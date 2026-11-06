김영훈 장관, 반도체 성장온기 청년 일자리 미흡 지적

김영훈 고용노동부 장관이 반도체와 수출 주도 성장이 청년 고용으로 이어지지 않고 있다고 지적했다. 정부는 예산 확대와 새로운 제도를 통해 청년 취업 및 재취업을 지원할 계획이다.

김영훈 고용노동부 장관 이 6일 서울 중구 서울지방고용노동청에서 개최된 ' 고용동향 점검회의'에서 경제 성장의 혜택이 노동시장의 가장 취약한 부분까지 고르게 전달되지 못하고 있다고 진단했다. 그는 반도체 및 수출 산업이 주도하는 경제 성장이 청년의 첫 일자리 창출에는 충분히 녹아들지 못하고 있다고 밝혔다.

성장 열기 vs 청년 고용 현실 간극

김영훈 장관은 이날 한국노동연구원, 한국개발연구원(KDI), 한국직업능력연구원, 한국은행 등 주요 연구기관의 전문가들과 함께 올해 노동시장 평가와 내년 고용 전망을 논의했다. 그는 관계 부처와 함께 '국민 일자리 프로젝트'를 준비 중임을 언급하며, 고용 정책의 방향성을 제시했다. 이는 거시경제 지표상의 성장이 실제 노동시장, 특히 청년층에게는 체감되지 않는 현실을 반영한 것이다.

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실제 데이터도 이 같은 격차를 보여준다. 지난 4일 국가데이터처가 발표한 '2026년 8월 경제활동인구조사 비경제활동인구 부가조사 결과'에 따르면, 별다른 이유 없이 구직활동을 하지 않는 '쉬었음' 인구는 255만1천명으로 집계되었다. 이 수는 4년 만에 감소세로 돌아서기는 했지만, 청년(15세에서 29세) 취업자 수는 2022년 11월부터 지난 9월까지 무려 47개월 연속 줄어들고 있어 구조적인 문제를 드러내고 있다.

예산 25조원 투입 및 신규 지원 제도

노동부는 이러한 문제를 해결하기 위해 내년 재정지원 일자리 사업 예산을 올해 대비 6,294억원(2.6%) 증가한 총 25조1,484억원으로 편성했다. 특히 '청년 첫 취업지원제도'를 신설하여 3,793억원을 투입하기로 했다. 이 제도는 청년 16만 명에게 진로 상담, 일 경험, 직업훈련을 통합 제공하여 노동시장 진입을 돕는 데 중점을 둔다.

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또한 '쉬었음 청년'의 재도전을 지원하고 취업한 청년의 일자리 유지를 강화하기 위한 '케이-디지털트레이닝'에도 6,089억원을 반영했다. 인공지능 관련 훈련 규모는 기존 1만명에서 2만명으로 두 배 확대된다. 이는 디지털 전환 시대에 맞춰 청년들의 기술 습득과 재취업을 가속화하기 위한 조치이다.

청년고용정책관실 기능 강화 방안

노동부는 기존 청년 고용을 관장하던 '청년고용정책관실'의 기능을 노동시장정책 및 고용 서비스와 연계·강화하기로 했다. 이는 단순한 채용 지원을 넘어 업종별 채용 동향과 직무 변화 등 노동시장의 미시적 변화를 고용 정책에 직접 반영하기 위한 구조적 개선이다.

이를 통해 청년들이 진로 상담을 받고, 실제 일 경험을 쌓으며, 최종적으로 취업으로 이어질 수 있는 원스톱 고용 서비스를 제공받을 수 있도록 시스템을 개편한다. 김영훈 장관은 이러한 조치들이 단순한 숫자놀이가 아닌, 청년의 첫 일자리까지 성장의 온기가 닿을 수 있도록 하는 실질적인 해결책이 될 것이라 강조했다.