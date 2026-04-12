김영하 작가 에세이: 단 한 번의 삶, 당신의 방식으로 살아라

60대 후반의 저자가 김영하 작가의 산문집 을 읽고 느낀 감동과 자신의 삶에 대한 성찰을 담은 서평. 작가의 삶을 통해 '단 한 번의 삶'을 어떻게 살아가야 하는지 질문하며, 긍정적인 삶의 태도를 강조한다.

나는 60대 후반을 바라보며, 단 한 번뿐인 삶을 어떻게 살아가야 할지 깊이 고민하고 있다. 이 세상을 떠나는 날, 스스로 후회하지 않고 가족들에게 '잘 사셨다'는 칭찬을 듣고 싶은 마음이 간절하다. 60대 후반이지만, 나는 내가 할 수 있는 일들을 찾아 적극적으로 참여하고 있다. 특히 올해 시작한 시각 장애인을 위한 점자 도서관 '소리 나누미' 봉사는 앞으로도 꾸준히 이어가고 싶은 활동이다.

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이러한 생각들을 품고 있던 중, 김영하 작가의 산문집 을 만나 큰 감명을 받았다. 김영하 작가는 , , 등 여덟 권의 장편 소설과 , 등 소설집 등 다섯 권의 소설집을 발표하며 문학적 역량을 널리 인정받았다. 소설 외에도 , , 등 다양한 산문집을 출간하며 폭넓은 독자층을 확보했다. 2025년 4월에 출간된 은 그의 산문집 중, 이전에 발표한 이후 6년 만에 선보이는 작품이다. 이 책은 작가의 어머니 빈소에서 시작된 이야기를 담고 있으며, 첫 장에는 '이 세상으로 나를 초대하고 먼저 다른 세계로 떠난 두 분에게'라는 헌사가 실려 있다.<\/p>

이야기는 2023년 봄, 작가의 어머니 빈소에서 시작된다. 첫 번째 장인 '엄마의 비밀'에서는 작가의 어머니가 1938년생으로 알츠하이머를 앓다가 폐렴으로 세상을 떠나기까지의 과정을 그리고 있다. 작가는 어머니를 추억하며, 빈소에서 처음 알게 된 어머니의 20대 시절, 결혼 전 여군이었다는 충격적인 사실을 통해 깊은 슬픔과 그리움을 표현한다. 이러한 부모님에 대한 이야기는 독자들의 마음을 촉촉하게 적신다. 나 또한, 1937년생인 친정 엄마를 떠올리며, 인지 능력이 조금 떨어지셨지만 건강하셨던 엄마가 갑작스러운 폐렴으로 돌아가셨을 때의 슬픔을 공감했다. 친정 엄마에게 미처 여쭤보지 못한 수많은 질문들을 떠올리며, 부모님은 늘 그리움으로 남는다는 것을 다시 한번 깨달았다.<\/p>

소설보다는 에세이를 즐겨 읽는 나는, 타인의 은밀한 일상을 엿보는 듯한 재미를 느낀다. 작가와 가까워진 듯한 친밀감과 함께, 김영하 작가의 가족사를 읽으며 나도 모르게 미소를 지었다. 특히 저자의 어머니가 우리 엄마와 성향이 비슷했기 때문이다. 작가의 어머니가 아들인 소설가에 대해 과도한 자랑을 늘어놓는 모습에서, 내 어머니를 떠올리며 공감했다. '간호사가 너 안다더라. 네 책 많이 읽었대'라는 전화 한 통에 병원 방문 횟수를 줄여야 했던 작가의 경험은, 자식으로서 느끼는 민망함과 어머니의 끈끈한 애정을 동시에 보여준다. 돌아가신 친정 엄마 또한, 자식 자랑을 멈추지 않으셨다. 내가 무엇을 하는지, 동생이 무엇을 하는지 모르는 사람이 없을 정도로 자식 자랑을 하셨다. 작가와 마찬가지로 나 또한 그러한 어머니의 모습에 민망함을 느끼면서도, 어머니의 사랑을 느꼈다.<\/p>

