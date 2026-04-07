김용건, 늦둥이 아들 언급하며 '황혼 육아' 속내 고백…솔직한 심경

배우 김용건이 늦둥이 아들에 대한 솔직한 마음을 드러냈다. 그는 황혼 육아의 어려움과 기쁨을 이야기하며, 긍정적인 육아의 중요성을 강조했다.

배우 김용건 이 늦둥이 아들에 대한 솔직한 심경을 털어놓으며 황혼 육아 에 대한 다양한 이야기를 전했다. 고령 출산이 사회적 문제로 대두되면서, 노년기에 자녀를 키우는 사례가 늘어나고 있는 가운데, 그의 발언은 많은 이들의 관심을 모았다. 김용건 은 6일 방영된 '남겨서 뭐하게' 프로그램에 출연하여 가족에 대한 깊은 속내를 드러냈다. 방송에서 정선희가 김용건 에게 손자와의 관계에 대해 질문하자, 이영자 역시 손자와 함께 시간을 보내는 모습이 자주 눈에 띈다고 덧붙였다. 이에 김용건 은 손자는 이제 30개월로 아직 어리다며, 자신에게는 함께 놀아줄 또 다른 아이가 있다고 언급하며 늦둥이 아들에 대한 이야기를 시작했다. 자연스러운 대화 속에서 막내 아들을 향한 그의 깊은 애정이 드러나는 순간이었다. 그는 여섯 살 된 막내 아들에 대해 “내가 쫓아다니며 놀아주는 거지, 함께 놀아주는 것은 솔직히 힘들다”고 솔직하게 밝혔다.

젊은 나이도 아니고 늦은 나이에 아이가 생겨 처음에는 체력적으로 많이 힘들었다고 고백하며, 황혼 육아의 어려움을 간접적으로 표현했다. 이어서 그는 큰아들 하정우와 둘째 아들 김영훈을 언급하며, 아들들이 아버지에게 축복이라고 생각하라고 힘을 실어주었다고 말했다. 아이에게 죄가 없다는 아들들의 긍정적인 반응에 감동받았다고 덧붙였다. 김용건은 “하루라도 더 아이를 보고 싶다는 마음이 간절하다”고 말하며, 이제는 키즈카페 같은 곳에 가면 사람들이 막내 아들이 많이 컸다고 칭찬해주는 것이 기쁘다고 했다. 그는 막내 아들을 오래 보고 싶다는 소망을 강조하며, 자신에게 남은 시간이 많지 않다는 생각에 시간만 나면 영상 통화를 하고, 어린이집 하원 시간에 맞춰 데리러 가는 등 아들과 함께하는 소중한 시간들을 이야기하며 행복한 미소를 지었다. 김용건은 “아이가 아빠라고 부르는 목소리가 너무 커서, 얼마나 크게 부르는지 모른다. 잠자다가도 혼자 자면 새벽에 깨서 옆에 와서 눕는다”고 말하며, 친구들과 시간을 보내는 것보다 아이와 함께하는 시간이 더 소중하다고 거듭 강조했다. 그는 늦둥이 아들과의 시간을 통해 삶의 새로운 활력을 얻고 있음을 보여주었다.\김용건은 1977년 결혼하여 하정우와 김영훈 두 아들을 낳았지만, 1996년 이혼했다. 이후 2021년, 39세 연하의 여자친구와의 사이에서 늦둥이 아들을 얻어 많은 이들의 주목을 받았다. 당시 김용건의 나이는 75세였고, 황혼기에 접어든 그의 늦둥이 출산은 온라인상에서 뜨거운 논쟁을 불러일으키기도 했다. 김용건은 여자친구와 늦둥이 출산을 두고 갈등을 겪었지만, 결국 화해를 통해 호적 입적 절차를 밟았고, 현재는 늦둥이 아들의 양육에 힘쓰고 있다. 그는 늦둥이 아들을 낳은 후, 아버지로서의 책임감과 더불어 삶의 의미를 되새기며, 긍정적인 마음으로 황혼 육아에 임하고 있다. 김용건은 방송을 통해 황혼 육아의 어려움과 기쁨을 솔직하게 드러냄으로써, 고령 출산을 겪는 많은 이들에게 공감과 위로를 선사했다. 그의 진솔한 이야기는 황혼 육아에 대한 사회적 관심을 높이는 데 기여했으며, 긍정적인 육아의 중요성을 다시 한번 강조하는 계기가 되었다. 김용건의 사례는 고령 출산과 황혼 육아에 대한 사회적 인식 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 그는 늦둥이 아들과 함께하는 소중한 시간들을 통해, 인생의 황혼기를 더욱 풍요롭게 채워나가고 있다





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