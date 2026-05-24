김용범 정책실장, 3고의 성공 비용, 인식 전환 필요성 강조

김용범 청와대 정책실장이 ‘오늘의 고금리·고물가·고환율은 한국경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용’이라며 ‘위기의 전조가 아니라 도약의 마찰음’이라고 밝혔다. 이른바 3고에 대한 우려가 확산하는 가운데, 경제를 바라보는 인식 전환의 필요성을 강조한 것이다.

김용범 청와대 정책실장이 ‘오늘의 고금리·고물가·고환율 은 한국경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용’이라며 ‘위기의 전조가 아니라 도약의 마찰음’이라고 밝혔다.

이른바 3고에 대한 우려가 확산하는 가운데, 경제를 바라보는 인식 전환의 필요성을 강조한 것이다. 김용범 대통령실 정책실장. 김현동 기자 김 실장은 24일 페이스북을 통해 ‘금년 한국 경제는 물가상승분을 포함한 명목성장률이 10%에 육박하는 국면에 진입하고 있다’며 이같이 주장했다. 그는 ‘반도체·AI 분야의 기업실적 폭발이 교역조건을 개선하고 수출단가를 끌어올리면서 기업이익, 임금, 자산가격이 동반 상승하는 흐름이 형성됐다’며 ‘가계소득이 증가하고 세수가 확충되며 국가부채비율이 자연스럽게 낮아지는 선순환이 작동하고 있다’고 했다.

김 실장은 특히 1분기 수출 실적이 역대 최고치(2199억 달러)에 달하는 호재와 고금리·고물가·고환율 등 3고 악재가 엇갈리는 경제 상황에 대해 ‘혼란의 근원은 경제 자체가 아니라 경제를 바라보는 인식의 틀’이라고 했다. 그는 ‘경제 전반의 가격 체계가 한 단계 상향 조정되는 것은 그 자체로 부정적 현상이 아니다’며 ‘오히려 장기간 저성장·저물가에 익숙해진 한국경제가 새로운 균형점을 모색하는 과정’이라고 강조했다.

‘구시대의 문법으로 신시대를 해독하려 하면 보이는 것도 놓치고 대응도 어긋난다’라고도 했다. 원화 약세에 대해서도 김 실장은 ‘외환위기 당시와 같이 외화 부족에서 비롯된 것이 아니다’라며, 코스피 급등으로 인한 외국인 보유 국내주식 평가액 상승(1300조원→2600조원)을 원인으로 지목했다. 그는 ‘막대한 평가차익을 일부 회수하는 과정에서 금년 누적 110조원을 상회하는 전례 없는 외국인 매도세가 나타났고, 그 환전 수요가 환율을 밀어 올렸다’며 ‘한국경제의 성공이 만들어낸 역설적 현상’이라고 했다. 다만 ‘(환율의) 과도한 쏠림과 변동성은 적극적으로 관리해 나갈 것’이라고 덧붙였다.

고금리의 원인은 유가발 글로벌 인플레이션 우려, 주요국 통화정책의 긴축적 전환 가능성, 성장률·물가 전망 상향에 따른 기준금리 인상 기대 등이 두루 거론됐다. 김 실장은 ‘경제 전반의 가격체계가 올라간 만큼 금리가 과거처럼 빠르게 안정되기 어려운 환경’이라며 ‘중요한 것은 금리 수준 자체보다 상승 속도와 변동성’이라고 강조했다. 고물가의 원인은 중동 전쟁으로 인한 에너지·식품·물류 전반의 비용 상승을 지목했다. 김 실장은 ‘공급 충격에서 비롯된 물가상승은 통화정책만으로 제어하기 어렵고 단기간에 해소되기도 어렵다’며 ‘에너지 가격 안정조치 등 가용한 정책수단을 총동원하는 비상한 대응이 요구된다’고 밝혔다.

이어 ‘물가 문제만큼은 시장 기능에만 의존하는 것으로는 역부족’이라며 강력한 시장 개입도 예고했다. 부동산 시장에 대한 단호한 개입 의지도 재차 나타났다. 김 실장은 ‘부동산은 정부가 가장 단호하게 대응해야 할 영역’이라며 ‘자본이 고가 부동산으로 쏠릴 경우, 한국경제가 진입한 새로운 도약의 국면 자체가 흔들릴 수 있다’고 경고했다. 그는 ‘공급 확대는 필요하지만, 그것만으로는 충분하지 않다’며 ‘투기적 수요를 억제하고 부동산으로의 자본 쏠림을 차단하는 구조적 수요관리 대책이 공급 정책과 함께 병행돼야 한다’고 덧붙였다





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