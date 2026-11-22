김영훈 고용노동부 장관은 정년연장 입법안 합의 불가 시 정부가 책임을 지고 방안을 제시하겠다고 밝혔다. 노사 이견과 청년 고용 문제 해결을 위한 패키지 대책도 함께 추진될 예정이다.

김영훈 고용노동부 장관 은 오는 27일 열리는 더불어민주당 정년연장특별위원회 에서 노사 간 입법안 합의가 이루어지지 않을 경우, 정부가 나서서 책임 있는 후속 방안을 마련하겠다고 명확히 밝혔다. 이는 장기적으로 공전되어 온 정년연장 논의의 방향성을 정부 주도로 전환하겠다는 강력한 신호로 해석된다.

정부 책임 있는 방안 마련 의지

김영훈 장관은 22일 방송된 KBS '일요진단'에 출연하여 정년연장 입법안의 시급성을 강조했다. 그는 시범 시행 시기 등을 고려할 때 연내 처리가 반드시 필요하며, 다음 정년연장특별위원회 일정 전후로 정부의 입장을 발표할 시점이 다가오고 있다고 설명했다. 여당이 주도하는 정년연장특별위는 지난 해 법정 정년을 60세에서 65세로 단계적으로 상향 조정하는 방안을 입법하겠다고 공언한 바 있다.

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그러나 노사 간 이견이 좁혀지지 않고 청년층의 반발까지 겹치면서 논의는 1년 가까이 공전해왔다. 김 장관은 노사 합의를 최대한 추진하겠지만, 합의에 이르기까지 해결해야 할 난제가 여전하고 최종 합의가 불투명한 것은 사실이라고 인정했다. 그럼에도 충분히 논의가 숙성되었으므로 정부가 책임 있게 적절한 방안을 마련하는 것이 마땅한 도리라고 강조하였다.

단계적 확대와 호봉제별 맞춤형 지원

정년연장의 구체적인 방향에 대해서도 김 장관은 정부의 입장이 정년을 65세까지 단계적으로 늘려야 한다는 점에 있음을 재확인했다. 호봉제가 없는 사업장의 경우 해당 부분을 어떻게 두텁게 지원할 것인지 논의가 병행되어야 한다고 지적했다. 호봉제를 유지하는 소수 사업장, 예를 들어 공공부문처럼 총 인건비제에 따라 인건비가 제한되는 곳들을 위해서는 '세대 상생형' 타협안을 도출해야 한다는 의견도 밝혔다.

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정년연장 정책이 성공적으로 안착하려면 단순한 정년 연장뿐만 아니라 지원 시스템의 보완이 필수적이다. 특히 인건비 제약이 있는 공공기관이나 기존 호봉제 기업들에게는 별도의 지원책을 마련하여 현실적인 부담을 덜어주어야 한다는 전문가들의 조언이 반영된 것으로 보인다.

청년 고용 대책과 K뉴딜아카데미 확대

정년연장 대책과 함께 청년 고용 강화 정책도 패키지로 추진된다. 김영훈 장관은 정년을 앞둔 노동자가 기존 일자리에서 최소 5년에서 10년까지 더 일하며 노동자 지위를 유지하는 것이 경제 구조 전체적으로 긍정적이라고 밝혔다.与此同时, 청년들에게는 경력을 쌓을 기회를 확대하여 세대 간의 상생을 도모하겠다는 전략이다.

노동부는 대기업이 직접 운영하는 직업훈련 프로그램인 'K뉴딜아카데미'의 지원 대상을 올해 1만 명에서 내년 5만 명까지 확대한다. 이는 청년들이 경험이 부족해 경력을 쌓지 못하며, 경력이 없으면 채용이 안 되는 악순환을 끊어내기 위한 조치다. 이러한 교육 및 훈련 기회를 통해 청년들의 실무 능력을 강화하고 취업 문턱을 낮추겠다는 취지다.

주52시간예외와 초광역특구법 입장

김영훈 장관은 '주 52시간 예외' 등 노동 특례 조항을 포함한 초광역특구법과 관련해서는 "나쁜 일자리에서 혁신은 지속 가능하지 않다"며 신중한 입장을 보였다. 사회적으로 어려운 과제이기는 하지만 합리적인 대안을 도출할 수 있을 것이라고 믿는다고 덧붙였다.

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노동부는 이날 별도 보도참고자료를 내고 27일 정년연장특별위원회에서 가시적인 결과물이 도출될 것을 기대한다고 밝혔다. 이는 정부가 별도의 독립안을 발표하기보다 노사 합의를 위해 최대한 지원하며 특별위원회 결과를 고려해 책임 있는 역할을 다하겠다는 의미라고 해석된다.