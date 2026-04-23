김영훈 장관, 씨유 화물노동자 사망사고 관련 다단계 구조 문제점 지적

김영훈 고용노동부 장관은 씨유 화물노동자 사망 사고의 근본 원인을 다단계 하청 구조로 지적하며, BGF리테일의 직접 교섭 책임을 강조했습니다. 노란봉투법의 실효성 부족과 기업 측의 소극적인 태도 역시 문제점으로 지적했으며, 다단계 구조 단순화를 통한 갈등 해소 방안을 제시했습니다.

김영훈 고용노동부 장관은 23일 서울 명동 커뮤니티하우스 ‘마실’에서 신규 노동감독관을 위한 교육개편 강의 시연에 참여하며, 최근 편의점 씨유(CU) 화물노동자 사망 사고와 관련된 심도 있는 분석과 해결책 모색에 나섰다.

김 장관은 이번 사고의 근본적인 원인이 노란봉투법 시행 이전부터 존재했던 다단계 하청 구조에 있다고 지적하며, 씨유를 운영하는 BGF리테일이 ‘원청’으로서 ‘직접 교섭’ 대상임을 분명히 했다. 이는 단순한 법적 책임 소재를 넘어, 복잡한 유통 구조 내에서 발생하는 불공정한 관계와 그로 인한 노동자들의 고통을 해결하기 위한 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 김 장관은 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연하여 “일부에서 노란봉투법이 이번 참사의 원인이라는 비판이 있지만, 오히려 노란봉투법의 취지가 현장에서 제대로 실현되지 못했기 때문에 발생한 비극”이라고 강조했다.

노란봉투법은 노동조합의 교섭 범위를 확대하여 노동자들의 권익을 보호하고자 하는 법률이지만, 이번 사고는 법의 실효성 부족과 더불어 기업 측의 소극적인 태도가 결합되어 발생했다는 분석이다. 김 장관은 노조 측의 극한 투쟁 역시 참사의 한 원인으로 지적하면서도, 그 배경에는 다단계 구조로 인한 처우 개선 요구가 있었음을 설명했다. 씨유의 경우, BGF리테일→BGF로지스→지역 물류센터→하청 운송사→배송노동자라는 복잡한 구조를 거치면서, 각 단계별로 비용 절감 압박이 가중되고, 결국 맨 마지막 단계에 있는 화물노동자에게 그 부담이 전가되는 악순환이 반복되고 있다는 것이다.

이러한 다단계 구조는 투명성을 저해하고, 책임 소재를 불분명하게 만들어 갈등 해결을 더욱 어렵게 만든다. 김 장관은 화물노동자가 개인사업자 형태의 ‘노무제공자’(특수고용노동자)이지만, 원청의 실질적인 지배력이 있다면 노조법상 노동자로 인정해야 한다는 점을 명확히 했다. 이는 형식적인 고용 관계가 아닌 실질적인 종속 관계를 기준으로 노동자성을 판단해야 한다는 법원의 판례와도 맥락을 같이 한다. 김 장관은 씨유 측에 대화를 통해 문제를 해결하고, 다단계 구조를 단순화하여 불필요한 비용 발생과 갈등을 줄일 것을 촉구했다.

그러나 씨유 측은 교섭에 응하고 있으면서도, 회사의 사용자성을 인정하지 않고 화물연대의 파업을 불법으로 규정하는 등 강경한 입장을 고수하고 있다. 이러한 상황은 사태 해결의 실마리를 찾기 어렵게 만들고 있으며, 추가적인 갈등과 비극으로 이어질 가능성을 내포하고 있다. 김 장관은 정부가 적극적으로 중재에 나서고, 노사 양측의 합리적인 대화를 통해 상생의 해결책을 모색할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다. 이번 사건은 특수고용노동자 문제 해결과 더불어, 다단계 하청 구조의 개선이라는 과제를 정부와 기업에 동시에 제시하고 있다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

김영훈 고용노동부 씨유 화물노동자 노란봉투법 다단계 구조 특수고용노동자 노동자성 교섭

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“로켓배송이 느리게 느껴져”…‘1시간 배송’ 퀵커머스 무한 경쟁지난 24일 오전 10시40분께 서울 강남구의 편의점 씨유(CU) 비지에프(BGF)사옥점에 배달 주문을 알리는 소리가 울렸다. 주문 목록이 종이에 출력되자, 이를 확인한 직원이 도시락·컵라면·비타민워터·과자 등을 바구니에 담아 계산대에 올려뒀다. 오전 10시49분, 편

Read more »

화물연대, 21일 CU 진주 물류센터 집결…“살인기업 BGF 규탄”지역본부별 최대 인원 결집…열사 명예회복·책임자 처벌·성실 교섭 요구

Read more »

‘CU 화물노동자 참변’에 민주노총 “대화 요구한 게 죽어야 할 이유인가”경남 진주 씨유(CU) 물류센터의 화물연대 집회 사상자 발생과 관련해 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 21일 씨유 운영사인 비지에프(BGF)리테일과 정부의 책임 있는 자세를 촉구하며 총력 대응을 예고하고 나섰다. 민주노총은 이날 오후 서울 강남구 비지에프리테일 본사

Read more »

[포토] 씨유물류센터 사망사고, 책임자 처벌·원청 교섭 촉구21일, 전날 조합원이 원천 교섭 등을 요구하며 연 집회 도중 회사 쪽 출고차량에 치여 1명이 사망하고 2명이 다친 진주 비지에프(BGF)로지스 진주센터 들머리에서, 화물연대 조합원들이 씨유비지에프(CU BGF), 경찰 규탄 결의대회를 열었다. 2700명(주최측 추산)

Read more »

경찰 “CU 화물노동자 친 트럭 기사, 고의성 있었다”…‘살인’ 혐의 구속영장 신청집회 중이던 화물연대 조합원들을 트럭으로 들이받아 1명을 숨지게 하고 2명을 다치게 한 트럭 기사에게 미필적 고의에 의한 살인 혐의가 적용됐다. 잘못하면 사람이 죽거나 다칠 수 있다는 것을 알면서도 사고를 냈다는 뜻이다. 경남경찰청 광역수사대는 22일 “비지에프(BGF

Read more »

[사설] 다행스런 씨유 교섭 수용, 노동부는 제도 보강 힘써야씨유(CU)를 운영하는 비지에프(BGF)리테일의 물류 자회사인 비지에프로지스와 화물연대본부가 22일 교섭에 착수했다. 지난 20일 경남 진주 씨유 물류센터에서 배송노동자가 대체 투입 차량에 치여 숨진 지 이틀 만이다. 참사 이후 뒤늦게 마련된 자리지만, 극한으로 치닫던

Read more »