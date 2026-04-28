김영훈 장관, ‘산재와의 전쟁’ 의지 다져…“겉으로 드러난 현상 넘어 기업 지배구조까지 파고들겠다”

김영훈 고용노동부 장관이 경향신문 인터뷰에서 산업재해 근절 의지를 강조하며, 노란봉투법 시행과 향후 노동 정책 방향에 대해 밝혔다. 아리셀 대표 감형에 대한 아쉬움을 표하며 중대재해처벌법의 취지 강화 필요성을 언급했다.

김영훈 고용노동부 장관은 지난 24일 서울 중구 서울지방고용노동청에서 경향신문과 인터뷰를 진행하며 산업재해 근절에 대한 강한 의지를 표명했다. 김 장관은 대통령 주재 국무회의에서 산업재해 근절에 “직을 걸겠다”고 약속한 바 있으며, 대형 폭발, 끼임, 떨어짐 사고 등 끊이지 않는 노동자 사망 사고에 대해 “겉으로 드러난 현상 너머의 진짜 원인과 기업의 지배구조까지 깊이 파고들어야만 참사의 반복을 막을 수 있다”고 강조했다.

오는 5월 1일은 63년 만에 제 이름을 되찾고 법정공휴일로 지정된 후 처음 맞는 근로자의 날이다. 김영훈 장관은 노동운동가 출신으로 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장을 지낸 철도기관사 출신이다. 장관 후보자 발표 당시에도 열차를 운행 중이었다는 일화는 그의 노동에 대한 깊은 이해를 보여준다. 장관 취임 10개월 차인 김 장관은 “서 있는 곳이 달라지면 보이는 풍경도 달라지지만, 노동의 눈으로 세상을 보는 것은 변함없다”고 말했다.

하지만 노동계는 노란봉투법 시행에도 불구하고 여전히 해결해야 할 과제들이 산적해 있다는 복합적인 시선을 보내고 있다. 870만 명에 달하는 프리랜서, 특수고용직, 플랫폼 노동자 등 근로기준법 사각지대에 놓인 이들의 권리 보장, 5인 미만 사업장에 대한 근로기준법 전면 적용, 정년연장과 소득공백 문제 등 해결해야 할 난제들이 김 장관의 앞을 가로막고 있다. 노동의 가치를 되살리겠다는 그의 약속이 우리 사회의 가장 낮은 곳까지 닿을 수 있을지 귀추가 주목된다. 김 장관은 인터뷰에서 아리셀 대표 감형에 대한 불만을 표출하며, 중대재해처벌법의 취지가 기소 및 판결 과정에서 제대로 반영되지 않고 있다고 지적했다.

또한 노란봉투법이 제대로 작동했다면 CU 참사와 같은 사고를 막을 수 있었을 것이라고 언급하며, 여전히 노동자의 눈으로 세상을 바라보고 있다고 강조했다. 내년 상반기부터는 노무제공자 및 청년에 국가가 ‘경력 증명’을 제공하고, ‘직장 내 괴롭힘’ 피해자에 대한 법률구조 지원도 추진할 계획이다. 5인 미만 사업장에 대한 근로기준법 단계적 확대 역시 검토 중이며, 소상공인과 노동자 간의 ‘을들의 연대’를 실현할 수 있는 방안을 모색하고 있다.

김 장관은 첫 노동절을 앞두고 “장관 취임 후 노란봉투법 시행은 가장 보람 있는 일”이라며, “노동절로 이름을 바꾼 것은 일하는 모든 시민을 추앙하고 노동의 가치를 되살리는 데 큰 의미가 있다”고 밝혔다. 또한 “산재 사망자 감소를 위해 노력하고 있으며, 특히 소규모 사업장의 ‘떨어짐’ 사고 감소가 가장 고무적”이라고 덧붙였다. 그는 마지막으로 “중대재해처벌법의 취지를 살리고, 노란봉투법을 통해 안전한 작업 환경을 조성하며, 노동자의 권익을 보호하는 데 최선을 다할 것”이라고 다짐했다





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