저자는 어머니 때문에 부탁하고 싶은 일도 제대로 부탁하지 못하고, 아는 사람이 있는 곳은 피하게 되었다고 한다. 어머니들의 과도한 자식 사랑은 때로는 감당하기 어려울 정도로 뜨거울 때가 있다. 살아생전 아버지와 저자 간의 갈등은 아버지의 죽음 이후에도 계속되었다. 작가의 아버지는 군인이었고, 아들이 글씨 잘 쓰는 공인 회계사가 되기를 원했지만, 작가는 소설가가 되었다. 자식은 부모의 뜻대로 되지 않고, 부모 또한 자식이 원하는 모습으로 살아갈 수 없다는 현실을 보여준다. 작가의 아버지는 아들의 첫 책에 칭찬 대신 오자 지적을 하고, 군화 구멍의 이유를 묻는 아들에게 짜증을 내는 등, 엇갈린 부자 관계를 보여준다. 작가는 뇌졸중과 암 투병으로 쇠약해진 아버지의 유언 중 일부만 지켰다. 제사는 지내지 않고, 유골은 현충원에 묻었다. '대신 내 방식대로 아버지를 기억한다'는 저자의 말에서, 아버지에 대한 애틋함과 그리움을 느낄 수 있다.<\/p>

'머리 서기'를 하는 남자에 대한 소설을 읽으면서, 소설가의 일상은 어떨지 궁금해졌다. 소설가는 특별한 일상을 살아갈 것 같지만, 김영하 작가의 일상은 평범함 그 자체였다. 아침마다 요가를 하고, 다양한 분야에 도전하는 그의 모습은 평범한 우리와 다를 바 없었다. 그는 요가뿐만 아니라 요리, 여행, 그림 등 다양한 분야에 도전하며, 끊임없이 새로운 시도를 했다. 40년 동안 소설을 쓰고, 30년 넘게 여행을 다니고, 운전을 하고, 9년 동안 식물을 가꾸고, 20년 동안 그림을 그리고, 요가로 머리 서기를 했다는 그의 꾸준함은 그의 소설에 어떤 영향을 주었을까?<\/p>

김영하 작가의 삶을 따라가면서, 유능함과 교양을 갖추기 위해 노력했던 그의 젊은 날들을 엿볼 수 있었다. 그는 유능한 사람이 되기 위해 노력했고, 유능한 사람보다 더 되기 어려운 교양인이 되기 위해 노력했다. 유명 오페라 음반을 듣고, 미술을 공부하며, 유럽 배낭여행을 다니는 등, 그의 끊임없는 노력은 그를 작가로 이끄는 원동력이 되었다. 작가가 되려고 했던 것이 아니라, 우연히 글을 쓰게 되었고, 신춘문예에 당선되면서 작가의 길을 걷게 되었다는 그의 겸손한 말 속에는, 그의 끊임없는 노력이 숨겨져 있다. '작가가 되고 싶다면 계속 쓰고, 되고 싶지 않으면 쓰지 않으면 된다'는 그의 말은, 작가를 꿈꾸는 이들에게 진정한 조언이 될 것이다.<\/p>

누구나 단 한 번의 삶을 산다. 저자는 교수로 정년까지 갈 수도 있었지만, 교수직을 내려놓고 뉴욕에서 2년 반을 살고, 여행 관련 일을 하고, 방송인으로 활동하는 등, 자신이 원하는 삶을 선택하며 살아왔다. 이 책은 꾸밈없이 담백하게 자신의 삶을 이야기하며, 독자들에게 '당신의 삶은 당신의 것으로 살아라'라고 말하는 듯하다. 책을 덮으며, 나 또한 김영하 작가처럼 내 방식대로, 내 열정으로 삶을 채워나가고 싶다는 생각을 했다. 60대 후반, 아직 늦지 않았다. 단 한 번뿐인 삶을 후회 없이 살아가기 위해, 지금부터라도 최선을 다해야겠다는 다짐을 해본다. 수천 개의 삶을 살 수 있는 조건을 가지고 태어났지만, 결국 우리는 단 하나의 삶만을 살 수 있다. 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다<\/p>





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김영하 에세이 단 한 번의 삶 삶의 성찰 독서 감상

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