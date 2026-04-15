김영진 교수, 대전교육감 선거 불출마 및 성광진 후보 지지 선언: 대전 교육 혁신을 위한 연대

대전교육감 선거를 앞두고 김영진 대전대학교 법학과 교수가 출마를 포기하고 성광진 예비후보 지지를 선언하며 공동선대위원장으로 합류했습니다. 중도·보수 성향의 김 교수는 성 후보와 손을 잡고 대전교육의 혁신을 위해 함께 노력할 것을 밝혔습니다. 두 사람은 진영을 넘어 아이들을 위한 교육을 강조하며, 대전교육의 구조적 문제 해결과 미래를 위한 비전을 제시했습니다.

대전교육감 선거 를 앞두고 김영진 대전대학교 법학과 교수가 출마를 포기하고 성광진 예비후보 지지를 공식 선언하며 공동선대위원장으로 합류했습니다. 중도·보수 성향의 김 교수가 시민단체 경선을 거쳐 민주진보 교육감 단일후보로 선출된 성광진 예비후보와 손을 잡으면서 대전교육감 선거 구도에 상당한 변화가 예상됩니다.

두 사람은 15일 오후 대전시의회 기자실에서 공동 기자회견을 열고, '진영이 아닌 아이들을 기준으로 대전교육의 미래를 위한 길을 함께 가겠다'고 밝혔습니다. 김 교수는 출마를 준비해 온 상황을 정리하고 성 예비후보와의 연대를 공식 선언하며, 대전교육의 구조적 위기와 전환의 필요성을 공통적으로 강조했습니다.

김 교수는 입장문에서 '대전교육은 더 이상 미룰 수 없는 위기에 직면해 있다'면서, 고교학점제 운영의 혼란, 반복되는 학교급식 문제 등 교육 현장의 갈등, 학교 안전 문제 등을 지적하며, 이는 정책의 문제가 아닌 구조적 한계에서 비롯된 것이라고 진단했습니다. 그는 부분적인 개선이 아닌 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 전환이 필요하다며, 성광진 후보가 대전교육을 잘 알고 실력을 갖춘 준비된 교육감이라는 확신으로 대전교육 혁신을 위해 뜻을 함께하기로 결심했다고 밝혔습니다.

김 교수는 성 예비후보의 교육 방향에 대해서도 '모든 아이의 배움을 끝까지 책임지는 교육, AI 시대 맞춤형 교육, 교사가 수업에 집중할 수 있는 교육환경'을 강조하며, 이는 지금 대전교육이 나아가야 할 방향이라고 공감했습니다. 성광진 예비후보는 김 교수의 결정을 '무겁게 받아들인다'고 평가하며, 대전교육 개혁의 필요성을 거듭 강조했습니다.

그는 '대전교육의 변화는 한 사람의 힘만으로는 이루어질 수 없다'며, 행정과 법률, 교육을 아우르는 김영진 교수의 경험과 통찰이 대전교육의 구조적 문제 해결에 큰 힘이 될 것이라고 말했습니다. 이어 '이번 결단에는 대전교육을 반드시 바꿔야 한다는 시민들의 절박한 요구와 기대가 담겨 있다'며, 그 기대와 열망을 책임과 성과로 증명하겠다고 밝혔습니다.

두 사람은 공동 발표를 통해 '진영이 아닌 아이들을 기준으로 대전교육의 미래를 위한 길을 함께 가겠다'고 강조하며, 미래를 여는 교육, 갈등을 해결하는 교육, 아이들의 성장을 책임지는 교육을 통해 대전교육을 변화시키겠다고 밝혔습니다. 기자회견에서는 대전교육 변화 방향과 진영을 넘는 연대 배경 등에 대한 질의응답이 이어졌습니다.

성광진 후보는 대전교육의 문제에 대해 '문제 해결 능력이 부족하다'며, 학교급식 문제로 인한 지속적인 갈등과 교육청의 안일한 대응을 지적했습니다. 김영진 교수 역시 대전교육의 아쉬운 점을 언급하며 AI 시대 변화에 적응하는 교육의 중요성을 강조했습니다. 김 교수는 여러 현실적 고려 끝에 가장 혁신을 이끌 수 있는 후보로 성광진 후보와 연대하기로 결정했다고 설명했습니다.

그는 자신이 중도·보수 성향으로 분류되어 온 점과 관련하여, 교육감 선거는 정치적 성향보다 안정적인 교육행정이 중요하며, 진보적인 교육 정책도 현실에서 충분히 구현될 필요가 있다고 판단했다고 밝혔습니다. 또한 교육 정책이 진보와 보수를 막론하고 수렴하는 경향을 보이고 있으며, 대전교육 발전을 위해 성광진 후보가 가장 적합하다고 판단했다고 강조했습니다. 성광진 후보는 진영을 넘어선 정책 협력 가능성을 강조하며, 이미 교육 현장에서는 보수와 진보 정책이 상당 부분 공유되고 있다고 언급했습니다.

김 교수의 정책 역시 충분히 함께 실행할 준비가 되어 있다고 덧붙였습니다. 그는 기초학력 책임보장제와 같은 정책은 진보·보수를 떠나 반드시 추진해야 할 과제이며, 상호 정책을 공유하며 더 나은 교육을 만들어갈 것이라고 밝혔습니다. 성광진 예비후보는 1957년 충남 홍성 출생으로 한남대 국문과를 졸업했습니다.

전교조대전지부장, 대전양심수후원회 운영위원장, 대전장애인교육권연대 공동대표, 대전참여자치시민연대 공동의장, 학교급식법 개정과 조례제정을 위한 대전운동본부 공동대표, 대전촛불행동 고문, 사단법인 기본사회 대전본부 공동대표 등을 역임했습니다. 2018년과 2022년 대전교육감 선거에 진보교육감 후보로 출마했으나 낙선했습니다. 현재는 대전교육연구소장, 전국교육자치혁신연대 상임대표, 김대중재단 대전광역시지부회 부회장을 맡고 있습니다.





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

대전교육감 선거 김영진 성광진 교육 혁신 연대

United States Latest News, United States Headlines