려보내는 것은 천재일우의 역사적 기회를 허비하는 일’이라고 주장했다. ..





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