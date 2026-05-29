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김영훈 고용노동부 장관 '거위 배 가르기가 아니다'며 대기업 초과이익 배분 비판 반박

정치 News

김영훈 고용노동부 장관 '거위 배 가르기가 아니다'며 대기업 초과이익 배분 비판 반박
김영훈고용노동부대기업
📆5/29/2026 2:33 AM
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김영훈 고용노동부 장관은 대기업 초과이익 배분에 대한 비판을 반박했다. 그는 '거위 배 가르기가 아니다'라며 '양극화 해소, 기업 경쟁력 제고'를 주장했다.

김영훈 고용노동부 장관은 29일 대기업 초과이익 배분에 대한 비판을 반박했다. 그는 '거위 배 가르기가 아니다'라며 ' 양극화 해소, 기업 경쟁력 제고'를 주장했다. 김 장관은 유튜브 '오마이TV 박정호의 핫스팟'에 출연해 초과이익 공유를 얘기한데 대해 '공산당'이라는 주장을 하는데, 사회적 대화가 어떻게 공산당 얘기인가'라고 반문했다.

그는 '돌아가신 고 이건희 삼성전자 회장이 '또 하나의 가족, 협력업체도 가족'이라고 했다'며 '협력업체도 같이 살아야 한다는 선대 회장의 가르침으로 제가 먼저 얘기한 게 아니다'라고 지적했다. 이어 김 장관은 '산업 생태계 전체가 건강해야 기업 경쟁력이 살아나는데, 생태계가 바로 협력업체'라며 '협력업체 노동자의 자긍심이 높아지면 납품 품질이 높아지고 최종 원청의 상품 완성도가 높아진다'고 말했다. 또한 그는 '낡은 문법이나 철 지난 이념 공세로는 거대한 변화에 대응할 수 없다'며 '우리에게 필요한 건 상상력과 불굴의 의지로, 논의 과정 자체가 우리 사회를 한 단계 성숙시키는 길'이라고 강조했다.

김 장관은 지난 27일 출입기자단 차담회에서 '대기업의 초과이익을 어떻게 사회적으로 분배할 것인가에 대한 유일한 해법은 사회적 대화밖에 없다'며 긴급 토론회를 예고했다

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김영훈 고용노동부 대기업 초과이익 배분 비판 반박 양극화 기업경쟁력

 

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