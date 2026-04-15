김영록 전남지사, 경선 패배 승복하며 지역 통합 성공 염원

민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에서 패배한 김영록 전남도지사가 시·도민들에게 감사 인사를 전하고 민 의원의 통합 성공을 기원했다. 남은 임기 동안 행정 통합 부작용 최소화에 힘쓰고, 향후 지역 발전을 위해 헌신하겠다고 밝혔다. 재심 신청 철회 해프닝도 있었다.

김영록 전남도지사가 15일 민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 패배와 관련해 시·도민들에게 무한한 지지와 성원을 보내주신 데 대해 깊은 감사를 표했다. 민형배 의원에게 결선에서 석패한 다음 날, 김 지사는 입장문을 통해 전남·광주의 부흥을 위해 최선을 다했지만 시·도민의 선택을 받지 못했음을 겸허히 받아들이며 자신의 부족함을 인정했다.

김 지사는 민주당 후보로 선출된 민 의원의 성공을 두 손 모아 기원한다고 밝혔다. 그는 행정통합이 전남과 광주가 다른 지역과 대등하거나 더 앞서 나갈 수 있는 천재일우의 기회라고 강조하며, 필요하다면 자신의 모든 역량과 지혜를 동원하여 민 의원과 지역 행정 통합의 성공을 돕겠다고 거듭 약속했다.

지난 경선 과정을 돌아보며 김 지사는 통합을 제안한 자신이 정말 아낌없이 뛰었고, 시·도민 한 분 한 분을 만나기 위해 최선을 다했다고 말했다. 통합의 궁극적인 이유는 낙후와 소멸 위기에 처한 지역 현실을 타개하기 위함이었다고 덧붙였다. 또한, 경선에서 지지를 선언하고 힘을 보태준 신정훈 의원, 강기정 광주시장, 이병훈 민주당 호남특별위원회 수석부위원장에게 죄송함과 감사를 동시에 표했으며, 시·도민과 지지자들에게도 머리 숙여 다시 한번 감사 인사를 전했다.

김 지사는 남은 임기 동안 혹시 모를 행정 통합 과정에서 발생할 수 있는 부작용과 시·도민들의 불편을 최소화하기 위한 노력에 집중하겠다고 밝혔다. 임기를 마친 후에는 평범한 시민의 한 사람으로서 자신이 평생 희망해 온 전라도, 호남의 발전과 도약을 위해 노력할 것이라고 약속하며, 거리에서, 시장에서, 마트에서 시민의 한 사람으로서 여러분을 만나 뵙겠다고 인사했다.

한편, 김 지사 측은 결선 패배 다음 날인 이날 중앙당에 재심을 신청했다가 수 시간 만에 철회하는 해프닝을 겪기도 했다. 근소한 표차로 패한 것으로 알려진 김 지사 측은 투표 과정에서 응답자의 거주 권역을 전남이라고 할 경우 전화가 끊긴 사례가 2000건을 웃돌았던 점과 유효 표 집계 과정에 대한 사후 참관 요구 등을 이유로 재심을 청구했으나, 결국 이를 철회했다. 이러한 상황은 경선 결과에 대한 아쉬움과 함께 앞으로의 지역 행정 통합 과정에 대한 관심과 우려를 동시에 보여주는 것으로 해석된다.

김영록 지사는 이번 경선 과정에서 보여준 시·도민들의 뜨거운 관심과 성원에 깊은 감명을 받았다고 밝혔다. 비록 경선 결과는 아쉽지만, 지역의 미래를 위한 행정 통합의 중요성을 누구보다 절감하고 있으며, 앞으로 어떤 자리에서든 지역 발전을 위해 헌신하겠다는 의지를 분명히 했다. 그의 발언은 단순한 패배 승복을 넘어, 지역 통합의 성공과 미래 발전에 대한 강력한 의지를 드러낸 것으로 평가된다. 또한, 재심 신청 철회는 경선 결과에 대한 불복보다는, 향후 통합 논의에 긍정적인 분위기를 조성하려는 의도로 풀이될 수 있다. 김 지사의 향후 행보와 지역 행정 통합 논의의 귀추가 주목된다.





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

김영록 경선패배 전남지사 민주당경선 전남광주통합

United States Latest News, United States Headlines