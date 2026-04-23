김용 전 부원장, 재보궐선거 출마 의지… 민주당 공천 결정에 관심 집중

김용 전 민주연구원 부원장이 6·3 재보궐선거 출마 의지를 밝히면서 더불어민주당의 공천 결정에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 불법 정치자금 수수 혐의로 재판을 받고 있는 김 전 부원장의 공천 여부는 정치권의 뜨거운 감자로 떠오르고 있습니다.

김용 전 민주연구원 부원장이 6·3 재보궐선거 출마 의지를 강력하게 표명하며 정치권의 주목을 받고 있다. 더불어 민주당 은 김 전 부원장의 공천 여부를 놓고 심도 있는 논의를 진행 중이다. 이재명 대통령의 핵심 측근으로 분류되는 김 전 부원장은 불법 정치자금 수수 등 혐의로 2심까지 징역 5년 형을 선고받았으나, 현재는 보석 상태로 대법원의 최종 판결을 기다리고 있다.

김 전 부원장은 최근 언론 인터뷰를 통해 자신에게 제기된 혐의가 조작된 것이라며, 민주당이 국정조사까지 진행하고 있는 상황에서 자신을 외면하는 것은 당의 정체성을 부정하는 행위라고 주장했다. 오히려 자신이 최대 피해자이며, 이러한 상황을 지방선거에서 강점으로 활용하여 국민에게 어필하는 것이 민주당의 역할이라고 강조했다. 현재 국회에서는 대장동·위례 개발 비리 관련 국정조사가 활발하게 진행 중이며, 경기 안산시갑 지역의 더불어민주당 권리당원들은 김 전 부원장의 안산시갑 국회의원 재보궐선거 출마를 적극적으로 지지하고 있다.

또한, 20여 명 이상의 현직 의원들도 공개적으로 김 전 부원장의 공천을 촉구하고 있다. 그러나 당 내부에서는 1심과 2심에서 징역 5년 형을 선고받은 인물을 대법원 판결 전에 공천하는 것이 국민들의 눈높이에 부합하지 않는다는 반대 의견도 만만치 않다. 이러한 상황 속에서 김 전 부원장의 사법 리스크 관련 주요 쟁점들이 다시금 부각되고 있다. 재판부는 유동규 전 성남도시개발공사 본부장의 진술에 신빙성을 부여하며 김 전 부원장의 혐의를 인정했다.

김 전 부원장에게 적용된 혐의는 뇌물 수수와 정치자금 위반 두 가지이다. 뇌물 혐의는 2013년 2월부터 2014년 4월까지 성남시의회 도시건설위원회 상임위원으로 재직하던 김 전 부원장이 대장동 개발 사업과 관련된 편의를 제공한 대가로 유동규 전 본부장으로부터 1억 9000만 원을 수수한 혐의이다. 정치자금 위반 혐의는 2021년 4월부터 8월까지 이재명 대표의 대선 예비경선 과정에서 유 전 본부장 등과 공모하여 대장동 개발업자 남욱 변호사 등으로부터 8억 4700만 원의 불법 선거자금을 수수했다는 혐의이다.

검찰은 김 전 부원장의 두 혐의가 이재명 대통령과 연관된 구조라고 판단하고 있지만, 김 전 부원장은 모든 혐의를 전면 부인하고 있다. 1심 재판부는 검찰의 공소사실을 대부분 인정하며 김 전 부원장에게 징역 5년, 벌금 7000만 원을 선고하고 6억 7000만 원을 추징하도록 명령했다. 재판부는 김 전 부원장이 잘못을 인정하거나 반성하는 태도를 보이지 않았다고 지적했다. 그러나 유동규 전 본부장에 대해서는 무죄를 선고했다.

재판부는 뇌물 혐의에 대해 유동규 전 본부장이 김 전 부원장에게 전달한 금액 중 일부인 7000만 원만 유죄로 인정했으며, 정치자금 혐의에 대해서는 8억 4700만 원 중 6억 원만 인정하여 유죄로 판단했다. 2심 역시 1심과 동일하게 징역 5년, 벌금 7000만 원, 추징금 6억 7000만 원을 선고하며 유동규 전 본부장의 진술 신빙성을 존중했다. 특히, 김 전 부원장 측이 제출한 구글 타임라인 기록에 대해 재판부는 정확성과 무결성이 인정되지 않아 증명력이 낮다고 판단했다.

최근 대법원 선고를 앞두고 대장동 본류 사건에 대한 판결에서 재판부는 유동규 전 본부장이 수수한 뇌물이 김 전 부원장에게 전달된 것이 아니라 유동규 개인의 뇌물 수수로 한정했다는 판결을 내렸다. 또한, 대장동 개발업자 남욱 변호사의 진술이 번복되면서 검찰의 공소사실에 대한 의문이 제기되고 있다. 남욱 변호사는 과거 법정에서 유동규 전 본부장에게 전달한 돈이 이재명 측 최측근들에게 전달되었다고 진술했으나, 이후 진술을 번복하고 검찰의 압박 속에서 사실과 다른 증언을 했다고 주장했다.

철거업자 강철완 씨 역시 유동규 전 본부장과의 금전거래에 대한 진술을 번복하면서 사건의 진실 공방이 더욱 격화되고 있다. 이러한 새로운 증거와 진술들은 김 전 부원장의 혐의에 대한 재검토를 요구하는 목소리를 높이고 있다





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