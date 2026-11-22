김영훈 고용노동부 장관이 더불어민주당 정년연장특위에서 합의가 안 될 경우 정부가 책임을지고 입법을 추진하겠다고 밝혔다. 9월 27일 특위 일정과 2차 베이비부머의 자영업 진출 위험성에 대한 분석.

김영훈 고용노동부 장관이 여당 주도의 정년연장특별위원회가 합의를 보지 못할 경우, 정부가 직접적인 입법안을 발표하겠다는 입장을 명확히 했다. 이는 정년 연장에 대한 연내 입법화를 강조해 온 관료로서는 이례적으로 여당인 더불어민주당 에 사실상 시한을 제시한 것이다. 김 장관은 오는 27일로 예정된 다음 특별위원회 회의 결과를 거점으로 정부의 공식 입장을 발표할 시점이 성숙했다고 판단했다.

정부의 책임 있는 입법 추진 예고

김영훈 장관은 22일 KBS 라디오 프로그램 '일요진단'에 출연해 현재 논의 상황을 정리하며 이 같은 입장을 밝혔다. 그는 "다음 특위 회의를 27일로 알고 있다"면서 "이 특위 회의를 전후해 정부의 입장을 발표할 시점이 다가오고 있다"고 주장했다. 특히 진행자의 질의에 대해 "27일 특위에서 합의안이 도출되지 않으면 정부가 책임 있게 행동할 수 있다는 의미"라는 질문에 대해 "그렇다"고 확답했다.

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김 장관은 그동안 정부가 소극적으로 보이는 것에 대해 "특위가 작은 노사정 대화 협의체처럼 구성돼 있어 정부가 성급하게 안을 내는 것을 자제해 왔다"고 해명했다. 그러나 그는 "이제 그 시점이 다가왔고, 그동안 논의가 충분히 숙성됐기에 결단만 남았다"며 태도를 바꿨다. 또한 "정부가 노사 합의에만 빠져 방관하는 것은 비겁한 행태가 될 수 있다"며 "이제 노사 합의를 촉진하고, 난항 시 정부가 나서야 할 때"라고 강조했다.

더불어민주당 주도의 논의 지연과 이중구조 문제

더불어민주당이 주도하는 정년연장특별위원회는 당초 지난해 안에 정년 연장 입법을 목표로 했지만, 입법 논의는 계속 지연되어 왔다. 지난 1월 회의에서는 지방선거 이후인 올해 하반기 입법을 제안했으나, 이후에도 구체적인 진척이 보이지 않았다. 이 과정에서 김 장관은 정년 연장에 따른 일자리 충돌 문제를 해소하기 위해서는 노동 시장의 이중구조 개선이 병행되어야 한다고 주장했다.

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그는 "우리나라 임금 체계에서 호봉제는 14% 정도에 불과하며, 나머지는 호봉제 자체가 존재하지 않을 정도로 이중구조가 극심하다"고 설명했다. 이러한 구조적 문제로 인해 정년 연장만으로는 일자리 문제가 해결되지 않을 수 있다는 우려를 내비쳤으며, 이를 뒷받침할 지원 정책의 강도가 중요하다고 덧붙였다. 즉, 단순한 정년 연장이 아닌 실질적인 고용 안정을 위한 포괄적인 접근이 필요하다는 것이다.

2차 베이비부머의 자영업 진출과 사회적 비용

김 장관은 정년 연장이 추진되지 않을 경우 발생할 수 있는 구체적인 사회적 비용을 강조하며 우려를 표명했다. 그는 "'100세 시대'에 정년 연장이 이뤄지지 않으면 1964년부터 1974년생인 2차 베이비부머들이 자영업 시장으로 밀려날 것"이라고 경고했다. 이 연령대가 비자발적으로 자영업에 진입할 경우, 이미 포화 상태인 자영업 및 소상공인 시장이 더 혹독한 경쟁에 직면하게 된다는 분석이다.

소비자 감소와 경쟁자 증가라는 악순환이 예상되는 상황에서, 정년 연장은 단순한 노동권 문제가 아니라 자영업 생태계 전반의 안정과도 직결된 사안이다. 김 장관의 이러한 주장은 여당의 논의 지연이 사회적 비용을 증가시킬 수 있다는 점을 시사하며, 정부의 적극적인 개입을 정당화하는 근거가 되고 있다. 앞으로 27일 특위 회의의 결과가 정부의 다음 행보를 결정하는 중요한 분기점이 될 전망이다.